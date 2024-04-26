Как милая старушка организовала пансионат смерти

Внешность обманчива, и внешне безобидные и милые люди могут скрывать внутри кровожадных монстров. Маньяки редко похожи на беспощадных убийц, поэтому без труда находят себе жертв. На совести милой старушки Доротей Пуэнте девять человеческих жизней. Последние свои дни эта бабушка провела не дома с внуками, а в тюремной камере, отбывая пожизненный срок.

Трудное детство и бурная юность

Доротея Пуэнте, урожденная Грей, родилась в калифорнийском городке Редлендс 9 января 1929 года. Ее родители были алкоголиками, ведущими асоциальный образ жизни. Семья была многодетной, но отцу и матери было не до отпрысков, поэтому дети были плохо одеты и недоедали. Вскоре после рождения Доротеи глава семейства умер от туберкулеза. Через год мать девочки лишили опеки над детьми, из-за алкоголизма и занятий проституцией. Доротея и ее братья и сестры попали в детский дом. Там было не так голодно, но счастливым детством тоже не пахло. В подростковом возрасте Пуэнте стала жертвой сексуального насилия со стороны персонала. В 16 лет детство Доротеи закончилось, так и начавшись — она начала зарабатывать на жизнь своим телом. А вскоре вышла замуж за одного из клиентов — вернувшегося с войны солдата Фреда Макфаула. Она родила мужу двух дочерей и, казалось, все житейские бури остались позади, а в перспективе лишь счастливая семейная жизнь. Но Доротея была уже неисправимой. Она начала изменять супругу, и вскоре семья распалась. Оба родителя отказались от детей — одна дочь отправилась к матери Макфаула, а вторую усыновила бездетная семья. Доротея, не желавшая работать, нашла себе простой способ жить припеваючи — занялась подделкой документов. Очень скоро она попалась и ей присудили 4 месяца ареста и 3 года условно.

Новые мужья и новый криминальный бизнес

Освободившись, Доротея перебралась в Сан-Франциско. Там она вышла замуж за моряка Акселя Йоханссона. Интересно, что супруг не знал о ней ровным счетом ничего. Женщина выдавала себя за мусульманку из Египта и использовала при заключении брака фальшивые документы.

Пока новый супруг бороздил моря и океаны, Доротея проигрывала его деньги в казино и водила домой мужчин. А потом и вовсе организовала бордель, скрыв его за вывеской бухгалтерской конторы. «Бизнес» разоблачили, и его хозяйка получила второй, трехмесячный тюремный срок. Освободившись, Доротея ушла в запой и однажды попыталась свести счеты с жизнью. Муж сдал ее в психиатрическую клинику, где пациентке сразу поставили диагноз — патологическая лгунья с нестабильным характером.

Пока врачи пытались привести психику молодой алкоголички в порядок, супруг подал на развод. Из клиники Доротея вышла свободной женщиной, но уже через пару месяцев снова сочеталась браком. Ее новым мужем стал 21-летний Роберт Пуэнте, под фамилией которого женщина «прославилась». Это был самый короткий брак в жизни Дот — он продлился всего один год.

Следующий этап жизни Доротеи Пуэнте опять подавал надежды на то, что она, наконец, взялась за ум. Женщина переехала в Сакраменто и устроилась на должность управляющей дома престарелых. Вскоре она встретила своего четвертого супруга — 53-летнего Педро Монтальво.

Новый муж ввел Доротею в латиноамериканское общество Сакраменто. Она стала постоянной участницей всевозможных мероприятий и акций благотворительного характера. Через руки Пуэнте проходили большие сумму денег, часть из которых она бессовестно крала. В 1978 году Доротею поймали на подделке чеков и дали пять лет условно. После суда женщину отправили на принудительное лечение в клинику, на этот раз с диагнозом шизофрения. Муж тут же подал на развод.

Первые смерти

Интересно, что все эти факты биографии Доротеи не помешали ей по-прежнему возглавлять дом престарелых. В начале 80-х она стала его полноценной владелицей. В 1982 году в пансионате умерла 61-летняя Рут Монро, с которой Пуэнте дружила. Незадолго до смерти она сообщила, что имеет кое-какие сбережения и хочет стать партнером подруги по бизнесу.

© Рут Монро

Экспертиза показала, что смерть наступила от передозировки наркотиками. Этот случай все посчитали случайностью, ведь Монро была в депрессии из-за тяжелой болезни мужа. Но расследование случайно выяснило, что Пуэнте бессовестно обворовывала стариков из своего заведения, присваивая их имущество. Полиция доказала 4 эпизода и Доротею приговорили к 5 годам тюрьмы.

Она вышла всего через пару лет досрочно, за хорошее поведение. В ее дело был вписан запрет на ведение бизнеса со стариками — это было одно из условий ее освобождения. У ворот тюрьмы пожилую рецидивистку встречал 77-летний Эверсон Гиллмут, с которым Доротея познакомилась по переписке во время отсидки. Дело шло к свадьбе и счастливый молодожен даже передал свои банковские карточки возлюбленной.

Это была его ошибка, стоившая жизни. Через несколько месяцев после первой встречи тело Гиллмута выловили в реке. Труп пожилого мужчины удивил даже видавших виды копов. Он плыл по течению в самодельном гробу из старой мебели, завернутый в полиэтилен вместо савана и засыпанный нафталином. Но тело не смогли опознать, и оно три года пролежало в морге Сакраменто.

© Эверсон Гиллмут

Да, Доротея расправилась с женихом, чтобы завладеть его банковскими счетами. Чтобы Гиллмута не искали, она написала его родным письмо, в котором жаловалась, что он сбежал и не появляется дома три месяца. Получив деньги, Пуэнте решила снова открыть пансионат для стариков, несмотря на запрет. Она подделала ряд документов и добилась, чтобы социальная служба передала под ее опеку 19 пенсионеров.

Тайна голубого коттеджа

Доротея приобрела симпатичный голубой коттедж и поселила в нем своих подопечных. Это были проблемные старики, среди которых были психически больные, алкоголики, наркоманы и бывшие заключенные. Их всех объединяло одно — они были одинокими или их родные не хотели о них даже слышать. На каждого пенсионера Доротея получала от государства социальную помощь.

Жители голубого коттеджа вели себя тихо, а их хозяйка зарекомендовала себя в округе как тихая милая женщина. Была лишь одна проблема — возле пансионата стоял неприятный запах. Его замечали все, кто приближался к коттеджу. В ответ на вопросы Пуэнте извинялась и говорила, что виновата неисправная канализация. Привести ее в порядок она пока не может, так как это ей не по карману. Такой ответ всех устраивал.

Но 11 ноября 1988 года в пансионат Пуэнте нагрянула полиция. Детектив Джон Кабрера и два его помощника разыскивали ее постояльца — больного шизофренией Альваро Монтою. Его неожиданно спохватились родственники, желая оформить какие-то документы. Разумеется, Альваро на месте не оказалось и Доротея пообещала сообщить копам, когда тот появится.

Покидая пансионат, полицейские заметили неприятный запах и вскопанную землю в углу двора. Неподалеку лежала лопата и офицер Кабрера решил испытать удачу. Он начал копать в подозрительном месте и вскоре обнаружил сначала тряпки, а затем человеческие останки.

Детектив Джон Кабрера вытащил из-под земли отрезанную руку. Услышав шум и беспокойство, Доротея выскочила во двор и во все глаза уставилась на руку покойника. Ахнув, она едва не лишилась чувств, бормоча лишь: «Я думала, это воняют дохлые крысы». Полицейские приступили к бурению плит во дворе пансионата. Один за одним были извлечены семь трупов из разных уголков заднего двора пансионата. У некоторых мертвых не было рук и ног, запястья одной из мертвых женщин были перемотаны изолентой, а часы на запястье другой всё еще тикали.

Доротея Пуэнте с волнением наблюдала за работами во дворе. Когда они близились к концу, женщина подошла к полицейским и спросила, арестована ли она. Услышав, что к ней нет никаких претензий, Пуэнте сообщила всем, что отойдет выпить кофе в магазинчик на соседней улице. Налегке, в красном пальто и с зонтом в цвет, женщина удалилась. К вечеру ее хватились, но Доротеи уже и след простыл.

Неудачный побег

Убийца выпила свой кофе, села на автобус и покинула Сакраменто. Она доехала до Лос-Анджелеса, где решила залечь на дно. Только вот денег у Доротеи было всего пару тысяч долларов. Нужно было что-то решать, например, снова выйти замуж. Через три дня она познакомилась в баре с 59-летним пенсионером Чарльзом Виллгьюсом.

Два одиночества встретились по простой и милой причине. У Доротеи сломался каблук, а благородный Чарльз вызвался отнести обувь в ремонт. Когда он вернулся, между новыми знакомыми завязалась непринужденная беседа. Женщина, между прочим, поинтересовалась размером пенсии Вилльгьюса, и упомянула, что одинока и обожает готовить. Все бы хорошо, но мужчину не покидало тревожное чувство, что он уже где-то видел лицо этой интеллигентной женщины.

Это было немудрено, так как Доротея была в розыске, и ее портрет показывали по всем телеканалам штата. Вечером того же дня мужчина увидел его в новостях и все понял. Чарльз направился в полицию и на следующее свидание к Доротее пришли полицейские. Ее арестовали по обвинению в 9 убийствах. 31 марта 1989 года состоялось первое судебное заседание.

Дело было настолько масштабным, что его слушанье заняло целых 4 года. Владелица пансионата убивала постояльцев при помощи больших доз наркотиков. Яд она добавляла в печенье, которое пекла сама. Тела убийца под покровом ночи закапывала во дворе. Вот только делала она это из рук вон плохо, так как не привыкла к физическому труду. Мотив был простым — после смерти стариков, Доротея получала их пенсии и помощь от государства.

В итоге Доротею Пуэнте приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Но в ее возрасте это был не слишком важный нюанс. 27 марта 2011 году убийца умерла в тюремной больнице от сердечного приступа. Ей было 82 года.