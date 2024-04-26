Джакомо Казанова: мифы о герое-любовнике и их разоблачение

Имя Джованни Джакомо Казановы во всем мире ассоциируется с роковым соблазнителем женщин. Чем итальянский писатель, философ и предприниматель, друг Вольтера и Екатерины II заслужил репутацию сердцееда и насколько является правдой то, что мы о нем сегодня слышим?

Сразу же стоит сказать, что практически обо всех любовных похождениях Казановы мы знаем из его собственных мемуаров. Зная привычку мужчин преувеличивать и приписывать себе незаслуженные победы, мы уже можем поставить под сомнение правдивость части этих историй.

Но даже подробных, часто пикантных описаний любовных интриг из книг итальянского аристократа оказалось публике мало и Казанове начали приписывать похождения, узнав о которых, он бы сам немало удивился.

Мифы и легенды о герое-любовнике кочуют по миру уже три столетия и обрастают самыми невероятными подробностями. Мы предлагаем разоблачение трех самых распространенных заблуждений, созданных вокруг этого неординарного человека современниками и потомками.

1. Казанова переспал с огромным количеством женщин

Из разных источников можно узнать о тысячах любовных побед Казановы. Создается впечатление, что он соблазнял и тащил в постель всех особ женского пола, которые встречались на его пути, независимо от возраста, внешности и социального положения.

Но это не соответствует действительности. В мемуарах итальянца сказано, что до своей женитьбы в 40 лет он соблазнил 130 дам, что для не обремененного семьей и финансовыми трудностями дворянина XVIII столетия было совсем немного. Это звучит странно, но в те далекие времена среди аристократов царили более свободные нравы, чем среди современной молодежи и часто секс не являлся даже поводом для знакомства.

2. Казанова был половым гигантом с внушительным членом и невероятно стойкой потенцией

Спешим разочаровать — Джакомо Казанова был обычным мужчиной без каких-либо особенностей половой системы и даже не обладающим фигурой Аполлона. Разумеется, фотографий героя-любовника в плавках не сохранилось, зато есть немало воспоминаний современников.

Большинство людей, видевших Казанову раздетым, удивлялись его успеху у женщин — в нем не было абсолютно ничего особенного. Вероятнее всего, успеха он добивался не размерами и количеством, а все-таки умением. Из исторических источников известно, что в постели Джакомо был невиданным альтруистом, для которого доставить удовольствие женщине было основной задачей.

В те времена, когда среди мужчин было не принято думать про удовлетворение своего сексуального партнера, Казанова практиковал куннилингус и клиторальные ласки. Большинство его современников не знали толком ни устройства женских половых органов, ни их особенностей, поэтому такие «умельцы» были на вес золота.

3. Казанова был развратником и вел беспорядочную половую жизнь

Этот популярный в народе миф берет начало в фольклоре. Ни бабником, ни расчетливым охотником на дам, ставящим зарубки при каждой победе, Казанова не был. Стоит ознакомиться с его мемуарами, чтобы понять, что вел он размеренную жизнь без особых излишеств и извращений.

Казанова знакомился с женщинами и их отношения могли продолжаться неделями или даже месяцами. Все его любовные связи были основаны на обоюдном согласии и со своими пассиями Джакомо был предельно честен. Прежде чем переспать с дамой, он откровенно сообщал ей, что не преследует серьезных намерений и хочет лишь доставить себе и ей удовольствие. В отношениях Казанова был щедр и порядочен, чего не хватает сегодня очень многим.

Иногда он даже просил женщин не увлекаться отношениями, чтобы впоследствии расставание не приносило им боли. Если сравнивать Казанову с его бесшабашными и эгоистичными современниками, то можно назвать его эталоном порядочного мужчины. Женился он по меркам своего времени очень поздно — в 40 лет и после этого был верен свой супруге. Так что все интриги происходили в жизни героя до женитьбы.

Созданный народным творчеством, литературой и кинематографом образ странствующего распутника Казановы абсолютно не соответствует действительности. Знаменитый итальянец никогда не был зациклен на любовных похождениях и имел множество дел и увлечений. Казанова был знаком с Моцартом и Вольтером, являлся организатором Национальной лотереи во Франции и бывал на приеме у Екатерины II. С российской императрицей наш герой имел только деловые отношения — он уговаривал ее ввести новый календарь.

Кроме этого, знаменитый итальянец проявил себя в военном ремесле, алхимии, музыке и даже шпионаже. Казанова написал первую в истории фантастическую новеллу и перевел «Илиаду» Гомера на итальянский язык. Приходилось ему сидеть и в тюрьме — некоторые финансовые аферы Джакомо Казановы стали классикой жанра.