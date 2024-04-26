За что в мире приговаривают к десяткам пожизненных заключений

Суд в Стамбуле в ближайшее время вынесет вердикт по делу о теракте на улице Истикляль в 2022 году. Обвинение запросило для обвиняемой Ахлям аль-Башир до 3009 лет лишения свободы. Подобный «тысячелетний» приговор отнюдь не первый в практике турецкого правосудия. Кого и в каких странах сажали на века — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Тысячи лет за решеткой

В ноябре 2022 года в центре Стамбула произошел взрыв. Шесть человек погибли, еще 99 были ранены. После этого власти Турции начали военную операцию против вооруженных формирований курдов в Ираке и Сирии.

Фигурантами уголовного дела стали 36 человек, в основном — курдские активисты. Исполнительница теракта Ахлям аль-Башир была задержана, ее обвинили в создании и руководстве террористической организацией, умышленном убийстве, хранении опасных веществ. Прокурор потребовал для нее семь пожизненных сроков — или тюремное заключение длиною от 1949 до 3009 лет.

Этот кейс отнюдь не уникален. В 2023 году братья Фарук и Гювен с сестрой Серап Озер были приговорены к 11 196 годам лишения свободы. Основателя криптобиржи Thodex и его родственников признали виновными в мошенничестве, руководстве преступной организацией и отмывании денег. При этом обвинение запрашивало сроки от 12 164 лет до 40 562 лет.

Срок в 8658 лет тюрьмы получил в 2022 году телепроповедник, писатель псевдонаучного толка Аднан Октар. Сторонник исламского креационизма и противник теории Дарвина был арестован в 2018 году по обвинениям в создании преступной группы, сексуальном насилии, похищении детей и шпионаже. Сам Октар заявил, что был задержан из-за «заговора британского глубинного государства» .

Сразу 40 пожизненных сроков и еще 1368 лет лишения свободы получил в 2020 году уроженец Узбекистана Абдулкадир Машарипов. Его приговорили к столь внушительному сроку по обвинению в теракте в стамбульском ночном клубе в 2017 году. Каждый пожизненный срок узбекский террорист получил за убийство одного человека (всего 39 жертв) и нарушение Конституции Турции. А 1368 лет — за покушение на убийство 79 человек и нарушение закона об огнестрельном оружии. На суде Машарипов отказался признавать вину и заявил, что его пытали.

Смертная казнь в Турции была отменена в 2004 году. Вместо нее осужденных по особо тяжким статьям приговаривают к крайне длительным, тысячелетним тюремным срокам, которые складываются из нескольких приговоров. Однако по истечении 40 лет заключенные — если они не были осуждены за терроризм — могут быть освобождены условно-досрочно. При этом те, кто отбывает тысячи лет за особо тяжкие преступления, могут выйти на свободу, если их помилует президент страны.

Американские «рекордсмены»

В странах англосаксонского права, например, в США или Британии, суды суммируют наказания по всем доказанным эпизодам, поэтому там преступники могут получить несколько пожизненных заключений. А в странах романско-германского права, например, в России, общий срок лишения свободы не может превышать установленный законом лимит.

В США пожизненные приговоры могут складываться, чтобы преступник не мог выйти по УДО. То есть, если его прошение о досрочном освобождении одобрят, начнется его следующий пожизненный срок.

Самый значительный приговор в США получил в 2004 году Терри Николс — ультраправый радикал и террорист, который на пару с Тимоти Маквеем устроил взрыв в федеральном здании в Оклахома-Сити. Этот теракт до 11 сентября 2001 года считался самым смертоносным в истории страны. Взрыв 19 апреля 1995 года начиненного тротилом фургона в подвале здания унес жизни 168 человек.

Суд штата Оклахома приговорил Николса к 161 последовательному пожизненному заключению — за 161 одно убийство, в том числе нерожденного ребенка. Перед этим присяжные заблокировали смертную казнь для подсудимого.

В Техасе в 2023 году суд приговорил Патрика Вуда Крузиуса к 90 пожизненным заключениям без права на УДО. Его признали виновным в убийстве 22 человек в супермаркете в городе Эль-Пасо на границе с Мексикой в 2019 году. Свою вину Крузиус признал. Его приговор является вторым по длительности после Николса.

На третьем месте — похитивший и совершивший сексуальное насилие в отношении двух мальчиков Майкл Джон Девлин. Он отбывает 74 пожизненных срока плюс 2020 лет в штате Миссури. Каждый из его пожизненных приговоров имеет определенную продолжительность — 30 лет. Суммарно Девлин приговорен к 4240 годам лишения свободы. Преступник похитил в 2002 году сначала одного ребенка, а в 2007 году — второго. Первый мальчик все это время жил с Девлином. Насильник выдавал его за собственного сына.

Убийца 71 женщины Гэри Риджуэй в США получил 48 пожизненных сроков и 480 лет заключения, а Лой Кхак Нгуен, убивший трех человек во время захвата заложников в калифорнийском городе Сакраменто в 1991 году, — 49 сроков пожизненного заключения.

Всего в американских тюрьмах и колониях более 50 преступников отбывают более 10 пожизненных сроков на человека.

Почтальон сидит долго

Рекордсменом по продолжительности полученного наказания долгое время считали испанского почтальона Габриэля Марча Гранадоса. За два года работы в конце 1960-х годов он не доставил адресатам в общей сложности 42 768 писем, из которых 30 850 обычных и 4 868 срочных вскрыл. Гранадос украл чеки на сумму порядка €50 тыс.

Прокурор запросил у суда абсурдный срок в 384 912 лет (девять лет за каждое вскрытое и недоставленное письмо). Гранадоса признали виновным, но судья квалифицировал его деятельность как длительное преступление, а не серию из тысяч правонарушений. Поэтому он получил только 14 лет лишения свободы и штраф.

Самый долгий срок де-факто получила уроженка Таиланда Чамой Типьясо. В 1989 году за финансовые махинации суд приговорил ее к 141 078 годам лишения свободы. Жертвами ее пирамиды стали десятки тысяч подданных, высокопоставленные военные и даже члены королевской семьи. Она же заработала до $200 млн. Однако, согласно тайским законам, за мошеннические преступления возможен выход по УДО. Уже в 1993 году Типьясо была освобождена за примерное поведение и в связи с пересмотром ее дела.