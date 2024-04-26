В Египте раскопали недостающую часть гигантской статуи фараона Рамсеса II

Совместная археологическая египетско-американская команда при проведении раскопок в Аль-Ашмунейне, к югу от города Миньи, раскопала верхнюю часть огромной древней статуи фараона Рамсеса II, нижняя половина которой была обнаружена еще в 1930 году.

© Egyptian Ministry of Antiquities

Как сообщает Phys.org, найденная реликвия оказалась недостающей частью скульптуры, раскопанной в 1930 году немецким археологом Гюнтером Редером. Фараон Рамсес II Великий правил Древним Египтом около 3200 лет назад. Это один из немногих египетских фараонов, известных не только специалистам, но и широкой общественности.

Верхняя часть его огромной статуи была обнаружена во время исследования руин древнего города Гермополь, расположенного примерно в 210 километрах к югу от Каира. Длина найденной реликвии составляет около 3,6 метра. Исследователи считают, что в первоначальном виде статуя целиком достигала высоты более 9 метров.

Фараон был изображен сидящим на троне. Его голову украшает двойная корона и головной убор в виде свернувшейся кобры, который считался одним из главных символов царской власти. Специалисты с удивлением отмечают, что скульптура достаточно хорошо сохранилась, видны даже черты лица правителя.

Более того, археологи обнаружили следы древних синего и желтого пигментов - вероятно, в оригинале статуя была раскрашена в разные цвета и производила более сильное впечатление, чем сейчас. Ученые также говорят, что специально не искали статую, она попалась при раскопках во многом случайно. Хотя данные архивов предполагали, что недостающая часть статуи может находиться именно в районе проведенных раскопок.