«Российский легион»: как генерал Лебедь создавал спецназ для ликвидации воров в законе

Это российское формирование, которое во второй половине 90-х годов собирались создать по образцу французского иностранного легиона, преследовало цели по выявлению и ликвидации не только и не столько ОПГ. Однако кое-кому идея секретаря Совета безопасности РФ Александра Лебедя показалась чересчур амбициозной, и своенравный генерал в итоге лишился своего поста.

Легион: состав и задачи

Информация о том, что Александр Лебедь собирается подготовить правовую базу для создания спецформирования «Российский легион» («РЛ»), была озвучена в октябре 1996 года, журналистам даже передали аналитическую справку, содержащую общие требования к данной структуре.

В этом документе, в частности, говорится, что агентурно-оперативную информацию для «Российского легиона» должны добывать контрразведчики, милиция, налоговая полиция и другие спецслужбы. Воинское формирование планировалось создать с целью локализовать и нейтрализовать политические и военные конфликты. От сотрудников «РЛ» требовалось выявлять, психологически обрабатывать, изолировать, вербовать либо дискредитировать и ликвидировать главарей движений и формирований экстремистской, террористической и сепаратистской направленности и других ОПГ, чья деятельность будет представлять опасность нацбезопасности Российской Федерации.

В проекте «РЛ» данная структура наделялась широчайшими полномочиями: ее сотрудники получали право заниматься поиском и освобождением заложников, бороться с коррупцией в органах госвласти и в политике, наносить превентивные, основанные на разведывательных сведениях, удары по базам и центрам противника, проводить спецоперации по предотвращению терактов, внедрять агентуру в разного рода ОПГ и даже бороться с уличной преступностью.

Для реализации всех этих масштабных задач предполагалось привлечь в том числе ветеранов отечественных и даже зарубежных спецслужб из числа симпатизирующих интересам России. В следственно-оперативную группу, обеспечивающую боевые операции «РЛ» соответствующими оперативно-разведывательными данными, должны были войти («прикомандированы на неопределенный срок к Минюсту или МЧС») сотрудники Генпрокуратуры РФ, милиции, ФСБ, Генштаба, ГРУ, СВР, налоговой полиции, ФАПСИ. И следственная группа, и собственно «Российский легион» как таковой передавались в оперативное подчинение лично секретарю Совбеза, а напрямую «РЛ» должен был подчиняться президенту РФ.

Кому эта идея не понравилась

Как писал в 1996 году «Коммерсант», 16 октября этого года тогдашний министр МВД РФ Анатолий Куликов на пресс-конференции обвинил секретаря Совета безопасности РФ Александра Лебедя в попытке государственного переворота – именно так министр расценил намерение генерала создать «Российский легион». Куликов и озвучил цифру «штатной численности» данного формирования – 50 тысяч человек.

Как рассказал министр, из аппарата Совбеза в МВД поступило указание сформировать на базе внутренних войск резервную группировку, которая должна была войти в «РЛ». Более того, Куликов заявил, что Лебедь на этом не остановится: он, по утверждению министра, намеревается, если не хватит силовиков, привлечь в состав легиона даже полторы тысячи чеченских боевиков.

На следующий день после выступления Анатолия Куликова Борис Ельцин снял Лебедя с поста секретаря Совбеза. Впоследствии экс-секретарь подал на министра МВД в суд за клевету, и Москворецкий суд в декабре иск удовлетворил. Анатолий Чубайс, руководивший в это время администрацией Президента РФ, впоследствии заявлял: сторонники снятия Лебедя с поста секретаря Совбеза «проделали большую работу». Тем самым Чубайс косвенно подтверждал, что Куликов в своем антагонизме к Лебедю был не одинок. Сам экс-секретарь Совета безопасности сетовал, что президент «перестал понимать» его (в том числе и по теме урегулирования чеченского конфликта), и хотел слышать от своих подчиненных только хорошие новости.

Валерий Карышев, кандидат юридических наук и практикующий адвокат, автор книги «История Русской мафии 1995 – 2003. Большая крыша» писал, что сам был свидетелем того, как силовики «строили» бандитов в бытность Александра Лебедя секретарем Совбеза – Карышев работал как юрист с «авторитетными клиентами», и РУОП не раз жестко «принимал» авторитетов прямо в присутствии адвоката.

У Лебедя был единомышленник – начальник столичного РУОПа генерал Владимир Рушайло. Секретарь Совбеза неоднократно заявлял в СМИ, что вскоре оргпреступность будет повсеместно ликвидирована, и начнется этот процесс с Москвы.

Карышев в своей книге отмечал, что на тот момент руководство страны, по-видимому, посчитало нецелесообразным создавать такое подразделение как «Российский легион». Примечательно, что за отставкой Александра Лебедя последовало и увольнение Владимира Рушайло – Куликов снял его с должности в октябре того же года.

Ряд громких убийств криминальных авторитетов во второй половине 90-х связывают с деятельностью так называемой «Белой стрелы» – сверхсекретной спецслужбы, в которую якобы входили сотрудники милиции и спецназовцы. Официально существование подобной структуры не подтверждено, а гипотезу о таких «чистильщиках» многие эксперты называют городской легендой.