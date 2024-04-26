Как журналисту еще до извержения в подробностях приснился взрыв вулкана Кракатау

На памяти человечества есть два взрыва вулканов, которые привели к катастрофам – извержение Везувия, уничтожившего римские Помпеи в 79 году и Кракатау. Последний оказался намного мощнее и последствия воочию видели жители Земли даже в Норвегии. Его извержение 140 лет назад и последовавшее гигантское цунами убило 36 тысяч человек и уничтожило целый остров в Индонезии.

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Среди дат можно встретить 26, 27, 28 августа 1883 года. И в каждом случае ошибки не будет, неверно только утверждать, что извержение случилось в какой-то конкретный из этих дней. Просто оно началось 26 августа, 27 произошли знаменитые четыре мощных взрыва, а 28 августа зафиксирован последний, самый слабый – всего лишь уцелевшие двери и окна повышибало.

Все события оказались зафиксированы с точностью до секунды благодаря капитану английского корабля с примечательной фамилией Уотсон (Ватсон), который проходил по Зондскому проливу и, кстати, сумел удержать корабль при гигантском цунами. А поскольку сам вулкан проснулся еще в мае, то привлек внимание и ученых, норвежские вулканологи 11 августа успели изучить новые кратеры за считанные дни до катастрофы.

Но было еще одно обстоятельство, которое не поддается никакому научному объяснению и случилось за тысячи километров от места события. Вечером 26 августа журналист американской газеты «Boston Globe» Эдвард Сэмсон задержался допоздна на работе и решил вздремнуть прямо в редакции. И ему приснился удивительный сон.

В каком-то южном краю смуглые люди в ужасе бежали от огромной волны и при этом на них сверху падали камни. Стоял страшный грохот, все небо было темным и его разрывали молнии. Волна догнала тех, кто бежал, а когда ушла, то было мертвое пространство. Сэмсон проснулся и записал сон в блокнот с намерением использовать его в литературных целях. Почему-то он точно знал, что это был остров Ява. Зафиксировав, он сверху поставил пометку «Важно!» и, оставив блокнот на столе, пошел домой досыпать…

26 августа Кракатау загрохотал по-настоящему, обрушился один из склонов. До того момента местные жители, как когда-то в случае с Везувием, особого внимания на него не обращали – трясло не в первый раз. Хотя сейчас известно, что схожий взрыв вулкана был еще в 535 году и привел к появлению Зондского пролива, разделившего некогда один остров на два – Суматру и Яву. А заодно и вызвал глобальное похолодание по всему миру. А в 1680 году извержение сожгло все окрестные джунгли. Сам вулкан, после образования пролива, находился на небольшом островке, и его конусная вершина служила отличным ориентиром для моряков.

Основная трагедия случилась 27 августа. В 5.30 утра прогремел первый взрыв. Затем в 6.48 второй и в 9.58 третий, самый мощный. Еще один взрыв случился в 10.52. Извержение было страшным — столб пламени и магмы достигал высоты 50 км, а пепла и дыма 70 км!

Радиус бомбардировки был огромным, гигантские валуны падали даже в 500 км от эпицентра. Считается, что взрыв Кракатау соответствовал 200 мегатоннам тротила, что в 10 тысяч раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Грохот от взрыва слышали в Австралии, которая находится в 5 тысячах км от Кракатау, а также на Мадагаскаре и в Южной Америке, а они еще дальше. Взрывная волна четырежды обогнула Землю.

За несколько часов Кракатау выбросил всю свою скопившуюся магму, в образовавшуюся пустую камеру под своим весом рухнули его стены и туда же хлынула вода. Она мгновенно вспучилась на высоту 30 метров и понеслась волной по окрестностям. Цунами с девятиэтажный дом сметало все на своем пути. Всего от него и извержения погибли 36 тысяч человек, 300 населенных пунктов было уничтожено.

Последний взрыв случился в 2.30 ночи 28 августа и его, по сравнению с предыдущими, можно считать незначительным – от него только хлопали двери и вылетали оставшиеся окна в уцелевших селениях. Но еще несколько дней вулкан «потряхивало».

… Рано утром 27 августа, когда еще только светало, выпускающий редактор газеты «Boston Globe» пришел на работу и на столе Сэмсона обнаружил блокнот с пометкой «Важно!». Он посчитал, что заметку оставили для него и немедленно отдал написанное в набор. Газета вышла с сенсационным материалом, который тут же перепечатали другие издания.

Увидев это в газете Сэмсон был в ужасе и тут же сообщил редактору, что всего лишь записал свой сон. Тот был в бешенстве, немедленно уволил репортера, говорят, что матерился так, что «мухи на лету дохли». Велел немедленно готовить опровержение.

И в этот момент пошли телеграммы с Явы, которые в точности повторяли сон Сэмсона до такой степени, что ничего опровергать и, даже уточнять, не потребовалось. Журналиста тут же восстановили в должности и даже притащили ему диван – вдруг еще что сенсационное приснится.

Объяснить это до сих пор не могут ни одни ученые мира. Ведь списать на случайность или подтасовку тоже не получится – запись в блокноте была сделана до катастрофы на Кракатау, а заметка в «Boston Globe» вышла в самый момент извержения, когда мир об этом еще не знал…

Последствия взрыва Кракатау ощущались еще долгое время. 19 тысяч квадратных километров пепла рассеялись по планете и несколько лет вызывали необычные атмосферные явления. Так считается, что алое небо на знаменитой картине «Крик» норвежского художника Эдварда Мунка как раз отражает одно из них.

Ну а сам вулкан через несколько десятилетий снова возродился – в 1927 году на его месте из океана вырос новый конус, который теперь зовется Анак-Кракатау (сын Кракатау). И сынок потихоньку подрастает – уже более 800 метров. Ученые не без основания полагают, что и характером он пойдет в своего родителя, вот только неизвестно когда разгневается и кому это приснится на этот раз.