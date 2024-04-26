Женщина неожиданно выловила огромную аквариумную рыбку в озере

Увлеченная рыбалкой жительница США выловила в озере огромного карпа кои. Об этом сообщает KXAN-TV.

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Неожиданный улов попался Кэлли Уайт из штата Техас во время рыбалки на озере Леди Берд 17 марта. Женщина рассказала, что провела у воды около часа, когда ей на крючок попалась крупная рыба.

«Я стала ее вытягивать. После пятиминутной борьбы рыба подошла достаточно близко, и я увидела в воде что-то ярко-оранжевое. Я просто в шоке была», — поделилась воспоминаниями Уайт.

Она думала, что поймала сома или обычного карпа, но, увидев оранжевый окрас рыбы, поняла, что улов по-настоящему уникальный. Женщина вытащила из воды огромного карпа кои весом более 13 килограммов. Уайт рассказала, что рыбачит на озере Ледиберд по три раза в неделю и ловила там сомов, окуней и обыкновенных карпов. Однако она никак не ожидала встречи с такой большой аквариумной рыбой.

Карпы кои были искусственно выведены в Японии из обыкновенных карпов и похожи на золотых рыбок. Обычно этих рыб держат в аквариумах или декоративных прудах под открытым небом. Каким образом такой крупный карп кои попал в техасское озеро — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Перт была поймана самая большая в мире золотая рыбка. Ее длина составила 52 сантиметра, что почти на пять сантиметров превышает предыдущий мировой рекорд.