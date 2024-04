Как юрист-тихоня ради мести отравил босса-миллиардера

В Китае вынесли приговор некогда успешному юристу Сю Яо: его ждет смертная казнь за убийство своего бывшего работодателя, миллиардера Линь Ци. Главным мотивом Сю Яо была месть. Обидевшись на босса, который понизил его в должности, юрист отправился на даркнет-площадки, чтобы узнать все о ядах, а затем построил собственную лабораторию, в которой экспериментировал с отравляющими веществами. Довольно быстро амбициозный карьерист превратился в серийного отравителя, который холодно и методично мстил каждому, кто, как казалось Сю Яо, был виновен в его профессиональном крахе. «Лента.ру» разобралась в истории убийства одного из наиболее талантливых бизнесменов поколения.

© Линь Ци // Getty Images

Люди, знакомые с Сю Яо лично, описывали его как сдержанного и тихого человека. Вот и сейчас он, уже 43-летний, спокойно стоит в зале суда. Руки свободны от наручников, но сбоку и сзади — трое крепких ребят в форме. Он сосредоточен и задумчив, хотя прекрасно знает, что его ждет. Поначалу он пытался выстраивать сложную защитную линию и даже верил, что избежит наказания. Но аргументы обвинения оказались слишком убедительными.

«Мотив его преступлений, — зачитывает вердикт судья, — был крайне презренным, способы совершения — чрезвычайно гнусными, а последствия — тяжкими. Поэтому он должен понести строгое наказание в соответствии с законом».

В суде Сю Яо был спокоен и никак не отреагировал на приговор

Сю Яо так и не признал вину. Китайская система правосудия на практике предусматривает некоторую отсрочку в исполнении наказания, которая может продолжаться до двух лет и даже закончиться смягчением приговора. Однако это редко происходит со столь резонансными делами. Приговор, которого ждал, но не хотел Сю Яо, — смертная казнь. Когда его приведут в исполнение — неизвестно.

Пять ядов для надежности

Китайский миллиардер Линь Ци поступил в шанхайский госпиталь Хуашань 16 декабря 2020 года сразу в тяжелом состоянии. Врачи достаточно быстро определили, что у основателя корпорации Yoozoo отравление. Но симптомы противоречили друг другу, поэтому им потребовалось некоторое время, чтобы определить, с каким именно веществом они столкнулись. Точнее — с какими.

Уже через несколько дней они понимали, что спасти одного из самых перспективных бизнесменов страны будет крайне проблематично. В его крови обнаружили следы пяти ядов, среди которых оказались ртуть и тетродотоксин (яд рыбы фугу). И для некоторых из них в такой ситуации не существует эффективной тактики лечения.

В первые дни ему практически постоянно переливали кровь, потратив на это почти 40 литров. Параллельно врачи пытались понять, как им сбить симптоматику отравления ртутью, и даже провели операцию. Это позволило стабилизировать состояние Линь Ци, но лишь еще на несколько дней. 39-летний миллиардер дожил до католического Рождества, но не встретил 2021 год. 25 декабря у него началось массивное внутреннее кровотечение. После этого отказали сначала легкие, а потом и сердце.

Линь Ци умирал больше недели

Основной подозреваемый в отравлении к моменту смерти бизнесмена был не только установлен, но и арестован. Однако он не признал вину ни на первых допросах, ни в последующие годы.

Миллиардер с мечтой

Линь Ци в западной прессе часто называли «миллиардером с мечтой». Первые большие деньги пришли к нему в начале 2010-х, когда 28-летний сотрудник крупной телекоммуникационной компании понял, что ему всегда по душе больше были игры. И раз он в этом так хорош, то почему бы не попробовать не просто играть в них, а еще и создавать?

Стартап Линь Ци получил название Yoozoo. Отличительная черта стратегии этой компании — попытка стремительной и агрессивной экспансии в страны Запада. Основатель Yoozoo быстро заприметил и оседлал тренд использования смартфонов не только для дел, но и для игр. Он же понял, что сначала китайцы, а потом и люди в других уголках планеты будут готовы тратить деньги на виртуальные предметы в развлекательных приложениях.

«Движение вперед всегда приводит к появлению новых возможностей, — сказал Линь Ци в одном из поздних интервью. — Я не боюсь неудачи. Ведь я могу просто начать все сначала».

Yoozoo создала серию популярных многопользовательских онлайн-игр и заработала миллиарды долларов. Сам Линь Ци стал одним из самых богатых молодых людей Китая. Его состояние оценивали в 1,3 миллиарда долларов. Его самый большой проект в игровом сегменте, увидевший свет в 2019 году, — онлайн-стратегия Game of Thrones: Winter Is Coming, основанная на серии книг «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и сериале Netflix «Игра престолов». Другие известные хиты — League of Angels и Infinity Kingdom.

Построенная с нуля империя Yoozoo быстро добилась успеха, а ее владелец не хотел ограничиваться китайским рынком

Именно сотрудничество с Netflix полностью захватило Линь Ци в последние несколько лет его жизни. Идею предпринимателя в итоге реализуют, но уже после его смерти. За сутки до того, как судья Шанхайского суда назовет презренным преступление Сю Яо, Netflix выпустит свою экранизацию главного китайского бестселлера XX века писателя Лю Цысиня — «Задача трех тел».

Яды из китайского даркнета

Когда все обстоятельства этого преступления будут окончательно установлены китайской полицией, некоторые СМИ назовут его «сюжетом, достойным голливудского блокбастера». Что неудивительно, ведь Сю Яо готовил свое преступление, вдохновляясь своим любимым американским сериалом «Во все тяжкие».

В середине 2020 года Сю Яо, успешный юрист, учившийся в университетах во Франции и в Соединенных Штатах, организовал собственную лабораторию в пригороде Шанхая. Сю Яо интересовали яды. Изучив, как устроен китайский даркнет, в течение нескольких месяцев он купил сотни товарных позиций. Юрист смешивал их друг с другом и экспериментировал на кошках, собаках и других домашних животных.

175 миллионов рублей ежегодно получал Сю Яо в Yoozoo

Затем Сю Яо начал ставить эксперименты на людях. С сентября 2020 года он добавлял соединения на основе ртути в офисные напитки — кофе, воду и даже виски. Но не в общую посуду, а вполне в конкретную, используемую четырьмя его врагами. Расплата была страшной — сразу четыре человека отправились в госпитали с тяжелыми отравлениями в разные дни той осени. Но это почему-то не вызвало никаких подозрений у полиции. Сю Яо продолжал готовить смертельный коктейль для пятой жертвы, его цели номер один.

Ты видел несовершенство насквозь, но все еще верил в красоту; столкнулся со злом, но все еще верил в доброту. Вместе мы продолжим быть добрыми, продолжим верить в красоту и продолжим бороться со злом Заявление компании Yoozoo после смерти Линь Ци

Есть сведения, что Линь Ци получал яд достаточно длительное время, однако существует более распространенная версия, с которой китайских журналистов познакомили имевшие отношение к расследованию люди. Сю Яо приготовил флакон с 30 таблетками, назвав их пробиотиками, и прорекламировал своей жертве. Одна из таблеток была ядовитой, но какая именно — не знал уже никто. Отравитель отдельно настоял, чтобы секретарь миллиардера напомнила ему о приеме, и та выполнила просьбу. Более того, в один из дней из любопытства приняла лекарство сама. Но ей повезло. А Линь Ци — нет.

История одной мести

На преступление Сю Яо пошел, чтобы отомстить. В Yoozoo юрист пришел в 2017 году. Он был одним из наиболее талантливых и заметных молодых юристов Шанхая и обладал репутацией человека, готового браться за самые тяжелые и ответственные дела. Именно таким оказался запрос преуспевающего миллиардера Линь Ци. Он, «миллиардер с мечтой», решил экранизировать «Задачу трех тел». По сложившейся у бизнесмена привычке успех сериала должен был стать глобальным, он Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт (Д. Б.) Уайсс — создатели «Игры престолов».

Создатели «Игры престолов» Д. Б. Уайсс (в центре) и Дэвид Бениофф (справа) загорелись идеей съемок по «Задаче трех тел»

Права на экранизацию трилогии еще в 2008 году, подсуетившись, выкупил гигант китайского высокотехнологического рынка Tencent. Его капитализация к 2018 году превысит 500 миллиардов долларов. Соблазнить такого партнера исключительно деньгами — не вариант. Нужно подключать еще и выдающиеся переговорные способности, что и было поручено Сю Яо. Tencent в лице одной из дочерних компаний принимала активное участие в создании многих известных фильмов, среди которых выделяются «Варкрафт», «Веном» и «Веном-2», «Терминатор: Темные судьбы» и многие другие.

Сю Яо, ставшему юристом Yoozoo, поставили задачу: не считать деньги, но обеспечить выкуп прав на экранизацию и все смежные права и лицензии. Тот справился, израсходовав больше десяти миллионов долларов. Линь Ци все равно был доволен и вступил в переговоры с Netflix. Онлайн-кинотеатр заинтересовался проектом. Миллиардер запросил продюсерский состав «Игры престолов», параллельно создав несколько дочерних компаний, отвечавших за разные направления внутри проекта — The Three Body Universe, Youzu Pictures и Trisolaris. Их все возглавил Сю Яо, получив ежегодный оклад в 20 миллионов юаней (примерно 175 миллионов рублей по курсу 2017 года).

Иногда вы читаете художественную литературу только потому, что хотите оказаться где-то в другом месте. Как правило, для меня это заканчивается научной фантастикой. Какое-то время назад я прочел трилогию «Задача трех тел» — это было просто невероятно творчески и действительно интересно. Это было не столько исследование главных героев, сколько масштабное изучение судьбы Вселенной Барак Обама экс-президент США

Но эффектная сказка все никак не становилась явью. Вчерашний юрист достаточно быстро потерял общий язык с Netflix, будто бы растратив всю силу убеждения на Tencent. Он разрывался между многими задачами в несколько несвойственной для него сфере — в титрах его должны были указать исполнительным продюсером. Три дочерние компании Yoozoo, гендиректором которых был Сю Яо, докладывали Линь Ци о полностью разрушенных бизнес-процессах и отвратительном психологическом климате.

Идея заключить контракт с Netflix оказалась фатальной и для миллиардера, и для человека, добившегося решающего успеха в переговорах

Миллиардер немного подождал в надежде, что Сю Яо исправит ситуацию, но этого не произошло. Он не стал увольнять юриста из головной компании, но сместил с руководящих постов в дочерних (его преемник — в числе тех четверых отравленных). Линь Ци сократил зарплату юриста вчетверо — до пяти миллионов юаней в год. И самое главное — Сю Яо исключили из титров будущего проекта. И тогда он приступил к строительству лаборатории ядов под Шанхаем.

Судьба экранизации

Что удивительно, но оба гиганта — и Netflix, и Tecent — в итоге сняли свои сериалы. Китайская версия вышла на год раньше — в 2023-м. Это 30-серийная постановка на мандаринском языке, которую на волне успеха книги попытались посмотреть по всему миру, но, как пишут отдельные критики, она оказалась слишком приближенной к китайским реалиям и слишком непонятной зрителям из остальных стран.

Netflix удалось собрать качественный актерский состав, но китайская публика приняла фильм достаточно прохладно

Премьера версии Netflix состоялась за сутки до смертного приговора, вынесенного человеку, сначала приложившему немало усилий, чтобы сериал вышел, а потом — чтобы не вышел. У обеих экранизаций, кстати, одинаковый рейтинг IMDb (7,6), но у англоязычной версии в 15 раз больше голосов.

Когда вы работаете в этом бизнесе, вы ожидаете возникновения самых разных проблем. Но точно не того, что кто-то отравит своего босса Дэвид Бениофф создатель сериалов «Игра престолов» и «Задача трех тел»

Сю Яо не голосовал ни за ту, ни за другую версию. С учетом того, как закрыты китайские тюрьмы от внешнего мира, он вряд ли знает о том, что оба сериала вышли. А вот превратится ли его собственная жизнь — история успешного и богатого юриста, за несколько месяцев ставшего завсегдатаем даркнет-площадок, владельцем лаборатории ядов и серийным отравителем, — в сериал, неизвестно.