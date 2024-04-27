Как майор милиции Евсюков устроил бойню в Москве

15 лет назад, в ночь на 27 апреля 2009 года, молодой начальник ОВД «Царицыно», майор милиции Денис Евсюков беспричинно открыл огонь по прохожим, а потом — по посетителям супермаркета «Остров» на юге столицы. Одиннадцать человек получили огнестрельные ранения, двум из них врачи не успели оказать помощь. Эта трагедия шокировала всю страну: стрельбу по людям открыл не бандит и не террорист, а сотрудник правоохранительных органов, чей долг служить и защищать. Преступление Евсюкова спровоцировало большие перемены в системе МВД — отставки главы министерства Рашида Нургалиева и начальника столичного ГУВД Владимира Пронина, а также дало толчок реформе, в результате которой меньше чем через два года российская милиция превратилась в полицию. При этом термин «евсюковщина» на многие годы стал синонимом беспредела со стороны сотрудников правоохранительных органов. Историю резонансного преступления, его причины и последствия изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

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27 апреля 2009 года, половина первого ночи. По Борисовскому проезду на юге Москвы медленно едет Chevrolet Lanos с разбитым левым передним стеклом. Из-за этого хорошо слышно, как на водителя ругается пассажир — мужчина в кителе майора милиции с неуставным ярко-желтым галстуком.

Автомобиль останавливается на автобусной остановке «Школа 438»: распахиваются обе двери, водитель выскакивает и бежит прочь от машины — а пассажир не спеша выходит и идет в противоположную сторону, во дворы. У него в руках — пистолет Макарова, который он на ходу убирает за пояс сзади.

Водитель перебегает неширокую дорогу — и падает на газон яблоневого сада между Ореховым и Борисовским проездами. Он стал первой жертвой майора милиции Дениса Евсюкова, о котором всего через несколько часов узнает вся страна.

***

Денис Евсюков родился в Москве в ноябре 1977 года. В школьные годы его госпитализировали в детскую психиатрическую больницу для углубленного обследования из-за психологических и педагогических проблем. Правда, для советского здравоохранения это была нормальная практика — тем более, никаких формальных диагнозов Евсюкову не ставили.

В 1992 году Евсюков окончил восемь классов и поступил в ПТУ №88. Там ему очень нравилось — и он, мечтая попасть в ВДВ, стал серьезно заниматься в секции рукопашного боя. Молодой человек окончил училище в 1995 году, получив сразу две профессии: «реставратор декоративно-художественных покрасок» и «художник-реставратор лепных изделий».

Те, кто знал Евсюкова лично, рассказывали, что он блестяще рисовал

Тем удивительнее, что талантливый художник оказался не менее талантливым оперативником, который занимался розыском беглых преступников. После училища Евсюков собирался в военкомат — но отец заставил его поступить в юридический институт МВД.

Это поступление автоматически освобождало молодого человека от службы в вооруженных силах. Окончив институт, Евсюков 1 сентября 1997 года поступил на службу в Управление вневедомственной охраны ГУВД Москвы. Но он рвался на оперативную работу — и в августе 1998 года перевелся оперуполномоченным в УВД Южного округа столицы.

Денис Евсюков в начале своей службы в милиции

Там Евсюков действительно нашел себя: уже в 2002 году его назначили начальником отделения, а в 2003 году — начальником 5-й оперативно-разыскной части при УВД по Южному административному округу. Он считался толковым оперативником и при этом очень компанейским сотрудником, что важно для милиционера.

Между тем еще в 2000 году Денис Евсюков случайно познакомился с Каринэ Тонаканян, фотомоделью и певицей, участницей группы «Стрелки». Уже через месяц они расписались — Каринэ взяла фамилию мужа.

Их знакомые отмечали, что супруги действительно любили друг друга, хотя ревновали, что порой приводило к скандалам

А еще пара страстно хотела детей, но не вышло: в 2004 и 2009 годах у Каринэ случались выкидыши. Именно это было самой большой драмой в семье Евсюковых: в неудачах с беременностью супруги винили друг друга. На фоне этих личных проблем милиционер часто уходил с головой в работу.

Роковое назначение

В 2006 году Дениса Евсюкова назначили на должность заместителя начальника ОВД по району Чертаново Северное — и он за короткий срок сделал своих оперативников одними из лучших в Москве. Евсюков действительно был талантлив: в правоохранительных органах многие вспоминают о нем до сих пор.

Любопытно, что он был одним из немногих столичных руководителей ОВД, который регулярно давал комментарии и интервью журналистам — причем не только ведомственных газет. На фоне общего кадрового голода в милиции тех лет на Дениса обратили внимание — и 8 ноября 2008 года его назначили начальником ОВД по району Царицыно.

Так Евсюков стал самым молодым начальником отделения милиции Москвы. Но это было огромной управленческой ошибкой: оперативник Евсюков совсем не знал другое направление работы милиции — охрану общественного порядка. А специфический жизненный опыт не научил его выстраивать отношения со сторонними начальниками.

Привыкнув быть первым среди равных, Евсюков внезапно оказался во вторых рядах — теперь его не хвалили, а ругали, причем заслуженно. А он не понимал, как надо поступать, и несколько месяцев был из-за этого в постоянном стрессе

В итоге ОВД по району Царицыно под руководством Евсюкова за два первых месяца 2009 года по результатам работы с первых мест в округе скатилось до десятого из 16. На совещаниях он чаще слышал в свой адрес критику, причем резкую, а не привычные благодарности.

В самом отделе его тоже воспринимали неоднозначно: на фоне старого, ушедшего на пенсию начальника молодой майор смотрелся слабо. Поэтому Евсюков работал с раннего утра и до самого позднего вечера, не высыпаясь и пытаясь объять необъятное — самостоятельно всем руководить. В том числе тем, в чем он совсем не разбирался.

В понедельник, 20 апреля 2009 года, Евсюкову исполнилось 32 года. Праздновать он не собирался — повышение по службе оказалось проблемным, в семье не хватало денег, да и дата была некруглая

К тому же места в подходящих ресторанах и кафе на ближайшие выходные оказались заказаны за несколько месяцев, а дома праздновать у Евсюковых было не принято.

Но внезапно в одном из кафе отменилась свадьба — и Евсюкову предложили большую скидку на 30-35 гостей. К тому же зал был оформлен красиво, под свадебное торжество, и для именинника это было бесплатно. Евсюков согласился: банкет был назначен на 15:00 в воскресенье, 26 апреля.

Скрывшийся в ночи

26 апреля 2009 года православные верующие отмечали Красную горку. Для сотрудников милиции этот праздник был одним из самых сложных дней в году: они дежурили в храмах, на кладбищах, а также в ЗАГС и ресторанах, где на Красную горку массово венчались и гуляли свадьбы.

Особая нагрузка ложилась на начальников территориальных отделов милиции: они несли персональную ответственность за качество и скорость реагирования как патрулей, так и оперативников.

Напряжение традиционно спадало лишь к вечеру, правда, сразу и резко — ведь утром всем милиционерам нужно было вновь идти на службу

Рано утром 26 апреля Евсюков провел в отделе оперативное совещание, развод, затем долго ездил по местам народных гуляний, а днем поехал в кафе. Его жена Каринэ накануне работала в ночь — и вернулась домой под утро. Поэтому она вместе с отцом опоздала на банкет, по одним данным, на полчаса, по другим — на полтора.

Пунктуального Евсюкова это вывело из себя. К тому же его постоянно отвлекали звонками со службы — он вынужден был решать текущие вопросы. В итоге скандала между супругами не было, но возникло напряжение. Тут важно отметить: Евсюков пил редко, долго не пьянел и знал меру.

Супруга майора милиции Дениса Евсюкова Каринэ (справа) у здания Мосгорсуда, где она была допрошена в качестве свидетеля

Пьяным его вообще никогда не видели, а после спиртного, как правило, он становился добрым и веселым. В день банкета, по данным следствия, Евсюков выпил примерно 350 граммов водки под хорошую закуску — и вел себя адекватно. Гости стали расходиться около 21:00. За руль машины Евсюковых села Каринэ.

Но тут, судя по ее словам на допросе, начались первые странности: Денис на ходу зачем-то открыл свою дверь, а также пытался переключить рычаг АКПП. Однако у дома он спокойно вышел из машины, забрал вещи и вместе с Каринэ пошел в квартиру.

Там она стала стелить постель, а Евсюков надолго заперся в туалете

Потом он вышел оттуда, надел ботинки и молча вышел из квартиры, причем в руках у него ничего не было. Примерно полчаса спустя, около полуночи, Каринэ позвонила родителям Дениса и сообщила, что он ушел, ничего не сказав. Через 30 минут Евсюков открыл огонь по водителю такси — речь об этом шла в начале статьи.

Где майор находился час после ухода из дома (от квартиры Евсюкова до места расстрела таксиста ехать всего девять минут), следствие установить так и не смогло.

«Он молча расстреливал нас на ходу»

Раненого таксиста — 34-летнего Юрия Евтеева — нашли случайные свидетели, супруги Сергей и Елена, которые вышли прогуляться перед сном. Водитель был весь в крови, а на его груди зияло огнестрельное ранение. В 00:34 Сергей вызвал скорую помощь: врачи приехали через шесть минут — к тому моменту Евтеев бился в агонии.

Несколько минут спустя он скончался в машине скорой помощи. В ходе следствия так и не удалось выяснить, где и когда Евсюков сел в машину к Евтееву и почему между ними возник спор, закончившийся выстрелами. Но именно Евтееву было суждено стать первой жертвой майора Евсюкова.

На заднем сиденье Chevrolet Lanos милиционер оставил пакет с формой — рубашкой, плащом и галстуком, причем погоны рубашки он почему-то отстегнул и убрал в карман. После расстрела таксиста Евсюков отправился во дворы — вскоре ему повстречались 23-летний Антон Кондаков со своей близкой подругой Евгенией Самородовой, которые шли с работы.

Идя в нашу сторону, он [Евсюков — прим. «Ленты.ру»] правой рукой из-за пояса достал пистолет и, подойдя примерно на четыре метра, внезапно стал стрелять. Евсюков молча расстреливал нас на ходу, не останавливаясь, и внешне был абсолютно спокоен Из показаний Антона Кондакова

Первым выстрелом Евсюков промахнулся, вторым попал Кондакову в пах — тот от боли и неожиданности упал на четвереньки. Третья и четвертая пули попали в Евгению: они пробили ей легкое, тонкий кишечник и задели артерию. Девушка сразу потеряла сознание, упала и оказалась скрыта от майора мусорным баком.

Поэтому свой пятый выстрел Евсюков вновь сделал в Кондакова: пуля попала молодому человеку в задний карман джинсов, пробила бумажник, но застряла в находившейся там иконке, не достав до тела.

После этого Евсюков пошел дальше, а раненый Кодаков попытался вызвать скорую, но не смог дозвониться. Тогда в 00:41 он позвонил маме — и уже она вызвала врачей, указав адрес со слов сына, а сама побежала к нему. Молодых людей госпитализировали, причем Самородову — в тяжелом состоянии: она помнила лишь вспышку со стороны мужчины, которого заметила боковым зрением, и то, как Кондаков пытался привести ее в чувство.

«Евсюков стрелял на автомате»

Тем временем майор Евсюков вышел к гаражам на Шипиловской улице, между первым и третьим корпусами дома №39. Туда же на своем скутере подъехал 39-летний Сергей Лаврененко. Он заметил милиционера, когда открывал двери своего гаража, тот сразу же наставил на Лаврененко пистолет и приказал ему лечь на землю.

Я решил, что мужчина хочет отобрать скутер, но он сразу начал стрелять. Ни один выстрел тела не затронул — пострадала только одежда. Я бросился бежать, третий выстрел он сделал уже в ногу — пробил ботинок и задел большой палец левой ноги. Но мне удалось скрыться Из показаний Сергея Лаврененко

Об этом эпизоде следствие узнало только 14 мая, а потерпевшего нашли лишь 22 мая. Лаврененко выдал найденные им на следующий день после нападения гильзы и пули — экспертиза однозначно указала, что они были выпущены из пистолета Евсюкова. А 18 июня, почти два месяца спустя, в соседнем гараже нашли две пробоины и одну пулю от того же пистолета майора. Точное время выстрелов установить так и не удалось.

Как бы то ни было, около часа ночи 27 апреля 2009 года Евсюков подошел к боковой лестнице, ведущей к супермаркету «Остров».

Супермаркет «Остров», на сотрудников и посетителей которого напал майор Евсюков

У входа туда стояла компания молодых людей — в основном девушки. Еще одна компания находилась метрах в 15, у машин. Первым Евсюкова заметила 17-летняя Ольга Иванова — она стояла лицом к боковой лестнице.

Из показаний Ольги Ивановой: «Примерно в час ночи из-за спины Алены Дудаль, со стороны лестницы, ведущей от супермаркета "Остров" в сторону Шипиловской улицы, вышел неизвестный мне ранее мужчина. Он достал из-за пояса пистолет и выстрелил в воздух. Я решила, что пистолет газовый, и мужчина нас просто хочет слегка попугать, однако после первого же выстрела мужчина опустил руку и стал производить следующие выстрелы. Все выстрелы он производил достаточно четко: прицелился — выстрелил. Второй выстрел он произвел в Алену Дудаль, третий — в Луизу Мухаметдинову, направив пистолет ей в затылок. Четвертый выстрел он произвел в меня, целясь мне в голову. Я пригнулась и побежала — в какой-то момент что-то пролетело мимо моего затылка, задев волосы. Я пригнулась и побежала к лестнице, расположенной напротив входа в магазин "Остров". Вскоре я обернулась и увидела, что Илья лежит на ступеньках на боку. Я подошла к нему и возле его правого уха увидела рану от пули, из которой шла кровь. Далее я увидела, что у меня из стопы правой ноги течет кровь — и сначала ничего не поняла. А мужчина в милицейской форме положил пистолет в карман и пошел внутрь супермаркета "Остров"».

Примерно так же описывали события и остальные свидетели: причем Алена Дудаль поясняла, что мужчина в милицейской форме и золотом галстуке по внешнему виду был в состоянии алкогольного опьянения, но на ногах держался крепко. В результате стрельбы ранения получили пять человек.

Пули, выпущенные майором Евсюковым, попали в Алену Дудаль (ранение в лопатку), Луизу Мухаметдинову, Ольгу Иванову, Илью Герасименко и Ольгу Беднову, которая стояла у машины.

Мужчина в милицейской куртке вел огонь, ведя пистолет по часовой стрелке — вправо. Он стрелял молча, на автомате: нажал на спусковой крючок — повернул руку — прицелился — нажал на спусковой крючок. В какой-то момент в его сторону сделал шаг Илья Герасименко — видимо, чтобы его успокоить. Евсюков немедленно выстрелил в голову Илье Из показаний свидетеля

Пострадавшая Луиза Мухаметдинова и ее адвокат Игорь Трунов в Нагатинском суде Москвы

«Ее глаза распахнулись от ужаса»

По словам свидетельницы Олеси Моисеевой, Евсюков «стрелял во всех подряд, в толпу: в кого попадет — в того попадет». Между тем очевидцем стрельбы, устроенной майором, стал Александр Козленко, молодой человек одной из пострадавших, Ольги Ивановой.

Лейтенант милиции Козленко служил оперуполномоченным уголовного розыска местного ОВД: вернувшись с работы, он отправился на свидание с Ивановой. В 01:06 он позвонил в дежурную часть, сообщил о стрельбе и о том, что есть раненые. Именно в эту минуту Евсюков вошел в супермаркет и оказался в поле зрения видеокамер.

Любопытно, что на суде Евсюков признал себя виновным лишь по тем эпизодам, которые попали на видеозаписи. Про остальные он говорил примерно так: не помню — значит, этого не было

Войдя в «Остров», Евсюков сразу повернул налево и увидел, как возле аптечного киоска целовалась влюбленная пара, 27-летний Сергей Тюхтий и 26-летняя Надежда Полибина. Они пришли купить лекарства, но в киоске был пятиминутный перерыв, и они ждали возвращения продавца.

Евсюков подошел к ним и сразу выстрелил мужчине в голову, пробив челюсть насквозь. Затем он навел пистолет на Полибину и приказал ей лечь на пол — та подчинилась. Потом майор схватил ее за руку, поднял и, прикрываясь женщиной, как щитом, повел в сторону касс. Пистолет Евсюкова упирался в затылок Надежды.

В тот момент в зале работала только одна касса, которую обслуживала продавец Эльмира Турдуева.

Она [Турдуева] с недоумением посмотрела в нашу сторону, потом, видимо, заметила пистолет — глаза от ужаса распахнулись. И тут Евсюков в нее выстрелил из-за моего плеча Из показаний Надежды Полибиной

Ранение оказалось для продавца летальным — пуля пробила аорту и легкое. Милиционер оставил сиротой шестилетнего сына Турдуевой, ради которого она и поехала в Москву на заработки.

«Самая красивая — выходи!»

Войдя в торговый зал, Евсюков сразу взял правее — туда, где слышались голоса. Вскоре он заметил грузчика Алимирзоева: майор направил на него пистолет, нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало. По версии следствия, произошла осечка, но очевидцы говорили о том, что у Евсюкова просто кончились патроны.

Милиционер остановился, стал перезаряжать пистолет, и Полибина сумела вырваться. Она бросилась мимо касс к своему раненому возлюбленному, который к тому моменту успел прийти в себя. Несмотря на боль, он пошел в сторону зала, куда майор увел Надежду, и встретил ее на полпути.

Она вывела раненого мужчину на улицу: к тому моменту к «Острову» уже подъехала первая бригада скорой помощи, и врачи начали помогать тяжелораненым. Сам Евсюков между тем ходил по торговому залу, периодически постреливая — и в какой-то момент заметил группу сотрудников супермаркета.

Они пытались скрыться в подсобке, уводя за собой трех покупательниц. Майор пошел за ними. Сотрудники и посетители через подсобку выбежали во двор магазина, но увидели, что ворота заперты. Тогда они начали прятаться — на крыше пристройки, за углом или просто за мусорным контейнером.

Им было очень страшно, но они не кричали, чтобы не привлечь внимание стрелка. Увидев, что люди спрятались, Евсюков впервые заговорил. Он громко сказал всего одну фразу, обращаясь к прячущимся беззащитным людям: «Самая красивая — выходи!»

Из показаний кассира Гузлины Марасуловой: «Мы с тремя покупателями и работниками магазина выбежали через подсобное помещение во двор и хотели убежать на улицу, но не смогли, так как ворота были заперты. Мы спрятались за мусорными ящиками. Мужчина с пистолетом — тот, который застрелил Турдуеву, — вышел вслед за нами и сказал, чтобы самая красивая девушка выходила. Менеджер магазина Фарзалиева вышла к мужчине: он приставил пистолет к ее голове и сказал, чтобы она шла к стенке, Фарзалиева сказала, чтобы он не стрелял, так как у нее маленькие дети. Она предлагала ему деньги из кассы, но он на это сказал, что деньги ему не нужны. «Я пришел за вашими мозгами», — сказал он. Причем говорил он тихо, спокойным голосом. Это и было страшно».

«Милиция, брось оружие!»

Менеджер магазина Светлана Фарзалиева приходилась матерью одной из продавщиц, работавших в ту смену, — Сабины. Та была на пятом месяце беременности — и именно чтобы спасти ее, Фарзалиева, рискуя жизнью, решила выйти к Евсюкову. Она оказалась на волосок от гибели: майор толкнул ее к стенке и поднял пистолет, готовясь открыть огонь на поражение.

В этот момент с улицы к воротам двора супермаркета подошли два оперативника в штатском из ОВД «Зябликово», младший лейтенант Евгений Яшкин и капитан Евгений Фомин. С ними были одетые в милицейскую форму патрульные того же отделения — сержанты Алексей Контиев и Андрей Монахов.

Через решетчатые ворота они увидели человека в форме майора милиции, готового застрелить женщину, и громко закричали: «Милиция, брось оружие!»

Это спасло жизни всех, кто находился во дворе: Евсюков отскочил за угол и открыл огонь по коллегам. Те стали стрелять в ответ сильно правее, чтобы отсечь майора от заложников и случайно не попасть в них. А затем они выключили в подсобном дворе свет.

Выстрелы привлекли внимание других милиционеров, собравшихся у «Острова», — и они постепенно стали выводить людей из двора. Но сам Евсюков спрятался: в поисках него начался обыск магазина.

В какой-то момент командир роты Алексей Бородич решил проверить, заперта ли дверь подсобного домика. Он поднялся на крыльцо, развернулся, стал спускаться вниз — и тут услышал звук передернутого затвора: Евсюков лежал на спине возле подсобки, укрывшись картоном.

Я увидел в углу, за стопками картонных коробок, мужчину в золотом галстуке — он полулежал, вжавшись спиной в угол. Потом я увидел у него майорские погоны. Мужчина навел на меня пистолет — я бросился на него и коленом отбил, но он выстрелил. Я зажал ему руку и крикнул: «Бросай оружие!» Он ответил: «Все, бросил», но пистолет оставался у него в руке Из показаний командира роты Алексея Бородича

В 02:20 27 апреля 2009 года майор милиции Денис Евсюков был задержан — именно так укажут в рапортах.

«Почему ты не свел счеты с жизнью?»

Сразу после задержания Евсюкова доставили в ОВД по району Зябликово — именно на его территории находился супермаркет «Остров». Оттуда милиционера отвезли на медицинское освидетельствование и вернули назад. Примечательна одежда, которая находилась на задержанном помимо милицейского кителя.

Евсюков, согласно протоколу личного досмотра, был одет в белую рубашку Boucheron, черные брюки Truvor и черные туфли Dino Digioni — весьма нескромный набор для сотрудника правоохранительных органов.

Обвиняемый Денис Евсюков в суде

Около пяти утра в отдел прибыл генерал-полковник Владимир Пронин, начальник столичного ГУВД. Увидев генерала, майор Евсюков дерзко сказал ему: «О, какая честь! Сам генерал Пронин пожаловал». Но затем они ненадолго остались вдвоем — остальные по команде вышли. Уже будучи в отставке, Пронин в кругу близких друзей вспоминал, что задал Евсюкову один короткий вопрос: «Почему ты не свел счеты с жизнью?»

Я дурак, что ли, — идти на суицид. Мне дадут 25 лет, я их на одной ноге отстою Майор Евсюков — генералу Пронину

Первый допрос Евсюкова состоялся лишь днем 27 апреля. На нем задержанный заявил, что виновным себя признает полностью, но от дачи показаний отказывается, поскольку желает воспользоваться статьей 51 Конституции РФ, дающей право не свидетельствовать против себя.

Позже, во время следствия, Евсюков на каждом допросе повторял одно и то же: виновным себя признаю, от дачи показаний отказываюсь.

Таинственный пистолет

С первого дня задержания у Евсюкова был толковый адвокат, да и он сам, будучи правоведом по диплому и неплохим практиком, знал, как себя вести. Но затем начались странности: сначала 25 июля 2009 года в одной из газет появилась статья, в которой утверждалось — в рюмку Евсюкову подсыпали неизвестный порошок.

Потом, уже в октябре, обвиняемый внезапно расторг договор с адвокатом и нанял другого. Во время суда тот стал утверждать, что в день перед расстрелом Евсюков с Каринэ и ближайшими друзьями из одного кафе якобы поехали в другое.

Там застолье продолжилось, и в какой-то момент майор почувствовал себя плохо. Правда, было абсолютно непонятно, как именно это может оправдать кровавое преступление

А потом в суд пригласили некоего православного юриста — тот рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, что за деньги от Евсюкова готов рассказать правду. Якобы тому неизвестному велели подсыпать в водку Евсюкова транквилизатор, чтобы скомпрометировать майора. Согласно этой версии, больше звонивший на связь не выходил.

Сам Евсюков начал давать показания только в конце процесса, но на многие вопросы отвечал в духе «я ничего не помню», так что толку от его слов не было. Но он действительно был убежден, что ему дадут 25 лет — за два убийства и многочисленные покушения.

Самооценка [Евсюкова] неустойчивая, с некоторой тенденцией к завышению. Уровень интеллектуального развития высокий, мышление аналитическое. Предпочитал держать дистанцию в отношениях с окружающими. Отмечался высокий уровень самоконтроля. Полностью вменяем на момент совершения преступления. Контролировал свои действия Из заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы

Особый упор защита Евсюкова пыталась сделать на появление у майора пистолета, который не был табельным: адвокаты утверждали, что таксист Евтеев, ранее дважды судимый и оставшийся без работы, сам напал на пассажира в милицейской форме — и Евсюков, обороняясь, просто отобрал у того оружие.

Правда, доказательств этого не было, а вот доказательств обратного — сколько угодно. Быстро выяснилось, что пистолет Макарова, из которого стрелял Евсюков и который был изъят у него при задержании, до 3 марта 1998 года стоял на вооружении сотрудников транспортной милиции в линейном отделе на станции Белореченск Северо-Кавказской железной дороги.

Затем его сдали в оружейную комнату Северо-Кавказского линейного ОВД, откуда он был украден 18 марта капитаном милиции Аушевым при поддержке начальника «оружейки», прапорщика Константина Копченко. Вместе за 1,5 года они похитили 148 стволов и свыше 14 тысяч патронов, которые продавали в Ингушетии и в других регионах России, за что и были осуждены.

Как пистолет попал к Евсюкову, так и осталось загадкой. На допросах он молчал, а на суде сказал, что не помнит: мол, скорее всего забрал у убитого водителя. Правда, при задержании майор бросил коллегам фразу: «Вы же сами опера — сами знаете, где и как можно взять ствол».

***

Уголовное дело о расстреле в столичном супермаркете «Остров», устроенном майором Евсюковым, насчитывает 20 томов. Оно было возбуждено 27 апреля 2009 года, а уже 30 ноября направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением. 19 февраля 2010 года Денис Евсюков был приговорен к пожизненному лишению свободы.

8 июня Верховный суд оставил приговор без изменений, отклонив апелляционные жалобы, а уже 12 июля 2010 года Евсюков прибыл в колонию особого режима «Полярная сова», где находится по сей день. В современной истории России это одно из самых быстрых следствий по уголовному делу о тяжком преступлении.

Впрочем, главный вопрос, что именно толкнуло майора Евсюкова на страшное преступление, так и остался без ответа.

«Лента.ру» выражает благодарность за помощь в подготовке материала председателю Московского городского суда Михаилу Птицыну и его сотрудникам.