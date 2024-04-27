«Кот у мышиной норы»: главные секреты снайперов при онемении мышц

Как справедливо отмечал автор издания «Снайпинг и подготовка снайперов к бою», Г. Ф. Морозов, положение для стрельбы лежа – это не только наиболее устойчивое, но и наименее утомительное. Снайперы порой проводят в таком положении долгие часы. В этом случае мышцы могут онеметь, и тогда снайпер попросту не справится с заданием. Для того, чтобы ничего подобного не произошло, «стреляющие из укрытия» и прибегают к некоторым хитростям.

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Стрельба – не главное

Если верить автору «Советской военной энциклопедии», Андрею Гречко, снайпер переводится с английского как «стреляющий из укрытия». Действительно, при подготовке снайперов во всем мире и во все времена основам стрельбы уделялось особое внимание. Кроме того, как указано в сборнике документов и материалов «Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне, 1942-1945» (Наука, 1976 год), будущие снайперы всегда изучали и материальную часть оружия, а также вопросы влияния на меткость стрельбы ветра и движения цели. Однако виртуозное владение оружием – еще полдела. Специалисты уверяют, что из сотни перспективных стрелков лишь один становится снайпером.

Настоящий снайпер должен владеть не только искусством стрельбы, но и многими другими навыками. Недаром, по словам авторов «Энциклопедии спецназа» (издательство «Яуза», 2008 год), в программу подготовки снайперов также включены: сухопутная навигация (картография и чтение аэрофотоснимков); способы занятия огневой позиции; маскировка; умение пользоваться зарубежными образцами техники и вооружения; дальнее наблюдение, что при необходимости может помочь в наведении огня артиллерии и минометов и многое другое.

Физическая подготовка и выносливость

Немаловажную роль играет и физическая подготовка снайперов. Снайпер должен уметь быстро и искусно окапываться, переползать, владеть всеми приемами, которые входят в программу подготовки одиночного бойца. В книге Артема Драбкина «Снайперы», где собраны воспоминания снайперов времен Великой Отечественной войны, приведены слова фронтовика, который утверждал, что без соответствующей физической подготовки и без выносливости выполнить задание попросту невозможно:

«Вот держишь час-полтора (винтовку), а она у тебя дрожать начинает. Но она дрожать не будет, если постоянно заниматься».

Вообще выносливость к так называемым статическим усилиям имеет большое значение для снайперов. Об этом пишут в своей монографии «Профессиональная и военно-прикладная физическая подготовка на основе экстремальных видов спорта» и Галина Ямалетдинова, Сергей Полиевский и Рэм Раевский. Действительно, для того, чтобы не выдать себя, снайперы порой проводят без движения по несколько часов, а то и суток. И это невзирая на погодные условия, разрывающиеся рядом снаряды и другие неблагоприятные факторы. От выносливости бойца зависит не только выполнение задания, но и его собственная жизнь.

Гимнастика и аспирин

Именно поэтому Алексей Ардашев, автор издания «Боевая подготовка ВДВ. Универсальный солдат», сравнивает снайпера с котом, дремлющим возле мышиной норы с включенным дежурным сторожевым пунктом активного внимания. Как отмечает Ардашев, перед любой стрельбой эксперты рекомендуют предварительную разминку: в течение 10-15 минут необходимо пощелкать вхолостую. Однако затаившийся снайпер не может себе этого позволить, а потому пользуется кинестетической разминкой. Находясь в неподвижном состоянии, снайпер воспроизводит ощущения отдельных групп мышц, задействованных при работе с оружием.

Аналогичной гимнастикой занимаются снайперы и при онемении некоторых частей тела вследствие отсутствия движения, и при суровых полевых условиях (для того, чтобы согреться). Так, Д. В. Кустуров в своей книге «Сержант без промаха», основанной в том числе на изучении документов архива Министерства Обороны СССР, упоминает о том, что выдающийся снайпер Федор Охлопков, лежа в засаде, поочередно то напрягал, то расслаблял все мышцы тела. Кроме того Олег Сыропятов, автор издания «Медико-психологическое сопровождение специальных операций», утверждает, что при появлении болевых ощущений или при онемении мышц можно выпить 1-2 таблетки аспирина. Но Сыропятов предупреждает, что аспирин используется только в крайних случаях.