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Ученые разгадали тайну меча-«Эскалибура», найденного в Испании 30 лет назад

Удалось установить происхождение уникального меча, который 30 лет назад археологи нашли вонзенным в землю в жилом районе города Валенсия (Испания). Меч прозвали Эскалибуром, так как он напомнил им оружие легендарного короля Артура. Об этом сообщает городской совет Валенсии.

Ученые разгадали тайну найденного 30 лет назад уникального меча
© Servici d’arquelogia de l’ajuntament de Valencia

Это короткий железный клинок длиной 46 сантиметров с рукоятью, украшенной бронзовыми пластинами и небольшими насечками.

Он был обнаружен в 1994 году в доме неподалеку от форума, то есть главной площади города, римского периода. В этом месте застройка сохранялась с глубокой древности, жилые дома разных культур просто сменяли друг друга.

Предварительно находку отнесли к периоду, когда весь Пиренейский полуостров был под властью мусульман и носил название Аль-Андалус — а это VIII—XV века нашей эры. Датировка была сделана по верхнему археологическому слою, который затрагивал предмет. Но меч был воткнут в землю вертикально и затрагивал отложения почвы, относившиеся к нескольким периодам. К тому же специалистов смущала его форма: клинок был немного изогнут ближе к кончику, а это было свойственно мечам вестготов, которые в первые века нашей эры неоднократно воевали с жившим в этих местах народом вандалы.

Точно датировать оружие удалось только в этом году — специальный детальный анализ был проведен в рамках гранта, который на исследование нескольких археологических предметов выделили власти Валенсии.

«Меч датируется X веком и пока является единственным оружием исламского периода, найденным в городе Валенсия. Только один подобный меч был найден в Кордове (город на юге Испании — прим. Ред.). Стоит отметить, что хорошо сохранившиеся мечи этого периода в принципе редко удается обнаружить в Испании, где они плохо сохраняются из-за особенностей почвы, и особенно неблагоприятные условиях для них складываются как раз в Валенсии», — отметил в городском совете.

При этом подчеркивается, что форма меча, так затруднившая датировку, уникальна.

«Размер оружия и отсутствие гарды позволяют предположить, что им мог пользоваться всадник эпохи Андалузского халифата. Вероятно, этот образец того, как со временем видоизменились клинки, форму которых переняли у вестготов», — добавляется в сообщении.
Истории