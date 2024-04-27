Ученые разгадали тайну найденного 30 лет назад уникального меча

Удалось установить происхождение уникального меча, который 30 лет назад археологи нашли вонзенным в землю в жилом районе города Валенсия (Испания). Меч прозвали Эскалибуром, так как он напомнил им оружие легендарного короля Артура. Об этом сообщает городской совет Валенсии.

© Servici d’arquelogia de l’ajuntament de Valencia

Это короткий железный клинок длиной 46 сантиметров с рукоятью, украшенной бронзовыми пластинами и небольшими насечками.

Он был обнаружен в 1994 году в доме неподалеку от форума, то есть главной площади города, римского периода. В этом месте застройка сохранялась с глубокой древности, жилые дома разных культур просто сменяли друг друга.

Предварительно находку отнесли к периоду, когда весь Пиренейский полуостров был под властью мусульман и носил название Аль-Андалус — а это VIII—XV века нашей эры. Датировка была сделана по верхнему археологическому слою, который затрагивал предмет. Но меч был воткнут в землю вертикально и затрагивал отложения почвы, относившиеся к нескольким периодам. К тому же специалистов смущала его форма: клинок был немного изогнут ближе к кончику, а это было свойственно мечам вестготов, которые в первые века нашей эры неоднократно воевали с жившим в этих местах народом вандалы.

Точно датировать оружие удалось только в этом году — специальный детальный анализ был проведен в рамках гранта, который на исследование нескольких археологических предметов выделили власти Валенсии.

«Меч датируется X веком и пока является единственным оружием исламского периода, найденным в городе Валенсия. Только один подобный меч был найден в Кордове (город на юге Испании — прим. Ред.). Стоит отметить, что хорошо сохранившиеся мечи этого периода в принципе редко удается обнаружить в Испании, где они плохо сохраняются из-за особенностей почвы, и особенно неблагоприятные условиях для них складываются как раз в Валенсии», — отметил в городском совете.

При этом подчеркивается, что форма меча, так затруднившая датировку, уникальна.