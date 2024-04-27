Вальпургиева ночь: что это за праздник и как он связан с шабашами ведьм

Вальпургиеву ночь отмечают во многих европейских странах. Сегодня это в первую очередь возможность отдать дань традициям, вспомнить о языческих практиках или просто весело провести время. Раньше к этому событию подходили куда серьезнее: считалось, что в эту ночь ведьмы собираются на шабаш, а значит нужно подготовиться и провести магические ритуалы для защиты от темных сил. В истории и традициях Вальпургиевой ночи разобралась «Газета.Ru».

© «Шабаш ведьм», Франсиско де Гойя

Когда празднуют Вальпургиеву ночь

Вальпургиева ночь — праздник, который отмечают в ночь с 30 апреля на 1 мая. Он связан с древними европейскими традициями и языческими ритуалами изгнания злых духов и встречи весны.

Вальпургиеву ночь отмечают преимущественно Германии, Скандинавии и некоторых частях Центральной и Восточной Европы. В современной культуре это событие — возможность отдать дань традициям или просто повеселиться, устроив тематическую вечеринку. В эту ночь проводятся фестивали, организаторы которых стараются воссоздать элементы праздника, связанные с древними языческими практиками.

В чем смысл праздника

В древних кельтских и германских культурах эта ночь знаменовала конец зимы и приход весны, рассказала «Газете.Ru» историк искусств Татьяна Лисица. Считалось, что в это время стирается граница между миром живых и миром духов. Чтобы защититься от нечисти и ведьм, люди разжигали большие костры и проводили шумные празднования, а также выполняли ритуалы, которые должны были принести удачу на предстоящий сезон.

«Считается, что в ночь перед первым днем последнего месяца весны ведьмы и другие нечистые силы собираются вместе вокруг Сатаны и пытаются помешать благополучному течению весны, насылая порчу на людей и скот. Поэтому накануне проводилась магическая церемония изгнания ведьм», — пояснила Лисица.

© «Нимфы, танцующие под флейту Пана», Джозеф Томанек, 1920

С приходом христианства языческие обычаи начали смешиваться с новыми религиозными практиками. Вальпургиеву ночь, ставшую синонимом борьбы с колдовством, начали отмечать в честь святой Вальпурги. Празднования включали как христианские элементы, так и древние языческие ритуалы.

Существуют праздники похожие на Вальпургиеву ночь. Сборища ведьм также бывают в ночь перед Рождеством — отсылка к произведению «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. Особого внимания достоин праздник Ивана Купалы — Иванов день. И, без сомнений, Хэллоуин связан с буйством магических сил в ночное время.Татьяна Лисица, историк искусств

Где собирались ведьмы

Гора Брокен в Германии, также известная как Блоксберг, исторически считалась местом шабаша ведьм в Вальпургиеву ночь. Согласно поверью, ведьмы из разных точек планеты собирались в этом месте, чтобы провести свои ритуалы, заклинания и праздники. Это представление стало популярным в европейском искусстве и литературе. Гора упоминается, в том числе, в трагедии Иоганна Гете «Фауст»:

На Брокен мы не для того пришли, чтоб добровольно тут уединяться…

А! Ведьмы! Молодые-то голы,

А старые одеты — знать умны…Тут пляшут, любят, варят,

сплетничают, жрут — Ну чем же не прекрасно тут?

© Карта горы Брокен c ведьмами, 1732 г.

Хотя гора Брокен — одно из самых известных мест, связанных с этой легендой, аналогичные поверья существовали и в других частях Европы. В некоторых культурах считалось, что ведьмы собирались на холмах, в лесах или в других уединенных местах, где они могли проводить свои ритуалы в тайне.

Александр Афанасьев, собиратель русских сказок, писал, что на Руси тоже было поверье о ведьмах, слетающихся в эту ночь на Лысую гору, чтобы отчитаться перед Сатаной и поучаствовать в пире и плясках нечистых сил.

В честь кого назвали праздник

Святая Вальпурги

Название праздника соотносится с именем христианской святой Вальпурги (или Вальбурги) Хайденхаймской, день памяти которой совпадает с языческим «ночным» праздником, отметила историк искусств. По ее словам, Вальпурги была одной из самых образованных женщин того времени.

Святая была монахиней и аббатисой, жившей в VIII веке в Англии. Вальпурги родилась около 710 года в благородной семье, известной своими религиозными деяниями. Ее отец англосаксонский король Ричард Уэссекский был святым, а ее братья, Виллибальд и Виннибальд, стали известными миссионерами.

© «Святая Вальпурги», Обра де Хуан де Роэла, ок. 1605

Святая Вальпурги была известна своей благочестивостью, умением лечить болезни и поддержкой миссионерства. Она также считается защитницей от колдовства и злых духов. Ее мощи были перенесены в монастырь Айхштетта в Баварии, где из них, по легенде, вытекало благовонное масло, считавшееся целебным.

Святая Вальпурга — покровительница Вайльбурга, почитается как защитница моряков и спасательница от бурь, а также покровительствует крестьянам, больным, роженицам и тем, кто за ними ухаживает — акушеркам, повитухам. Татьяна Лисица, историк искусств

Легенда о Вальбурге Хаусман

Согласно второй версии, праздник назвали в честь Вальбурги Хаусман. Она была акушеркой, жившей в XVI веке. Это были времена охоты на ведьм в Европе: женщин массово обвиняли в колдовстве и жестоко преследовали. Акушерки часто становились объектом подозрений из-за своей работы, связанной с рождением и смертью. Считалось, что они обладали особыми знаниями и о женском теле, что подогревало недоверчивое отношение.

© «Осмотр ведьмы», Томпкинс Харрисон Мэттесон

Многие обычаи, связанные с медицинскими практиками и народной медициной, тогда подвергались стигматизации и считались колдовством. Вальбурга Хаусман, которой на тот момент было приблизительно 60 лет, стала одной из жертв стереотипов того времени.

Легенда гласит, что акушерку объявили ведьмой. Под пытками она созналась, что во славу Сатане убила 40 младенцев и двух рожениц, а также животных со скотного двора. В итоге Хаусман сожгли на костре.

Традиции праздника

Вальпургиева ночь ассоциируется с колдовством и магией. Люди верили, что в эту ночь ведьмы собираются на шабаш, поэтому многие традиции связаны с защитой от колдовства: сжигание чучел или разбрасывание определенных трав, которые, по поверьям, в эту ночь становились волшебными.

Лужичане (народ на востоке Германии на границе с Польшей) к 1 мая ставили майское дерево: юноши рубили в лесу высокую сосну или ель, очищали ствол, а затем украшали венком, лентами и деревянным крестом. По поверьям, ведьмы особенно сильны в это время, поэтому люди чертили кресты на дверях, клали метлу на крыльцо, вешали срезанные зеленые ветки на дома. Даже был обычай «жечь ведьм»: самые смелые бежали с горящими метлами в поле и кидали их в воздух.

Сегодня одним из наиболее распространенных атрибутов Вальпургиевой ночи остаются костры, вокруг которых во время праздника собираются люди. В скандинавский странах принято есть граавилохи — свежего лосося в особом маринаде, которого подают на хлебе.

В некоторых регионах Вальпургиеву ночь отмечают карнавальными шествиями. Принято наряжаться в костюмы, делать маски и чучела, которые символизируют различных мифических или сказочных персонажей. Например, хорваты и словенцы облачаются в праздничные одеяния и посещают дома соседей с добрыми пожеланиями, получая за это подарки.

Словаки и чехи в ночь на 1 мая ставят «майское дерево» — украшенную лентами, угощениями и цветами пихту или ель, вокруг которой водят хороводы. Раньше юноши также колядовали с небольшим деревцем, приглашая девушек на танцы, а те должны были одаривать их в ответ.

Помимо костров и попыток отпугнуть мистических существ, Вальпургиеву ночь сопровождают веселые танцы и песни. В Италии молодые люди до сих пор во время праздника носят зеленую ветвь, украшенную лентами и цветами, и поют песни, рассказывая о приходе весны.

Приметы в Вальпургиеву ночь

* В Вальпургиеву ночь снятся вещие сны. * Если выпить на рассвете колодезной воды, то не будете болеть весь год. * Если умыть лицо утренней росой, то весь год будете красивым. * Считалось, что рожденные в праздник обладают сверхъестественными способностями (особенно женщины). * Существует поверье, что в Вальпургиеву ночь души умерших выходят к людям.