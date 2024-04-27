Американский СПАМ: чем кормили красноармейцев в Великую Отечественную

С началом Великой Отечественной войны Советский Союз лишился территорий, на которых производилось значительная часть продовольствия. Питание солдат на передовой должно было быть полноценным, т.к. голодные бойцы много не навоюют. Предложение получать продукты по ленд-лизу пришлось как нельзя более кстати.

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Решение продовольственной проблемы в Красной Армии

На обеспечение нужд Красной Армии работала вся страна, отправляя все для фронта и для победы. Ассортимент продовольствия был существенно лучше, нежели в тылу. В армию поставляли выпеченный из ржаной и обойной муки хлеб, пшеничную муку 2 сорта, различные крупы, макароны, растительное масло, мясо и рыбу, овощи, сахар и чай, соль и все для курения (махорку, спички, бумагу).

Рацион для всех бойцов и командиров был одинаков, различаясь только в нормах снабжения. Мясо присутствовало в рационе в вареном и тушеном виде. Красноармейцу и начсоставу в тылу полагался урезанный паек, хотя различные категории военнослужащих могли рассчитывать на надбавки в виде печенья, сливочного масла, папирос и табака. Усиленный паек и обязательный горячий завтрак входил в рацион летно-технического состава ВВС. Довольствие экипажей, совершавших боевые вылеты, по сравнению с довоенным временем, было увеличено.

С августа 1941 г. секретный приказ И.В.Сталина за № 0320 предписывал выдавать военнослужащим на передовой 100 г водки ежедневно. Это продолжалось до мая 1942 г., пока приказом НКО № 0373 не было решено увеличить норму выдачи горячительного напитка до 200 г только для военнослужащих на передовой, имеющих боевые успехи. Остальным традиционный русский напиток разрешался десять дней в году, по праздникам.

Поставки от союзников

Лишь 10% продовольствия, поступавшего в Красную Армию, приходило по линии помощи союзников. Наибольшей известностью пользовались консервы SPAM, состоявшие из колбасного фарша. А вот наиболее вкусными признавались консервированные свинина и говядина, изготовленные в Америке по советским ГОСТам. Все эти консервы по ленд-лизу были окрещены солдатами «вторым фронтом» с явным намеком на запаздывающую военную помощь от союзников, предпочитавших откупаться продуктами.

В статье Петра Камнева «SPAM для Красной Армии», опубликованной в газете «Военно-промышленный курьер», приводятся данные об утрате в начале войны Советским Союзом земель, на которых выращивалось более 60% свинины, произрастало 38% зерновых культур и производилось 84% сахарной свеклы. Острота проблемы вынудила правительство попросить помощи у стран-союзников по антигитлеровской коалиции на трехсторонней конференции в Москве, проходившей в сентябре 1941 г.

Советским людям более всего из ассортимента поставок запомнились мясные консервы. Их было поставлено в страну более 664 т. Ключевым поставщиком консервированного колбасного фарша и тушенки была фирма SPAM. Выпускавшиеся консервы упаковывались в полукруглые или квадратные жестяные банки с ключом-открывалкой. Консервы, не пользующиеся особым спросом в Соединенных Штатах, прекрасно реализовывались в ходе войны, получив мировую известность. Их отправляли в виде продовольственных поставок «от союзников», включали в состав пайков бойцов армии США. Для англичан консервы из Америки стали основным мясным блюдом в годы войны.

В СССР до войны существовало налаженное производство тушенки, производившейся по особой рецептуре. Но в 1931-1933 гг. производство консервированного мяса резко сократилось в объемах из-за переизбытка продукции. Это привело к тому, что накопленного запаса, не начнись война, хватило бы надолго. К 1943 г. запасы отечественной тушенки оказались съедены, а новые производить было не из чего. Поэтому американские поставки оказались весьма своевременными.

Технология консервирования мяса в США сильно отличалась от той, к которой привыкли советские граждане. Вместо кусковой свинины, сала, специй и лаврового листа использовался сосисочный или колбасный фарш. Чтобы продукция союзников соответствовала социалистическим ГОСТам и пришлась по вкусу бойцам РККА, за океан откомандировали московских технологов. Идея тушеного кускового мяса потрясла американцев настолько, что был даже снят фильм, посвященный производству свиной тушенки.

Помимо мясной продукции SPAM, по ленд-лизу поставлялись кубики для бульона, порошок из яиц, различные пищевые концентраты, сухое молоко. Данные, приводимые историком Мариной Гуриной в статье «Продовольственный ленд-лиз США», свидетельствуют, что за годы войны из США было получено мясной продукции на сумму в 822,9 млн долларов. Анастас Микоян, занимавший должность председателя Комитета продовольственно-вещевого снабжения РККА и являвшийся членом ГКО, докладывал 31.12.1943 г. И.В.Сталину о прибытии конвоя JW-55B. На двух танкерах и 17 пароходах были успешно доставлены из Америки не только горюче-смазочные материалы и вооружение, но и значительное количество продовольствия.

Мясные консервы с агрессивной рекламной кампанией

В Америке торговая марка SPAM была известна с 1936 г. Популярность компании, существовавшей и ранее, падала. Тогда компания Hormel foods Corporation решила напомнить о себе всем американцам, развернув широкомасштабную рекламную кампанию. От ветчины со специями SPAM скрыться было невозможно. Агрессивный маркетинг ветчины SPAM стал именем нарицательным. С легкой руки «Монти-Пайтон», известной группы комиков, вспомнивших про навязчивую рекламу тушенки, и компьютерщиков, рассылавших в 80-е годы прошлого века бесполезную информацию на электронную почту, название прочно вошло в обиход. Компании SPAM не удалось выиграть судебный процесс с производителями антиспамового ПО, оставшись в истории в качестве образца чрезмерной и неуместной рекламы.