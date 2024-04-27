Как немцы пытались бежать из Севастополя в мае 1944 года

35-я береговая батарея - легендарное место, где сражались и погибали защитники Севастополя. Ее казематы стали свидетелями и боевой славы, и трагедии, и победы. Здесь создан уникальный подземный музей, каких больше нет нигде в нашей стране. Директор музея Валерий Володин провел для "Российской газеты" экскурсию по казематам и сообщил малоизвестные факты о том, как немцы пытались спастись из Севастополя в мае 1944 года, но у них это не получилось.

© Евгений Халдей / ТАСС

Для Валерия Ивановича история 35-й батареи во многом личная и семейная. Его отец, военврач морской пехоты Иван Володин вместе с ранеными бойцами в июне 1942 года отступал в район 35-й береговой батареи, надеясь на эвакуацию, но вместо этого попал в плен с десятками тысяч советских солдат и моряков. Его сыну выпало хранить память о тех событиях и донести ее до потомков.

- Батарея легендарная, история тяжелая, трагическая, - говорит Валерий Володин. - Но в 1944 году она имела другую сторону медали - победную. Здесь для немецко-румынских войск завершилась их оборона Севастополя, которую они считали непреодолимой. Крымская наступательная операция завершилась именно здесь.

9 мая в Севастополе отмечают двойной праздник - День Победы и день освобождения города от немецких захватчиков. 9 мая 1944 года наши войска после успешного штурма Сапун-горы освободили основную часть города. Но остатки 17-й армии вермахта отступили к мысу Херсонес, бои продолжались до 12 мая.

Немцы, любившие все планировать, составили подробный план эвакуации из Севастополя, но воспользоваться им так и не смогли.

Валерий Иванович показывает небольшую книжицу в мягком переплете. "Освобождение Крыма. Документы свидетельствуют". Редкий экземпляр, издана в 1994 году скромным тиражом. Ее автор Георгий Литвин в годы Великой Отечественной войны служил стрелком-радистом в авиации, а так как знал немецкий, был еще и переводчиком. Гораздо позже при помощи немецких историков он смог поработать в военном архиве в Мюнхене и привезти оттуда копии немецких отчетов и донесений с ноября 1943-го по май 1944 года, в период освобождения Крыма советскими войсками. Они-то и вошли в основу сборника.

- Немецкие сухопутные и морские командиры в донесениях упрекали друг друга в том, что план эвакуации был сорван, корабли и суда не смогли вывезти из Крыма остатки их армии, обвиняли капитанов и морской штаб, - говорит Володин. - Они продумали все до мельчайших деталей: какая рота на какую баржу грузится, кто, куда и в какое время подходит. Все у них было расписано, но ничего не получалось. В первую очередь, из-за наших войск. К этому времени наша авиация была уже совсем другая, небо было полностью под нашим контролем.

© ТАСС // Дома на улице Ленина, разрушенные немецкими бомбардировками. Май 1944 года

Немецкий генерал Курт Типпельскирх писал о тех событиях: "Остатки трех немецких дивизий и большое число разрозненных групп немецких и румынских солдат бежали к Херсонесскому мысу, подступы к которому они обороняли с отчаянностью обреченных, ни на минуту не переставая надеяться, что за ними будут присланы суда. Однако их стойкость оказалась бесполезной. 10 мая они получили ошеломляющее известие, что обещанная погрузка на корабли задерживается. Но и на следующий день напрасно искали они на горизонте спасительные суда".

Есть многочисленные свидетельства очевидцев - жителей Севастополя, оставшихся в оккупированном городе. В последние дни, готовясь к эвакуации, немцы и румыны сгоняли мирных жителей в район Камышовой бухты и мыса Херсонес, грузили их на баржи и суда в надежде прикрываться ими как живым щитом. Многих севастопольцев увезли тогда в концлагеря, хотя наша армия уже стояла на подступах к Севастополю и штурмовала Сапун-гору.

- Из-за господства советской авиации немцы и румыны только при попытках морской эвакуации потеряли почти 42 тысячи своих солдат, а за всю наступательную операцию на Крым их потери составили около 100 тысяч личного состава. Были уничтожены практически все корабли и суда противника, которые пытались подойти к Севастополю, - говорит Володин.

© ТАСС // Жители Севастополя у здания почты в освобожденном от немецкой оккупации городе. Ноябрь 1944 года

Ударами советской авиации были потоплены 68 и повреждены 55 кораблей и судов противника. Подводные лодки потопили 13 кораблей и повредили три. Торпедные катера пустили на дно 11 кораблей и судов.

В районе 35-й батареи и мыса Херсонес была взята в плен 21 тысяча солдат и офицеров противника. 12 мая 1944 года из казематов 35-й береговой батареи с поднятыми руками выходили командиры дивизий 17-й армии вермахта и их румынские союзники. В 1947 году они предстали перед судом, который вошел в историю как Севастопольский нюрнберг.

История сделала виток

Эти события во многом объясняют, почему советское командование не смогло эвакуировать Приморскую армию из Севастополя в июле 1942 года. У немцев тогда было полное господство на суше, на море и в воздухе. И отправлять флот к берегам Севастополя в такой ситуации означало бы его полную потерю.

Около 80 тысяч бойцов были оставлены в Севастополе без надежды на спасение. Примерно 45-50 тысяч попали в плен. Трагедию их разбитых судеб сегодня символизирует трещина на пантеоне памяти 35-й береговой батареи. Совинформбюро и газета "Правда" сообщили, что 3 июля 1942 года советские войска оставили Севастополь, а бойцы, командиры и раненые из города эвакуированы. Но они продолжали сражаться до 12 и даже 17 июля. Истину пришлось скрыть, чтобы ужасное известие не отразилось на моральном духе армии.

- В 1942 году защитники Севастополя выполнили приказ оставаться здесь до конца и перемалывать 11-ю немецкую армию. Они выполнили задачу и прошли лагеря, а после войны боялись и не хотели рассказывать, что с ними произошло, - добавляет директор музея.

Заслуга защитников Севастополя в Великой Отечественной войне неоспорима. Им удалось задержать немцев почти на девять месяцев и окончательно сорвать планы Гитлера по молниеносному захвату СССР. За это Севастополь получил звание города-героя.

Казематы 35-й береговой батареи в июле 1942 года стали последним оплотом героической обороны Севастополя. А спустя два года на этом же месте завершилась Крымская наступательная операция - город русских моряков и весь полуостров были очищены от врага.

Валерий Володин уверен: поражение немцев в 1944 году, когда они выходили из 35-й батареи с поднятыми руками, стало отмщением за наших бойцов.