Боевые лазерные комплексы СССР: как они действовали

Россия сегодня располагает уникальным вооружением. В этом отношении наша страна пошла по стопам своего предшественника – СССР. Трудно поверить, но то, что в XXI веке для многих стран считается прорывным оружием, являлось уже чем-то обыденным в годы советской власти. Яркий пример – боевые лазерные комплексы.

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Невозможное возможно

В Советском Союзе в конце 1960-х годов ведущие учёные пришли к выводу, что наиболее эффективным и относительно недорогим способом борьбы с летящими целями противника могут стать лазерные установки, которые стали называть оптическими квантовыми генераторами.

Разработчики Н.Г. Басов, Е.Н. Царевский, Ю.Б. Харитон и Г.В. Кисунько, изложив свою задумку в письме, адресованном руководству страны, вскоре получили одобрение на проведение работ. В 1966 году вышло Постановление правительства СССР о создании лазерной установки, способной излучать энергию 1 МДж, в рамках программы «Терра-3». За дело взялись ведущие научно-производственные центры государства – ОКБ «Вымпел» и ЦКБ «Луч».

Реализовать задуманное оказалось не так-то просто, а поэтому выйти на натурные испытания учёным удалось только к осени 1973 года. Первый блин оказался не комом – эксперимент прошёл успешно. Цель, находящуюся на относительно небольшом удалении от установки, лазерный луч поразил. При этом надо отметить, что уже в 1970-х годах лазерный комплекс СССР обладал совершенной системой наведения.

Всё лучше и лучше

В 1974 году на испытаниях уже присутствовал министр обороны СССР А.А. Гречко. У него на глазах лазерный луч «Терры-3» попал в пятикопеечную монету. Вскоре появилась более мощная установка – 5Н76, но её технические характеристики до сих пор не разглашаются.

В 1978 году советские инженеры предприняли попытку создания боевой лазерной установки для уничтожения наземных целей. Проект получил название «Стилет». Предполагалось, что оружие на поле боя будет вычислять оптические приборы и электронные блоки вражеской техники на расстоянии до семи километров, а потом поражать их.

Первые опытные экземпляры появились в 1982 году, но их серийное производство так и не началось. Экономическая обстановка в стране постепенно ухудшалась, а после развала СССР дела до лазерных установок уже никому не было. Про потенциал данного вида оружия вспомнили уже российские власти в начале нового столетия.