Старуха Шапокляк: трагедия реального человека, скрытая за гротескным образом

Каждому из нас с детства хорошо знакома старуха Шапокляк — пакостная женщина преклонного возраста с большой крысой Лариской на поводке. Вся суть этого персонажа заключается в одной фразе из ее песни — «Хорошими делами прославиться нельзя». Нам известно, что дама эта использует рогатку и очень привязана к своей питомице, которую иногда носит в ридикюле.

Оказывается, образ Шапокляк является собирательным и у нее несколько прототипов, каждый из которых был неразрывно связан с его создателем — Эдуардом Успенским.

Жена писателя

Известно, что первым прототипом старухи Шапокляк стала первая жена писателя Римма Успенская. С этой женщиной автор Чебурашки прожил 18 лет, после чего они расстались. Женщина умерла от рака в 2014 году в возрасте 77 лет. Ее дочь Татьяна рассказала, что перед смертью она несколько месяцев была прикована к постели, а когда она умерла, то отец оплатил похороны, но сам на них не явился.

© Эдуард Успенский

Ханну Мякеля, биограф Эдуарда Успенского, как-то написал, что образ Шапокляк срисован с матери писателя, Натальи Алексеевны. Инженер-машиностроитель по специальности и жена партийного работника по семейному положению, она элегантно одевалась и при этом имела непростой характер.

Но сам писатель не согласился с этим утверждением, сообщив в одном из интервью свою точку зрения:

Нет… скорее, жена. Вообще считается, что мужчина подбирает себе жену по образцу своей матери. Мать у меня была довольно противная тетя. По этому типу я выбрал себе жену, которую тоже не любил. И вот с первой жены я, может, и писал. Она такая строгая, противная, вредная.

Да, о своей первой супруге Римме Успенский всю жизнь отзывался исключительно негативно. Познакомились они во время учебы в Московском авиационном институте (МАИ) и в студенческие годы поженились. У пары родилась дочь Татьяна, которая до самой его смерти так и не простила Эдуарда Николаевича за его обращение с близкими людьми и уход из семьи.

© Эдуард Успенский с мамой

«Дама вредная во всех отношениях» — так коротко характеризовал Успенский женщину, с которой прожил вместе 18 лет. При этом писатель любил упоминать и то, что сам он тоже далеко не подарок.

Сейчас только удивляюсь, как нам удалось прожить вместе восемнадцать лет! Хотя, если уж быть честным до конца, Шапокляк имеет и мои черты. Характер у меня тоже не ангельский.

Татьяна Успенская однажды рассказала в интервью историю любви ее родителей. По словам женщины, Успенский долго и красиво ухаживал за ее матерью. Римма не хотела выходить замуж, но Эдуард Николаевич проявил настойчивость и добился своего.

Дочь писателя не скрывает, что брак этот был неудачным. Семейная жизнь родителей запомнилась Татьяне как череда почти непрекращающихся скандалов. Из-за этого женщина с детства не переносит криков и ругани. По ее словам, отец постоянно пил и заводил романы на стороне, что, разумеется, не нравилось супруге. Татьяна Успенская также припомнила особенность отца всегда и по любой причине изображать из себя жертву, что также очень раздражало.

© Эдуард Успенский с дочерью Татьяной

В своем завещании Эдуард Успенский не упомянул свою родную дочь, оставив все нажитое приемным дочерям Ирине и Светлане, детям второй супруги.

Теща художника

Когда говорят о Шапокляк, перед нами сразу возникает образ из мультфильма. Кукла в стильной и необычной одежде отражала эпоху 30-х годов прошлого столетия. Марьяна Скуратовская, известный в России историк моды, как-то сказала, что костюм Шапокляк одобрила бы сама Шанель.

© Леонид Шварцман — второй «отец» Шапокляк

Придумал стильную старушку художник Леонид Шварцман, который никогда не скрывал источника своего вдохновения.

В создании старухи Шапокляк мне помог один конкретный образ. Во‑первых, само слово «шапокляк» дало подсказку: это складной цилиндр, XIX век, жабо, белые манжеты… И внешность моей тещи здесь сыграла важную роль. Она была женщиной из того времени, у нее были седые волосы, седой пучок. Я ей только удлинил носик, сделал его ехидным, а глазки — лукавыми. В общем, этот персонаж родился довольно быстро.

Секрет самой известной старухи СССР

Но стоит отметить, что сам образ противной старухи не так уж и прост и в нем скрыта не только тайна, но и человеческая трагедия. Учитывая годы создания этого персонажа, в 1930-х годах Шапокляк должно было быть около 30 лет и она была молодой и цветущей женщиной, привыкшей следить за собой и, вне всякого сомнения, образованной.

Модница наверняка мечтала покинуть Советский Союз и обосноваться где-нибудь в Париже, где у нее будет шанс прославиться. Но началась Вторая мировая и мечтам не суждено было сбыться.

Если внимательно присмотреться к старухе, то есть в ней и положительные черты. Она часто бывает милосердна и очень деятельна. В сюжете, где рабочие играли в домино, вместо того, чтобы ремонтировать школу, именно Шапокляк сдвинула дело с мертвой точки и заставила всех шевелиться.

Этому персонажу посвящены вполне серьезные исторические статьи, такие как «Старуха Шапокляк как ушедший символ русско-имперской интеллигенции» Дмитрия Доронина. Автор вспоминает, как он впервые столкнулся с дамами, похожими на вымышленную героиню Успенского.

В молодости мой отец очень любил бега и регулярно ходил на Московский ипподром. Основной публикой на ипподроме был, конечно, московский пролетариат. И на фоне этого пролетариата очень выделялись пожилые осанистые женщины в необычных платьях с кружевами, которые молча, без криков и жестикуляции наблюдали за поединком наездников через лорнеты и пенсне. Через что прошли эти «старухи Шапокляк» за свою жизнь? Откуда у них в 70-е годы в Советском Союзе были лорнеты? Что случилось с их отцами и мужьями в годы революции, репрессий и войны? Получается, благодаря дурацкому советскому мультику в памяти народной остался, пусть и виде карикатуры, типаж образованных русских женщин, получивших дореволюционное воспитание и выживших в аду XX века.

Вот и все, что вам нужно знать о вредной старухе из детской сказки. Мы уверены, что теперь вы будете иначе смотреть на ее проделки и проявите снисходительность к ее недостаткам, делая скидку на непростую женскую судьбу. Нужно еще упомянуть и о том, что персонаж этот получился настолько ярким, что многие десятилетия вдохновляет художников, фотографов и даже косплееров.