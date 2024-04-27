Технологии древних людей помогут в освоении Луны и Марса

Хотя колонизация других планет Солнечной системы (даже самых близких) дело достаточно отделенного будущего, ученые не перестают думать об этом хотя бы в теории. Способствуют этому даже археологи. Открытие, сделанное ими недавно в Саудовской Аравии, возможно, поможет в будущем освоении Луны и Марса.

Жизнь в лавовой трубе

Как сообщает журнал PLOS One, в лавовой трубе Умм Джирсан (Саудовская Аравия) были обнаружены следы древнего поселения, существовавшего более 7, а то и 10 тысяч лет назад. Это первое свидетельство того, что лавовые трубы служили убежищем для древних людей.

Речь идет о протяженных тоннелях, которые образуются в процессе извержения вулканов. Они надежно защищены от суровых условий окружающей среды — экстремальных температур, радиация и метеоритных бомбардировок.

Технологии древних людей

Именно эти преимущества привлекают внимание современных ученых, которые видят в лавовых трубах идеальное место для построения поселений на Луне и Марсе. Как показывают астрономические наблюдения, на нашем спутнике диаметр лавовых труб может достигать километра, а протяженность — сотни километров. Этого достаточно, чтобы разместить в них целые города.

На Марсе лавовые трубы меньше, но все равно достаточно вместительные. Они также обеспечивают защиту от радиации и метеоритных ударов. Использование лавовых труб позволит сократить расходы на строительство и обеспечение жизнедеятельности колонистов. Кроме того, в них можно выращивать сельскохозяйственные культуры и даже разводить животных.

Так что, возможно, в будущем люди снова станут пещерными жителями, но уже на других планетах.