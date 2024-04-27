Штык - молодец: почему фашисты боялись рукопашного боя с красноармейцами

Уже в самом начале Великой Отечественной войны солдаты вермахта столкнулись с удивительным "супероружием" русских под названием "рукопашная". Она выручала красноармейцев в самых безвыходных ситуациях.

Казалось бы, сейчас афоризм Суворова "Пуля - дура, штык - молодец" звучит легкомысленно, как бравада. Хотя понятно, что родился он во времена, когда огнестрельное оружие было весьма несовершенно. Однако история показала, что свою актуальность изречение не потеряло и через века.

В Великую Отечественную войну рукопашные схватки сыграли очень важную роль. Они продемонстрировали не только великолепную физподготовку советских солдат, но, что главное, их абсолютное моральное превосходство над противником.

Штыковой бой был возведен в особый вид военного искусства еще в царской армии. К счастью, армия советская не прервала эту традицию и обогатила ее новыми наработками.

Еще накануне Великой Отечественной войны в 1938 году было издано "Наставление по подготовке к рукопашному бою". А буквально через три года специалисты выпустили новые методички по рукопашному бою с учетом опыта Халхин-Гола и финской войны.

© РГАКФД // Водружение знамени над рекой Халхин-Гол

От теории наши солдаты быстро перешли к практике. Уже 25 июня 1941 года, прорывая окружение в районе белорусской деревни Мельники, бойцы в рукопашном сражении полностью уничтожили расчеты двух батарей немецкой дивизионной артиллерии.

Понятно, что действовали так красноармейцы зачастую потому, что иного пути не было. Ведь схватка лицом к лицу сводила на нет все превосходство противника в вооружении. Только штык, мгновенная реакция и ярость. И здесь-то враг дал слабину.

Тенденцию уловило и военное руководство. В 1942 году вышло наглядное пособие генерала-майора А.А. Тарасова "Уничтожай врага в рукопашной схватке".

Вступление книги очень показательно: "Смертельный и коварный враг Вашей Родины - германский фашизм - до зубов вооружен огневыми и техническими средствами войны. Вместе с тем немецко-фашистские полчища избегают встречи с нами в рукопашных схватках, ибо наши бойцы показали, что не было и нет им равных по отваге и ловкости в рукопашном бою".

В пособии автор призывает бойцов "владеть штыком в рукопашной схватке по-суворовски" и подробно разбирает приемы боя с винтовкой и саперной лопатой.

Поясняет генерал-майор и как приблизиться к противнику на удобное для рукопашного боя расстояние: "Атакуя врага, заставь его с расстояния 35-45 метров своими меткими бросками гранаты совершенно прекратить огонь; сблизившись с противником, уничтожай оставшихся в живых пулей, штыком и прикладом".

Эта тактика приводила немцев в ужас. Тем более что дрались советские солдаты с остервенением. Приходилось "храбриться" с помощью спиртного. Но алкоголь здесь скорее вредил, чем помогал.

А вот сухая статистика: за весь период Великой Отечественной войны более двух третей всех боев на передовой переходили в рукопашную по инициативе советских солдат.

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© Музей Москвы // Первый московский полк на занятиях по штыковому бою, 1941 г.

Мастерски в этих схватках красноармейцы пользовались саперными лопатками.

Вот какие советы дает на этот счет генерал-майор Тарасов: "Все отбивы и удары лопатой производи быстро, слитно и резко. Одновременно с захватом левой рукой винтовки противника быстро сближайся и бей лопатой по голове справа или слева".

Можно встретить в его методичке и инструкции, как обезоружить врага голыми руками.

Впрочем, находчивость и отвага наших солдат выходила за рамки самых обстоятельных пособий.

Так, в марте 1945 года близ немецкого городка Нейсе во время рукопашной у бойца Василия Ватамана выбили винтовку из рук. Он не растерялся и пустил в дело подвернувшийся под руку использованный фаустпатрон. Импровизированной булавой Василий оглушил двух немцев.