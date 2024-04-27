Позорная страница Евролиги. Баскетболистов ЦСКА отравили перед решающим матчем

Виновные так и не были найдены, а принимающая сторона даже не признала факт преступления.

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Для российского баскетбола тот год был особенным. После развала Советского Союза нашим клубам никак не удавалось зацепиться в Евролиге хотя бы за второй раунд. Только осенью 1994 года ЦСКА, последовательно обыграв румынское «Динамо» и французский «Олимпик», сумел выйти в групповой этап.

Матчи, сперва только домашние, а затем и выездные стали попадать в сетку вещания федеральных телеканалов. Спортивного телевидения тогда не существовало, всё было в новинку, и такие репортажи быстро набрали популярность. Баскетбола на экранах в избытке никогда не было. Даже на уровне сборных. А тут европейский клубный турнир, и команда ЦСКА, собранная без единого легионера! Трансляции имели отличные рейтинги. Увы, это сыграет в последствии злую шутку.

Это сейчас Панов, Моргунов, Карасёв и Куделин – корифеи, которые возводили фундамент новой эры баскетбола нашей страны. А тогда у них даже не было опыта международных встреч. Это бросалось в глаза, особенно в концовках. Борьба в группе А в том розыгрыше велась до последнего тура. Главными соперниками армейцев были «Скаволини» из Италии и израильский «Маккаби». Последнее позднее станет одним из самых принципиальных противостояний турнира. Началось оно именно тогда, и первая серия осталась за ЦСКА. Российский клуб сумел пробиться в четвертьфинал, оставив израильтян за бортом турнира.

© ПБК ЦСКА

Но соперником по четвертьфиналу предстал амбициозный греческий «Олимпиакос». Этот клуб с давними традициями переживал интересный период свой истории. Дело в том, что на «Олимпиакос» свалились большие деньги. Клуб даже выкупил одну из лучших в мире арен «Стадион мира и дружбы», который был простроен для чемпионата мира по лёгкой атлетике. Через год пирейцы впервые за 15 лет выиграли национальный чемпионат! Победа в Евролиге стала следующим большим проектом.

И вот такой «Олимпиакос», с четырьмя легионерами в стартовой пятёрке, был снесен в первом четвертьфинальном матче в Москве со счётом 95:65. Это была сенсация континентального масштаба. Главный тренер греков Яннис Иоаннидис на пресс-конференции с трудом подбирал слова. Он говорил, что разница в счёте не так важна, в Финал четырёх выйдет тот, кто первым одержит две победы. В случае провала, он обещал покинуть клуб.

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Первый ответный матч проходил 14 марта. Москвичи бились на равных, но в концовке сказалась неопытность. В размене тактическим фолами греки набрали необходимое преимущество и выиграли 86:77. Третий матч должен был стать решающим.

© ПБК ЦСКА

Накануне игроки ЦСКА один за другим стали жаловаться на боли в животе. Симптомы были одинаковыми. И что ещё хуже – ситуация стала резко развиваться в негативную сторону. К резям в желудке добавились судороги, головные боли и даже галлюцинации.

Прибывшие на место врачи настояли на срочной госпитализации. Команды тогда комплектовались десятью баскетболистами. Пятерых: Карасёва, Куделина, Корнева, Моргунова и Панова увезли в больницу. Позже станет известно, что промедление в несколько часов могло привести к летальному исходу. Вместо решающего матча игроки получили сутки под капельницей.

При этом греческие врачи сумели очень быстро поставить предварительный диагноз – заражение крови. Особенно подчёркивалось, что ни о каком отравлении не может быть и речи. Спорить не было ни сил, ни времени – нужно было спасать ребят.

Шестым пострадавшим стал Игорь Курашов. Но он в больницу не поехал, сославшись на то, что у него завтра игра. В любой другой ситуации, его просто не выпустили бы на паркет. Но с учётом Курашова в распоряжении Станислава Ерёмина оставалось всего пять баскетболистов – ровно столько, чтобы набралось на стартовый состав.

© Сергей Белов и Станислав Ерёмин

Решение не снимать команду с матча принималось главным тренером совместно с президентом клуба Александром Яковлевичем Гомельским. Далеко не последнюю роль сыграло то, что в случае срыва телетрансляции нашей команде грозил большой штраф. Финансовое положение ЦСКА в то время не шло ни в какое сравнение с ведущими европейскими клубами. И измученная пятёрка вышла играть. Причём, все понимали, что замен у нас не будет.

«Олимпиакос» был прекрасно осведомлён об инциденте. Греки вышли на матч добывать путёвку в Сарагосу. Ни о каких сантиментах речи не шло. Тем удивительнее было, что первая четверть осталась за ЦСКА. «Олимпиакос» впервые повёл в счёте только на 16-й минуте матча. Преимущество греков после первой половины составляло всего 5 очков.

Курашов еле стоял на ногах. Но нашу команду сломила вовсе не усталость. В баскетболе пятый фол означает автоматическое удаление до конца матча. Греки фолили неизмеримо больше, но с ротацией состава они могли себе это позволить. А у нас Курашов получил пятый фол уже на 25-й минуте игры. Против лидера греческого баскетбола на площадке остались четыре игрока, накануне пережившие все симптомы отравления.

© Евролига

Более того, за шесть минут до конца матча из-за травмы мы потеряли Спиридонова. Ещё через минуту пятый фол поймал Алексей Вадеев. Спиридонов, что называется – на одной ноге – вышел доигрывать этот ужасный матч. Оказывается, существует правило, согласно которому в команде не может быть менее трёх игроков на площадке. Иначе – дисквалификация и штраф. В общем, Спиридонову пришлось выйти.

Истинным поклонникам баскетбола не надо объяснять, как болеют греческие фанаты. Гостевым командам они устраивают настоящий ад. Нашу команду освистывали, даже когда мы остались втроём. И тут Яннис Иоаннидис проявил себя с очень неожиданной стороны. Сперва он попробовал успокоить публику. А затем, ему настолько опротивело принимать участие в этом фарсе, что он усадил на лавку двух своих игроков. Отрыв в счёте был уже неприличным. И со спортивной точки зрения Иоаннидис ничем не рисковал. Но факт остаётся фактом – и, пожалуй, это единственное светлое пятно во всей истории.

По возвращении в Москву игроки первым делом были отправлены на обследование. Теперь версия об отравлении уже ни у кого не вызывала сомнений. В крови баскетболистов были обнаружены следы распада галоперидола. Это мощный психотропный препарат. Предполагается, что он был подмешан в минеральную воду. Виновных так и не нашли. Хотя теорий за эти годы было высказано очень много.

Весной 1995-го в Сарагосе «Олимпиакос» даже дошёл до финала, где в упорной борьбе проиграл мадридскому «Реалу». Свою Евролигу греки выиграют только в 1997-м. А ЦСКА заберёт этот трофей 11 лет спустя, обыграв в финале тель-авивский «Маккаби». Одним из первых кубок над головой поднял Сергей Панов, переживший все самые драматичные моменты с ЦСКА того времени.