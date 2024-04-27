Как и зачем покушались на мумию вождя мировой революции Ленина

Политические лидеры часто становятся мишенью для покушений. Признанным лидером по их количеству был и остается Фидель Кастро. А вот среди мертвых вождей абсолютным рекордсменом можно считать В. И. Ленина, тело которого в Мавзолее много раз становилось целью террористов и просто сумасшедших. Мы расскажем о самых громких посягательствах на тело вождя мирового пролетариата.

Мавзолей с телом В. И. Ленина находится на Красной площади Москвы уже почти столетие. Этот объект окружен ореолом секретности и тщательно охраняется. Несмотря на это, в усыпальнице вождя все сто лет происходят всевозможные диверсии и акты вандализма. Это кажется странным, ведь мертвое тело никому ничего плохого сделать не может. Но при этом желающих свести счеты с усопшим Ильичом хватало во все времена.

Террористы-неудачники

Первое официально зарегистрированное покушение на тело Ленина произошло 19 марта 1934 года. Житель Украины Митрофан Никитин пронес в Мавзолей пистолет. На необычное поведение визитера обратила внимание охрана объекта. Сотрудники спецслужб быстро отреагировали на действия Митрофана, но тот все же успел дважды выстрелить. Ни одна пуля в вождя не попала. Во время схватки с чекистами Никитин сумел выстрелить себе в сердце и не промахнулся.

© Первые саркофаги были не слишком прочными

В ходе расследования выяснилось, что Никитин недавно устроился работать в подмосковный совхоз «Прогресс». Видимо, это было ему нужно для легализации в столице. В кармане убитого нашли записку, из которой стало ясно, что тот был ярым контрреволюционером. Митрофан негодовал, что с большевиками страна катится в бездну и призывал к борьбе с режимом.

После этого Ленина никто не трогал более 20 лет. Или просто в общем доступе нет информации о покушениях за этот период времени. Следующее происшествие состоялось в 1957 году. Тогда Ленин в Мавзолее лежал в компании со Сталиным и поэтому точно неизвестно кто из вождей был мишенью. В сакральное для каждого советского человека место пробрался некий гражданин Романов. У него в кармане был всего лишь флакон с чернилами, но и им он воспользоваться не успел.

Безумцы против Ильича

Очередное посягательство на реликвию состоялось в 1959 году. Тогда один из посетителей Мавзолея выхватил из-под одежды молоток и начал наносить удары по стеклянному саркофагу. Террориста задержали, но его имя и мотивы история не сохранила. Известно лишь то, что его признали невменяемым и поместили в психиатрическую клинику.

© Новая защита тела Ленина способна выдержать даже небольшой взрыв

После этого враги зачастили. Ровно через год, в 1960-м, житель Узбекистана Минибаев запрыгнул на ограждение и разбил ногами стекло саркофага. На первом же допросе злоумышленник признался, что планировал свою атаку на вождя много лет. Его также признали безумным и отправили на принудительное лечение. После этого нападения на несколько месяцев закрыли для посещений. Усыпальницу оснастили специальным стеклом повышенной прочности.

Уже в 1962 году новую защиту проверил пенсионер Лютиков из Сергиева Посада. Он бросил в стекло камень. Как и многие другие террористы, он признался, что готовил нападение на вождя несколько лет. Также выяснилось, что Лютиков неоднократно отправлял в зарубежные СМИ письма, дискредитирующие советскую власть.

29 марта 1966-го в Мавзолее снова произошло ЧП и опять его виновником стал пенсионер. Гражданин Ватинцев из Краснодара пронес под плащом кувалду и ловко метнул ее в стекло саркофага. Орудие отскочило от покрытия, не причинив ему вреда. Лютиков и Ватинцев были традиционно признаны недееспособными и отправились в сумасшедший дом.

Покушения смертников

Но в 1967 году у Мавзолея произошел настоящий теракт. Житель Литвы Крысанов в «поясе смертника» пытался прорваться к телу вождя. Охранники попытались задержать подозрительного визитера у входа, где и прозвучал взрыв. В результате погибли несколько человек в очереди и множество получили ранения. Сам смертник, разумеется, тоже погиб.

© В эпоху СССР желающих посетить Мавзолей было много. В очереди были не только поклонники вождя

Еще один смертник пришел в Мавзолей 1 сентября 1973 года. Это был День знаний и к телу вождя пришли несколько групп школьников. Смертника впустили внутрь вместе с детьми, приняв за учителя. Террорист приблизился к саркофагу и привел в действие свою бомбу.

Изготовленная на совесть стеклянная оболочка выдержала взрыв, но при этом погибла семейная пара из Астрахани. Были также ранены несколько школьников. Личность террориста установить так и не удалось, потому что бомба буквально разорвала его в клочья.

Покушения постсоветского периода

После развала Союза покушения на тело вождя не прекратились. Среди них было даже несколько забавных. В марте 2010-го 33-летний житель Подмосковья Сергей Карпецов проник на трибуну Мавзолея и начал оттуда вещать. Мужчина призывал власти России перелистнуть страницу истории и захоронить тело Ленина. Когда оратора попытались снять с трибуны, тот выхватил травматический пистолет и выстрелил в правоохранителя.

Зимой 2015 года за Ленина взялись члены арт-группы «Синий всадник». Нет, они не пытались уничтожить тело и даже не делали попыток что-то повредить. Это было самое оригинальное нападение. Художники решили заставить Ленина… самостоятельной уйти из Мавзолея. Для этого они окропили Красную площадь и стены усыпальницы святой водой. Они выкрикивали «Встань и уходи», чем немало потешили присутствующих. По большому счету, это было даже не покушение, а пиар-акция. Ленин в итоге не встал, а активисты отправились в полицию, где им выписали штрафы за хулиганство.

Последнее странное покушение состоялось в марте 2019 года. Тогда у Мавзолея появился нервный человек, который, выкрикивая заклинания, начал орошать брусчатку у входа оливковым маслом. После задержания странный тип заявил, что хотел оживить Ильича, а способ ему подсказали внутренние голоса. В этот раз нарушителя даже не стали задерживать. Ему на месте выписали протокол о нарушении общественного порядка и тут же его отпустили.

Случались у Мавзолея и совершенно курьезные случаи. В 1997 году один нетрезвый житель Москвы поспорил с друзьями, что въедет на автомобиле прямо к Ленину. Пари он выиграл, хотя его машина и не смогла войти в дверной проем и застряла на входе. Вот как описывают этот случай московские журналисты:

«Ночью по Москворецкому мосту в сторону Красной площади ехала машина „СААБ-9000“. Вдруг, презрев все запрещающие знаки, иномарка резво свернула на Красную площадь. Милиционеры, как сообщает наш корр. Михаил Белкин, помчались вслед. Оказавшись на Красной площади, „СААБ“ на большой скорости подрулил к Мавзолею Ленина и уткнулся в ступеньки, которые ведут к входу в усыпальницу. Водитель, 28-летний гендиректор ТОО „Татьяна“ гражданин К., передвигаться без помощи автомобиля не мог — был мертвецки пьян. Милиционерам он сказал: „А я гуляю“. Свои действия он не смог объяснить даже на следующее утро: „Неужели я — и в Мавзолей?!“».

О дальнейшей судьбе удалого гражданина К. ничего неизвестно. Вполне возможно, что в 90-е годы он отделался штрафом и строгим внушением.