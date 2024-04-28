Что нужно делать с освященной вербой

Православные отмечают Вход Господень в Иерусалим, освящая вербу в храме. Традиция существует давно и привлекает многих, включая далеких от религии людей. Основание обряда связано с евангельской историей о входе Иисуса Христа в Иерусалим, передают РИА Новости.

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи и привлекает больше людей на службу, чем само Пасхальное торжество. Верующие приносят вербу на освящение в храм, где священники читают молитвы и окропляют ветки святой водой.

Традиция существовала и в советское время, когда срезание вербы было похоже на секретную операцию. Сегодня обычай освящения вербы популярен как у верующих, так и у неверующих.

После праздника возникает вопрос, что делать с освященными ветками. Некоторые выбрасывают их, другие хранят до следующего Воскресения. Таким образом, Вербное воскресенье напоминает верующим о грядущей Страстной неделе, оставаясь одним из "народных" православных праздников.