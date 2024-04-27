Почему освоение целины в СССР обернулось экологической катастрофой

Решение о расширении посевных площадей за счет освоения целинных и залежных земель было принято на мартовском (1954 г.) Пленуме ЦК КПСС. На проект были брошены все средства, общая площадь поднятых земель составила 42 млн га. Однако после первых лет хороших урожаев почва подверглась воздействию эрозии, и с начала 1960-х годов уже не могла принести ожидаемую отдачу.

Ситуация с зерном в СССР

О причинах, которые вызвали решение осваивать целинные земли, и к чему это в итоге привело, пишет в статье «Зерно и люди», опубликованной в Бизнес-журнале №4 за 2017 год, историк и журналист Максим Артемьев. К тому времени, когда умер И. Сталин, советская деревня пребывала в глубокой депрессии, пишет М.Артемьев. Зерно изымалось, люди работали без оплаты труда. Освоением целинных земель Казахстана Хрущев рассчитывал быстро решить зерновую проблему СССР, поскольку за период 1928-1953 гг. почти все посевные площади СССР были убиты безжалостной эксплуатацией.

Просчеты и ошибки проекта Н. Хрущева

На освоение целинных земель были брошены громадные ресурсы. Все тракторное и сельскохозяйственное машиностроение работало на целину. В степи Казахстана пришлось завозить все – от строительного леса до гвоздей. Поставки шли за счет других областей СССР, которые недополучали ресурсы.

Как пишет в своей работе «Освоение целинных и залежных земель и его роль в экономической истории СССР» кандидат экономических наук, доцент СПбГУ Е.Б. Сошнева, невозможно точно сказать, была ли эта программа научно обоснованным и просчитанным проектом развития агрокомплекса страны, или это была политическая авантюра Хрущева.

Уже в ходе освоения земель была выявлена нехватка мощностей для обработки, хранения и транспортировки зерна, о чем упоминает Л.И. Брежнев в работе «Целина». Особенно трудное положение сложилось на дорогах, на станциях, в узловых пунктах перевалки зерна, пишет он. В первые же годы урожай был получен, но 75% его пропало. Все это, по мнению Е. Сошневой, свидетельствовало о неспособности управленцев организовать производство, поставить задачи, просчитать ресурсы.

Причины неудач и роль Л. Брежнева

Анализируя книгу Л. И. Брежнева «Целина», Е. Сошнева приходит к выводу, что эта книга воспоминаний представляет собой описание авантюры, в которой не прослеживается четкого плана по достижению цели. Видно отсутствие нормально организованной работы.

Будущий Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев работал тогда в Казахстане на посту второго секретаря компартии республики и несет историческую ответственность за события. Однако в своей книге воспоминаний, посвященных целине, он всю вину возлагает на высшее руководство страны. Партийно-хозяйственной властью не были подготовлены землеустроительные работы, не отработана технология вспашки, не организована транспортная инфраструктура. Брежнев описывает героизм людей, но факты в тексте свидетельствуют лишь о бесхозяйственности, безответственности, непрофессионализме и неорганизованности.

Причины неудач освещает в своей книге «Никита Хрущев» писатель и историк Ж. Медведев. 1956 год был успешным, однако следующий вновь оказался неурожайным, пишет он. Валовой сбор зерна оказался на 25 млн тонн ниже, чем в предыдущем году. Но в 1958 году вновь случился хороший урожай: собраны рекордные 140 млн. тонн.

Такие скачки можно объяснить климатическими условиями районов востока Советского Союза, при которых для пшеницы подходили только два года из пяти. Хрущев полагал, что за четыре-пять лет целинный урожай поможет забыть о хроническом дефиците хлеба, а за это время страна нарастит производственный потенциал, и урожайность резко вырастет.

Но после 1959 года стало ясно, что поднять агрокомплекс на целине не удастся. Каждый год распахивали все новые земли, в регион тянулись эшелоны с тысячами мобилизованных рабочих. Но за семилетку 1958-1965 года только в один год из семи на целинных площадях был выполнен план государства по заготовке зерна.

Средняя урожайность была низкой, что привело к высокой себестоимости зерна, которая на целине была в два-три раза выше, чем на Северном Кавказе, на Дону и Украине. Год за годом монокультура пшеницы засевалась на огромных территориях, из-за чего посевы получили обильное загрязнение сорняками, поэтому повышать урожаи и применять удобрения было невозможно.

Экологическая катастрофа в результате вспашки целины

В результате бездумных действий на целине стала стремительно развиваться эрозия почвы. На начало 1960-х она уже превратилась в катастрофу для экологии региона. Ответственные лица были предупреждены специалистами о возможном развитии эрозийных процессов из-за распашки степей, не защищенных массивами леса, но это не было принято во внимание. Распахивали не только плодородные территории, но и засоленные участки, и легкие песчаные суглинки, которые легко выветривались.

Земли не обследовались, вспашка проходила с оборотом пласта, так как других видов плугов не существовало. В результате эрозия и сорняки начали губить целинные земли с первых лет их освоения, пишет Ж. Медведев. В 1955-1960 годах огромное количество земли погибло от ветровой эрозии, на что просто не обратили внимания. 1962 год выдался засушливым, и эта проблема распространилась уже на несколько миллионов гектаров. Только в Павлодарской области было списано 1,5 млн га земли.

В мае 1963 случилась настоящая экологическая катастрофа. Бури силой 35-40 м в секунду подняли и унесли на большие расстояния к подножию Саянских хребтов миллионы тонн плодородных целинных земель. Пыльные облака закрыли солнце, засыпали оросительные каналы, вдоль некоторых посадок образовались барханы до двух метров высотой.

Поселки и деревни оказались засыпаны землей, а распаханные почвы в сотни тысяч га были так сильно снесены ветрами, что обнажились материнские породы. Для приведения этих почв в норму потребуется 100-200 лет. Точная информация о повреждённых площадях до сих пор не обнародована, но считается, что это миллионы гектаров.

Почему молчали почвоведы

Когда началось освоение целины, почвоведы СССР и Казахстана провели экспедицию и, обследовав 100 млн. га, составили почвенные карты земель, где отразили растительный покров, водные источники, сырьевые ресурсы. Эти карты были представлены местным властям.

Сдув почвы, утверждает почвовед из Казахстана Н. Алтынбекова, автор статьи «Королям земли» зеленую дорогу! Или о роли почвоведов в деле освоения целины», стал следствием ошибочных, шаблонных действий партийных руководителей разного уровня.

Ученые предостерегали от массового освоения земель, так как знали о ветровой эрозии почв. Сильные ветра дуют здесь до 30 и более дней в году, пыльные бури разрушительны для легких почв, не огражденных посадками. Но партийная номенклатура, к которой принадлежал и Л.И. Брежнев, стремилась лишь доложить наверх о перевыполнении плана по освоению, не обращая внимания на предупреждения об опасности распахивания огромных пространств. Итог этих действий известен.

Итоги проекта «Освоение целины»

Стало ли освоение целины провалом или все-таки какие-то положительные моменты в этом присутствуют, вопрос спорный. Спустя время большинство возделанных целинных земель были заброшены. Но производство зерновой продукции и животноводство в этих районах не прекратилось. В конечном итоге, целина дала дополнительное зерно, а также другую необходимую продукцию – мясо, молоко, яйца, шерсть. В какой-то мере Хрущев разрешил продовольственный кризис. Помимо этого, освоение целины создало предпосылки для развития Казахстана, так как туда хлынули трудовые ресурсы, начался экономический подъем республики.