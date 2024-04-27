Уроки истории: как «факты» оказались ложью

Мифы, которые нам рассказали на уроках истории, а мы в них верим
Благодаря эффекту иллюзии правды (тенденция верить, что информация правдива, когда ее повторяют много раз), мы часто оказываемся в окружении лжи, и мировая история не исключение. Многие факты, которые нам рассказывали на уроках истории в школе, оказались ложью.
Миф: Греки подарили троянского коня, чтобы завоевать Трою.
Правда: Целью и правда было покорение Трои, но коварного дара не было.
Вместо этого греки создали осадное орудие, похожее на лошадь. Так им удалось сломать стену и попасть в город.
Миф: Архимед открыл свой знаменитый закон, лежа в ванной. Правда: На самом деле вода, вытесненная из ванной, не имеет ничего общего с выталкивающей силой, открытой Архимедом.
Этот метод позволяет только измерить объем. Но не исключено, что Архимед был вдохновлен водными процедурами.
Миф: Менделеев увидел периодическую таблицу химических элементов во сне.
Правда: Сам ученый опровергал всю эту историю со сном, говоря: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».
А историю про сон придумал его друг А. А. Иностранцев, чтобы развлечь своих учеников.
Миф: Клеопатра была египтянкой.
Правда: Знаменитая египетская царица имела греческое происхождение.
Клеопатра родилась в Александрии, является потомком династии Птолемеев, которая взяла под контроль Египет.
Миф: Диоген жил в бочке.
Правда: Диоген просто не мог жить в бочке, потому что древние греки не умели их делать. Он жил в питосе — большом глиняном сосуде, где хранилось масло или вино.
Миф: Пиратами были только мужчины.
Правда: Удивительно, но не только мужчины плавали по морям и океанам, охотясь за сокровищами.
Женщины-пираты составляли им хорошую конкуренцию и по жестокости ничуть не уступали мужчинам.
Миф: Аборигены съели Кука.
Правда: Причинами смерти Кука стали слухи об убийстве англичанами нескольких гавайцев и вообще о странном поведении Кука.
Все это побудило аборигенов начать воинственные действия. Убили Кука, предположительно, ударив в затылок копьем. Но никто его не ел.
Миф: Гладиаторы всегда убивали друг друга.
Правда: Самые опытные и квалифицированные воины стоили очень много денег, и многие из них прожили долгую жизнь.
Анализ останков показал, что это были гладиаторы, которые участвовали в более чем ста боях и прожили 25-30 лет, что соответствовало средней продолжительности жизни в Римской империи в то время.
Миф: Викинги носили шлемы с рогами.
Правда: Когда мы думаем о викинге, то представляем себе человека с бородой и в рогатом шлеме. Однако археологические раскопки показали, что викинги не были фанатами этой моды. В действительности шлемы с рогами были непрактичными и их надевали только во время ритуалов.
Миф: Прежде чем отправиться в Крестовый поход, рыцари надевали на жен пояса верности.
Правда: Мы все знаем о поясе целомудрия, гарантирующем верность любимого человека. Однако на самом деле они никогда не использовались и все связанные с ними истории — мифы.
Женский пояс целомудрия не более чем символ верности, а пояс целомудрия для мужчин больше похож на часть брони.
Миф: Король Артур был реально существующей личностью. Правда: Артур никогда не существовал.
Его имя, вероятно, было присвоено другому человеку, известному под другим именем в традиционной истории. И есть огромное количество людей, которые проявили существенные черты Артура.
Миф: Сальери отравил Моцарта.
Правда: У Сальери не было никаких мотивов убивать Моцарта.
Он был знаменит и гораздо более успешен, чем Моцарт. С Сальери даже сняли все обвинения при жизни.
Миф: Все античные статуи белого цвета.
Правда: Античное искусство ассоциируют с белым цветом. Удивительно, но здания и статуи когда-то были ярко окрашены, но со временем краски стерлись. Сейчас настоящие цвета можно увидеть с помощью ультрафиолета.
Миф: Винсент Ван Гог отрезал себе ухо.
Правда: Эта легенда даже легла в название синдрома, когда человек сам себе делает операцию. Однако Ван Гог не отрезал себе ухо. Он лишился мочки во время ссоры с другом Гогеном.
Миф: Уолт Дисней нарисовал Микки Мауса.
Правда: Микки Мауса нарисовал аниматор Аб Айверкс.
Тем не менее Уолт Дисней сыграл определенную роль в создании персонажа. Когда появились мультфильмы с Микки, он говорил голосом Диснея.
Миф: Ковбои любили устраивать перестрелки.
Правда: На самом деле этот стереотип был создан западными фильмами.
Миф: Иван Грозный убил своего сына.
Правда: Ни в каких хрониках нет подтверждения, что смерть царевича Ивана была насильственной.
Более того, из письма царя в Москву можно предположить, что его сын умер от болезни. Это подтверждают современные исследователи.
Миф: Математика была исключена из списка наук, за которые присуждается Нобелевская премия, потому что жена Альфреда Нобеля изменила ему с математиком.
Правда: Альфред Нобель никогда не был женат.
А Нобелевская премия не присуждается за достижения в области математики, потому что она была признана абстрактной наукой.
Миф: В Спарте слабых новорожденных сбрасывали со скалы. Правда: Согласно легенде, новорожденных бросали в яму. Но, проанализировав останки, извлеченные из ямы, ученые пришли к выводу, что останки принадлежали 46 мужчинам в возрасте 18-35 лет, а значит, младенцы не пострадали.