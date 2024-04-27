Во Франции похищенная женщина спаслась благодаря брошенному на улицу письму
Семейная пара, прогуливавшаяся в Монпелье на юге Франции, обнаружила на улице письмо, в котором женщина, подвергшаяся насилию со стороны своего партнера и запертая им в доме, звала на помощь.
Кевин и Доаа возвращались домой, когда их внимание привлек листок бумаги, лежавший на улице.
"Там было написано: "Пожалуйста, помогите мне". В записке был адрес и имя человека", - сказала женщина, нашедшая письмо. - Мы посмотрели друг на друга и сказали: "Это шутка или нет?" Мы все равно сфотографировали листок и увидели полицейский патруль".
Полиция серьезно отнеслась к сообщению и начала операцию по вызволению женщины. 30-летний похититель был задержан и доставлен в полицию. 32-летняя жертва была найдена с опухшим лицом. Ее доставили в больницу.
"Если мы все сможем таким образом помогать друг другу и уделять внимание друг другу, обращая внимание на мелкие детали, это может спасти жизни", - заключила Доаа.