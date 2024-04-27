7 русских слов, которые англичанин не сможет перевести на родной язык

Великий и могучий русский язык – настоящая «головная боль» для иностранцев. Помимо большого числа синонимов и оборотов, в разговоре и при письме встречаются слова, которые, скажем, англичанин на родной язык перевести не сможет. Остановимся на семи таких лексемах.

Пошлость (Poshlost)

Это слово невозможно перевести на английский язык из-за того, что в русском у него отсутствует точное значение. Безвкусица, вульгарность, избитость, банальность, нравственная нищета и половая распущенность – вот что обычно в России подразумевают под пошлостью. Аналога в Великобритании и других англоговорящих странах термину «пошлость» нет.

Хамство (Khamstvo)

Эмигрировавший в США советский литератор Сергей Довлатов отмечал, что за пределами СССР такого явление как хамство просто нет. Стремясь вывести «формулу хамства», Довлатов пришёл к выводу, что это «умноженные на безнаказанность наглость, грубость и высокомерие». Но заменить довольно длинное объяснение одним словом он так и не смог.

Тоска (Toska)

Для россиянина тоска – это чувство нестерпимой душевной боли без каких-либо явных причин. В таком подавленном состоянии человек, как правило, оказывается, когда обладать кем-либо или чем-либо не может. В английском языке существует словосочетание «эмоциональная боль», но оно не в полной мере отражает глубину и остроту русской тоски.

Бытие (Bytie)

Несмотря на то, что «бытие» по этимологическим признакам восходит к лексеме «быть», ничего подобного у англосаксов нет. Для русских бытие – наличие некой объективной реальности, которая не зависит от сознания человека, а не простое существование.

Перестройка (Perestroika)

Это слово появилось специально для описания происходивших в конце 1980-х годов экономических реформ в Советском Союзе. Конечно, в английском языке есть синонимы «reconstruction» и «rebuilding», но они описывают действие «здесь и сейчас», а не совокупность политико-социальных преобразований.

Надрыв (Nadryv)

В русском термине «надрыв» заключена идея перенапряжения всех душевных сил человека. Также это некое самокопание, которое причиняет острую боль; попытка обнаружить в себе что-то, чего может и не быть. Учитывая такую широкую интерпретацию, ничего удивительного, что носители английского языка предпочитают это слово оставлять неизменным, употребляя его в транслитерации.

Авось (Avos’)

Это слово, безусловно, известно каждому русскому, так как оно (уверены иностранцы) отлично характеризуют национальный характер. Всего пять букв, а сколько смысла! Авось – это и надежда россиянина на благоприятный исход дела, и необыкновенное везение, и отсутствие желания прилагать больших усилий для достижения целей. Слово часто встречается в пословицах и поговорках, что подчёркивает его самобытность и уникальность.