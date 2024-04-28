Приметы и поверья на 28 апреля: что нельзя делать в Пудов день

В народном календаре 28 апреля – Пудов день. Православная церковь почитает апостолов Аристарха, Трофима и Пуда, последователей апостола Павла, проповедовавших христианство и подвергшихся гонениям при императоре Нероне. Это время завершения зимовки пчел, их достают из теплого укрытия. По приметам, пчелиный рой, залетевший во двор, сулит хозяину счастье.

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В этот день не рекомендуется есть яйца, которые снесла черная курица. Предки верили, что это может привести к проблемам со зрением. Если будут просить деньги в долг, стоит отказать этому человеку, если не хотите распрощаться с ними навсегда. Не следует в Пудов день перетряхивать подушки и матрасы, иначе могут начаться проблемы в семье. 28 апреля не стоит сильно нагружать себя работой. Излишне продолжительный рабочий день может привести к проблемам со здоровьем, финансовым трудностям и неудачам в личной жизни. Не лучшая идея делиться в этот день своими тайнами и сокровенными мыслями с близким человеком. Многое из этого может быть раскрытым.

28 апреля в 2024 году выпадает на Вербное воскресение. Согласно поверью, чтобы в доме всегда был достаток, в этот день обязательно нужно пополнить коллекцию комнатных растений. Они будут привлекать деньги. Главное – ухаживать за ними. Если цветок погибнет, могут начаться неудачи в финансовых делах.

По приметам, яркое солнце в Пудов день – к скорому дождю, красная заря – к ветреной погоде, лучи солнца сквозь облака – к грозе, сильный ветер – к теплым дням.