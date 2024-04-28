Ржевская битва: почему в СССР о ней никто не знал

У Ржева в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные сражения – там в смертельной схватке сошлись войска Западного и Калининского фронтов СССР и немецкая группа армий «Центр». Бои за занятый немцами плацдарм продолжались 14 месяцев – с 8 января 1942 по 31 марта 1943 года. Ржевская битва отмечена огромными потерями как с нашей, так и с немецкой стороны.

Ржевская битва или Ржевская операция

Понятие Ржевской битвы появилось в 1990-е годы, когда исчезло идеологическое давление Советского Союза, предпочитавшего вообще не говорить о Ржевских боях. Советские историки не выделяли боевые действия на Ржевском направлении в единую битву, определяя их как «операцию». Документы о них не публиковались, доступ к архивным данным был затруднен.

Некоторые военные историки приводят аргументы против термина «Ржевская битва» – они говорят, что нет непрерывных операций, и трудно разграничить окончание Московской битвы от военных действий подо Ржевом. Но военный историк А. Малышев в своей статье «Ржевско-Вяземская битва 1942–1943 годов де-факто и де-юре» пишет, что действия близ Ржева обладают всеми признаками понятия «битва», хотя официальная наука их как битву не квалифицирует. Причину историк видит в том, что в операциях у Ржева нет оглушительной победы, а советские войска понесли колоссальные потери. Вся вина за это возложена на героев Великой Отечественной войны, полководцев, маршалов Г. Жукова и И. Конева.

Кто впервые ввел термин «Ржевская битва»

Ветеран Великой Отечественной войны и участник боевых действий подо Ржевом Петр Михин в своей книге «Артиллеристы, Сталин дал приказ! Мы умирали, чтобы победить» пишет, что понятие «Ржевская битва» введено им, и произошло это в 1993-94 гг. В историографию этот термин включили историки С. Герасимова и О.Кондратьев. Таким образом, сам термин «Ржевская битва» появился только в 1990-е, в перестроечное время, когда в обществе происходил пересмотр и переоценка официально трактуемых событий войны.

Почему советские власти не говорили о Ржевской битве

О боях подо Ржевом в Советском Союзе если не полностью умалчивали, то старались не упоминать. По какой же причине руководство СССР не говорило о кровавых событиях на Ржевско-Вяземском плацдарме и сотнях тысяч павших бойцов?

В январе 1942, после победы под Москвой, Ставка ВГК отдала приказ наступать, хотя для этого не было достаточных сил. И. Сталин хотел гнать гитлеровцев на запад и разгромить их армии уже в том году. Войска Калининского фронта (И. Конев) и Западного фронта (Г. Жуков) должны были разбить врага и освободить Ржев и Вязьму. В ходе боевых действий образовался Ржевско-Вяземский выступ, который немцы назвали «воротами к Москве», откуда они могли вновь предпринять попытку взять столицу. Противник всеми силами удерживал этот выгодный плацдарм, сосредоточив там две трети сил групп армий «Центр».

Советское командование настойчиво пыталось захватить выступ, для чего были осуществлены три наступательные операции. За время сражений потери бойцов были огромные – всего 1 160 000 человек, погибших 392 000 человек. Потери мирного населения также были немалыми. Когда наши войска заняли полностью разрушенный Ржев, они обнаружили, что в живых из 56 тысячного населения осталось лишь 362 человека.

Однако победить немцев в противостоянии так и не получилось. Зимой 1943 г. враги покинули плацдарм, и в начале марта войска Красной Армии вошли в оставленный немцами город.

Как утверждает историк С.Герасимова в статье «Ржевская история: работа над ошибками», за то, что плацдарм так и не удалось завоевать, и немцы сами покинули его, маршал И. Конев был снят с должности. То, что поблизости от столицы находились крупные силы фашистов, а также отсутствие решительной победы заставили руководство СССР отнестись к этим событиям как к бесславным, а потому о них старались не упоминать.

Ржевская мясорубка

Как вспоминает Вячеслав Кондратьев, писатель, который воевал подо Ржевом, артиллеристы не могли отвечать на вражеский огонь, потому что берегли свои несколько снарядов для защиты от танков противника. Советские танки сразу же разбивались немецкой артиллерией, пехотинцам приходилось продвигаться без защиты, под пулеметным обстрелом. Бойцы не могли даже вырыть себе окопы, так как из-за отсутствия продовольствия голодали и были истощены.

У немцев было огромное преимущество – оснащение техникой, выучка и опыт. Немецких пехотинцев сопровождали танки и боевые машины, связь позволяла направлять огонь артиллерии и авиацию. Нашим бойцам недоставало техники, средств связи, боеприпасов.

Из фронтовых записок А. Цветкова: когда их, танкистов, перебросили в эту местность, он ужаснулся – вся земля покрыта в три слоя трупами, стояло страшное зловоние. П. Михин в книге «Впереди – «долина смерти» пишет:

мы шли в наступление по трупам, приходилось скользить и падать по мертвым телам. Командование же, не считаясь с потерями, отправляло в битву все новые батальоны.

Ответственность И. Сталина за «Ржевскую бойню»

Некоторые историки считают, что именно И.Сталин несет ответственность за кровавую бойню на Ржевском плацдарме. Именно он приказал наступать, не дав возможности накопить и сосредоточить силы, опасаясь, что немцы пойдут в новое наступление на Москву. Сталин отдал приказ разгромить немецкие войска за две недели. Но получилось так, что наступление растянулось более чем на год.

По приказу Ставки наступление должно было быть осуществлено любой ценой. При отсутствии техники и вооружения, в обстановке нехватки продовольствия тысячи солдат гибли в боях за каждый кустик или будку. На место погибших присылали новых, часто необученных и неопытных солдат.

Значение Ржевской битвы

Значение Ржевской битвы в том, что у немцев не получилось воспользоваться плацдармом для нападения на Москву – им приходилось постоянно обороняться. Одновременно на других направлениях решалась судьба всей Великой Отечественной войны. Под Сталинградом была одержана победа благодаря тому, что значительные силы врага были отвлечены на Ржевско-Вяземском выступе.