Вторые похороны Сталина: что пропало из гроба «отца народов» после выноса из мавзолея

Проходивший с 17 по 31 октября 1961 года XXII съезд коммунистической партии Советского союза подвёл окончательную черту под эпохой сталинизма. Одним из знаковых решений съезда было постановление о выносе из мавзолея тела Иосифа Сталина, с чьим именем неразрывно связаны триумф и трагедия страны. Вторые похороны «отца народов» разительным образом отличались от первых и проходили в атмосфере строгой секретности.

Первые похороны

5 марта 1953 года страну потрясла страшная весть: умер товарищ Сталин. Вместе с ним ушла в прошлое целая эпоха, насыщенная кровью и победами, террором и развитием.

6 марта в Колонном зале Дома Союзов было организовано прощание с телом Иосифа Виссарионовича. В гробу на обрамлённом красными знамёнами и цветами пьедестале лежало забальзамированное тело правителя, одетое в привычный мундир.

3 дня к нему нескончаемым потоком текла людская река из сограждан и представителей иных дружественных СССР стран.

9 марта в сопровождении почётного воинского эскорта траурная процессия двинулась к Мавзолею. Напряжение в обществе был таково, что рядом с Трубной площадью произошла давка, количество жертв которой неизвестно до сих пор.

Достигнув Красной площади, гроб был внесён в усыпальницу, на которой уже значилась надпись: «Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина».

Там тело «отца народов» было помещено рядом с телом Владимира Ленина в специальный саркофаг и стало доступно для всеобщего обозрения. Вряд ли среди людей, провожавших Иосифа Виссарионовича в последний путь, были те, кто предполагал, что вскоре в стране произойдут неожиданные изменения и бывшего лидера ожидают ещё одни похороны.

XXII съезд КПСС

Переломным моментом в жизни СССР стал 1956 год, когда на съезде КПСС жёсткой критике подверглась деятельность Сталина. Обвинённый в создании культа личности, совершении преступлений и в отходе от ленинских заветов «великий вождь и учитель» перестал быть для советских граждан непререкаемым авторитетом.

Точку в земной судьбе Сталина поставил в 1961 году XXII съезд КПСС, на котором первый секретарь Ленинградского обкома КПСС Иван Спиридонов предложил на заседании собрания рассмотреть инициативу, высказанную рабочими Невского и Кировского машиностроительных заводов.

Как оказалось пролетарии подписали воззвание, в котором просили власть вынести тело преступника Сталина из мавзолея и похоронить его в другом месте, дабы не порочить имя рядом покоившегося с ним товарища Ленина.

По воспоминаниям участника тех событий генерал-полковника Николая Захарова, после выступления Спиридонова председательствовавший генсек Никита Хрущёв предложил проголосовать по данному серьёзному вопросу. Всего через пару минут положительное решение было принято делегатами съезда единогласно.

Конечно, же, всё это действо с обращением смелых рабочих, выступлением активного Спиридонова и демократичным голосованием под руководством генсека Хрущёва было заранее срежиссированным спектаклем, где каждый исполнял свою роль, ради принятия одного важного постановления, провозглашавшего:

«Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина».

О том, что оно будет принято, люди, участвовавшие в секретной операции по перезахоронению тела Сталина, узнали ещё до голосования. Возглавлявший в те дни 9-е Управление КГБ Николай Захаров в своих мемуарах «Сквозь годы», писал, что его вместе с комендантом Кремля генерал-лейтенантом Андреем Ведениным утром 31 октября пригласил к себе в кабинет Никита Хрущёв и заявил:

«Прошу иметь в виду, что сегодня, вероятно, состоится решение съезда партии о перезахоронении Сталина».

Действующие лица

Далее руководитель СССР добавил, что решением Политбюро ЦК КПСС уже организована правительственная комиссия из пяти человек под началом Николая Шверника, каждый из которых в своей зоне ответственности дополнительно привлёк к работе проверенных людей. В эту группу входили: секретарь ЦК компартии Грузии Василий Мжаванадзе, председатель Совета Министров Грузии Гиви Джавахишвили, председатель КГБ Александр Шелепин, первый секретарь Московского горкома партии Петр Демичев и председатель исполкома Моссовета Николай Дыгай.

К слову, сразу после единодушного голосования на съезде, Василий Мжаванадзе покинул Москву и не принимал участие в мероприятиях по перезахоронению Иосифа Сталина, которое следовало произвести тайно, чтобы избежать неожиданной реакции народа.

Подготовительные работы

На руку организатором сыграло близившееся 7 ноября, и они под предлогом подготовки традиционного парада перекрыли Красную площадь, дабы исключить проникновение на неё нежелательных лиц. Для пущей конспирации полковнику Тарасову было поручено прикрыть фанерными листами обе стороны от Мавзолея, дабы место работы не привлекало внимание посторонних глаз.

В атмосфере секретности в кремлёвской столярной мастерской был изготовлен и обит чёрно-красным крепом добротный гроб по размерам, предоставленным комендантом усыпальницы К. Мошковым.

Примерно в 18:00 генерал Андрей Веденин дал приказ шестерым солдатам из комендатуры Кремля переодеться и отправиться на рытьё могилы, а восьмерых офицеров отослал на ответственную миссию по выносу саркофага Сталина из Мавзолея в лабораторию, а оттуда перенос гроба с его телом к месту захоронения.

Николай Дыгай занимался вопросом подготовки 10 бетонных плит для обустройства могилы и 1 мраморной плиты для установки сверху с лаконичной гравировкой «СТАЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ 1879–1953», которую сменили на бюст в 1970 году.

Параллельно художнику Савинову было поручено нанести на широкую растяжку надпись «Ленин», которую следовало временно растянуть над Мавзолеем, после выноса из него тела Сталина.

Операция «Вынос тела»

Ровно в 21:00 все подготовительные работы были завершены, члены правительственной комиссии, за исключением Мжаванадзе, собрались в Мавзолее и началась операция «Вынос тела». Саркофаг со Сталиным спустили в лабораторию, там с него сняли защитное стекло и переложили прах «отца народов» в гроб.

Далее по распоряжению Н. Шверника с форменной одежды генералиссимуса Сталина была снята Золотая Звезда Героя Социалистического Труда и срезаны платиновые пуговицы, которые заменили на латунные. Присутствовавший при этой процедуре майор Николай Берлев, утверждал, что помимо вышеназванных атрибутов в охранную комнату Мавзолея, были переданы украшенные бриллиантами погоны вождя.

После этих манипуляций тело Сталина поместили в гроб, спешно отнесли к могиле и предали земле.

Далее рядом с Мавзолеем были демонтированы маскировочные экраны, а саркофаг Ленина перенесён на центральное место.

Наутро гости Красной площади с удивлением обнаружили, что на Мавзолее красуется одна фамилия – Ленин, а у Кремлевской стены появилось мраморное надгробие с именем Сталина.

Произошедшее событие не вызвало особого волнения в обществе.