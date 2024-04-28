Самый отчаянный беглец из СССР: как «человек-амфибия» уплыл на Запад

Советский гражданин Станислав Курилов вошёл в историю как самый отчаянный перебежчик. Покинуть Советский Союз он решил весьма необычным способом — вплавь. За трое суток ему удалось преодолеть огромное расстояние — около 100 километров. Авантюра Курилова завершилась успешно, и он наконец-то оказался за границей.

С самого детства Станислава тянуло к водоёмам. Он грезил морями, океанами, а его первым словом (как утверждали близкие) стало «вода». В школьные годы Курилов заинтересовался плаванием, но мать выступала категорически против увлечения сына. Она как бы чувствовала, что причиной смерти её сына когда-нибудь станет именно вода. В своём решении женщина оказалась непреклонна, а поэтому учиться плавать Стасу пришлось тайком — в пионерском лагере. Позже юноша попытался пройти срочную службу на флоте, но туда его не взяли из-за зрения. Пришлось ему довольствоваться метеорологическим вузом — максимально близкое к воде направление.

Курилов учился с большим интересом. В студенческие годы он твёрдо решил для себя, что станет учёным с мировым именем в области океанографии. Правда, для этого нужно наладить контакты с зарубежными коллегами. Но на получение выездной визы Курилову рассчитывать не приходилось. Он считался «неблагонадëжным», так как его сестра жила в Канаде.

Но отказываться от осуществления задуманного Станислав не планировал. Потеряв всякую надежду на законную эмиграцию, Курилов решился на побег.

Шанс покинуть СССР фанату моря представился довольно скоро. В декабре 1974 года из Владивостока должен был отойти лайнер «Советский Союз» и, проследовав до линии экватора, вернуться назад. Такие круизы специально организовывали для тех граждан СССР, которые очень хотели побывать за границей. Программа, правда, не предусматривала выход пассажиров ни в одном порту. Но Курилова данные ограничения не смущали, поэтому он и оказался на борту. Глубокой ночью Станислав выпрыгнул в воду.

Сам беглец потом признавался — запросто мог погибнуть ещё во время прыжка. Ему элементарно повезло. Войдя в воду мужчина не только не пострадал, но и смог найти в себе силы, чтобы плыть на протяжении почти трёх суток до одного из Филиппинских островов. С собой у него были только маска, трубка, ласты и перчатки.

Обессилевшего Курилова нашли на филиппинском побережье и «определили» в тюрьму. Оттуда по ходатайству сестры он перебрался в Канаду, где продолжил заниматься океанографией.

Последней для беглеца стала командировка в Израиль. В конце января 1998 года он работал вместе с напарником на озере Кинерет. В какой-то момент коллега запутался в рыболовных сетях, а Станислав бросился его спасать и сам застрял. Мужчин всё же вытащили живыми на сушу, но привести в чувство 61-летнего Курилова так и не удалось. Предчувствие матери погибшего сбылось...