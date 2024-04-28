Запретное мясо на Руси: почему русские не ели конину

Мы привыкли есть говядину, свинину, баранину, курятину. А вот конину или колбасу из нее редко встретишь даже просто в продаже. Почему? Разве это не такое же мясо, как всякое другое? Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется…

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Панацея для кочевников

В Средней Азии, например, конину ели с глубокой древности. Обычай этот ввели кочевые племена. Во-первых, лошади всегда были под рукой, во-вторых, их мясо быстро усваивается и обладает согревающим эффектом. Медики утверждают, что конина самое экологически чистое мясо, в нем самое высокое содержание белка при идеальном балансе аминокислот. Оно снижает количество холестерина в крови, регулирует обмен веществ в организме и даже нейтрализует последствия радиации. Кроме того, оно содержит массу полезных витаминов и микроэлементов. Словом, конина вполне способна заменить полноценный пищевой рацион. И еще – она является гипоаллергенной и ее вполне можно давать детям.

Кто ест конину, а кто - нет?

Но, кроме азиатов, далеко не все народы готовы употреблять конину в пищу. В некоторых странах Западной Европы мясо лошадей считают отвратительным на вкус. По мнению историков, этот миф связан с нашествием Наполеона на Россию. Во время отступления французских войск голодающие солдаты были вынуждены есть лошадиную падаль, используя порох вместо специй. Многие из них отравились… Хотя в наши дни во Франции и Германии конское мясо добавляют в колбасу. В Испании его можно встретить в продаже во всех крупных супермаркетах. Отдельные блюда из конины готовят в Бельгии, Италии, Сербии, Словении, Японии. В Венгрии же специально разводят лошадей на мясо. В некоторых католических странах еще со Средних веков существует запрет на употребление конины, введенный германским архиепископом Бонифацием и Папой Римским Григорием III для миссионеров. Дело в том, что в Древней Скандинавии употребление конины было частью языческого культа бога Одина. В 1000 году отцам церкви удалось «заманить» Исландию в лоно христианства только пообещав не вводить запрет на поедание конины – уж очень исландцы ее любили! Собственно, она была основой их питания. Правда, впоследствии запрет все равно был введен. Однако до наших дней он так и не дожил, и сейчас конское мясо очень популярно в Исландии. Иудеи также не едят конину по религиозным соображениям: им можно употреблять лишь мясо жвачных и парнокопытных животных, например, коз, коров и овец. В Англии и США запрещено есть мясо «спортивных» животных. Кроме того, многие европейцы опасаются есть конину, так как полагают, что там содержатся вредные вещества – препараты, которые вводят лошадям. В Австралии и Новой Зеландии конина не входит в кодекс пищевых стандартов, определяющих понятие «мясо». Цыгане, а также жители Индии и Бразилии отказываются есть лошадей, так как считают их своими «братьями меньшими».

Конина – это не по-русски?

Что же мешает наслаждаться кониной нам, русским? Прежде всего, те же религиозные традиции. Православный канон прямо утверждает, что «все нечистое разрешается есть во время голода (нужды). А в обычное время не рекомендуется есть мясо не выпущенной крови (сдохла), конину, раков, крабов, рыб без чешуи; кровь жареную (птиц и зверей), зайцев, кроликов.» Но дело не только в христианских запретах. Испокон веков лошади использовались русскими в качестве помощников – тяглового и ездового средства. Ведь корову или свинью не запряжешь в телегу или сани! Поэтому относились к лошадям, как к собакам и кошкам: первые сторожат дом, вторые ловят мышей… Есть их было просто не принято. Но все же в голодные времена, например, в Гражданскую войну, во время голода 30-х годов в Поволжье или во время Великой Отечественной, мясо лошадей употребляли в пищу – а куда деваться! Но в обычное время этого старались не делать. Существует и еще одна объективная причина, мешающая нам иметь конину на своем столе: для массового разведения лошадей требуются очень большие пастбища. Их нельзя держать в стойлах дольше 15-20 дней (период откорма), иначе ухудшатся вкусовые качества мяса. Сегодня основными поставщиками конского мяса являются Монголия, Казахстан и Киргизия. Казахская конина считается самой вкусной. Разводят «мясных» лошадей и в России, например, в Башкирии, на Алтае, в Якутии. В принципе, никто не осудит вас, если вы захотите полакомиться относительно редким и дефицитным конским мясом в качестве деликатеса. Но вряд ли большинство россиян готовы есть его регулярно, разве что найдутся любители…