Священник рассказал, что можно и чего нельзя класть в гроб умершего

По церковным обычаям человек должен покидать этот мир таким же, каким он в него пришел — без каких-либо благ земных. Но во многих культурах принято класть в гроб усопшего его любимые предметы или символы веры. Насколько это допустимо, «Вечерняя Москва» узнала у священнослужителя.

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По словам священника отца Андрея, усопшему можно класть символ веры в гроб. Например, нательный крестик или икону.

— Также на голове у умершего должен быть так называемый венчик с напечатанными образами Иисуса Христа, Богоматери и святых. Однако помимо этих предметов считается, что неувядаемый и настоящий капитал, который человек может с собой забрать на тот свет — это навыки его духовной жизни, — объяснил священник.

Нередко во время отпевания в руки покойному кладут икону. Если хоронят мужчину, то это образ Христа, если женщину — образ Матери Божией. Также после завершения отпевания священник может поместить в руки усопшего еще и разрешительную молитву, продолжил эксперт.

— Также принято приносить цветы на похороны. Их перед отпеванием кладут в гроб, покрывая ими ноги, а затем после процедуры перекладывают на могильный холм. Если же человека кремируют, то цветы можно оставить в гробу, — пояснил представитель духовенства.

Смысла класть иные вещи — любимые предметы покойного или украшения — нет, так как ушедшему в иной мир человеку они более не нужны, добавил священник.