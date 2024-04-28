Что нельзя делать 29 апреля, чтобы беды и нищета обошли дом стороной

Завтра православные волгоградцы будут чтить память трех мучениц Солунских – сестер Агапии, Хионии и Ирины. Также в предстоящий понедельник начинается Страстная неделя.

Согласно легенде, сестры Агапия, Хиония и Ирина в период правления императора Диоклетиана скрывались от гонений на христиан в горах вместе с другими верующими. Однако их нашли и отдали под суд.

Сестер под угрозой казни заставляли отречься от веры, но они хранили стойкость. Тогда женщин предали мученической смерти.

Одну из сестер – Ирину, наши предки на русский лад стали называть Ариной, поэтому день памяти святых получил название Арины Рассадницы. Дело в том, что примерно в конце апреля крестьяне начинали высаживать молодую капусту.

В древности существовала традиция молиться святой Арине о сохранении брака, поэтому этот день считался благоприятным для проведения свадьбы.

29 апреля запрещено ругаться и желать зла другим людям. В этот день слова обладают особенной силой и могут действительно принести окружающим несчастья, которые вернутся бумерангом в ваш дом.

В день Арины Рассадницы мужу и жене не следует ссориться. Это может сначала привести к материальным проблемам в семье, а в дальнейшем к разводам.

Кроме того, необходимо отказаться от походов на охоту или рыбалку – в лесу или на берегу водоема в этот день есть риск серьезно травмироваться.

Помимо этого, в 2024 году 29 апреля совпадает с понедельником Страстной недели. Верующим в Страстную неделю не стоит предаваться праздности и веселью.

С этим важным для всех православных событием также связан ряд запретов. В чистый понедельник строго запрещено занимать деньги, играть в азартные игры и употреблять спиртные напитки. Тех, кто проигнорирует эти запреты, в ближайшем будущем может ждать беда.