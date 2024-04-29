Зачем Ленин отдал Польше территории Украины и Белоруссии

Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов в своём выступлении на Верховном Совете СССР 31 октября 1939 года назвал Польшу, только что поделенную между СССР и Германией, «уродливым детищем Версальского договора». Молотов был прав максимум наполовину, а значит, по меньшей мере, наполовину неправ.

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Дело в том, что восточные границы Польши были «детищем» не Версальского, а Рижского мирного договора от 18 марта 1921 года, заключенного с Польшей Лениным. Стало быть, именно коммунисты-ленинцы стали «крестными отцами» буржуазно-помещичьей Польши, почти два десятилетия оккупировавшей Западную Украину и Западную Белоруссию.

Начало польско-советской войны

Независимость Польши была провозглашена в день капитуляции Германии на Западном фронте 11 ноября 1918 года. Поляки сразу предъявили претензии на Речь Посполитую в границах 1772 года. В Западной Украине и Белоруссии польские националисты стали разоружать деморализованных немецких солдат и устанавливать свою власть. Они сразу же столкнулись при этом с петлюровцами и сторонниками Белорусской Центральной Рады.

В ходе этих столкновений только что возникшее Войско Польское сумело захватить Восточную Галицию и значительную часть территории Белоруссии. Одновременно в Белоруссию вслед за уходящими германскими войсками хлынула Красная Армия. Военный конфликт между РСФСР и Польшей начался уже в январе 1919 года. Сначала большевикам удалось продвинуться на запад и провозгласить Литовско-Белорусскую Советскую Республику со столицами в Вильно и Минске. Но летом 1919 года, когда РСФСР боролась сначала с Колчаком, потом с Деникиным, поляки захватили Литву и почти всю Белоруссию, продвинувшись до рек Западная Двина и Днепр.

Готовность Ленина к любым уступкам

Осенью 1919 года между РСФСР и Польшей начались мирные переговоры. Ленин был готов уступить полякам всю занятую ими территорию. Как раз тогда же большевики начали мирные переговоры с Эстонией, Латвией и Финляндией, и везде Ленин старался территориальными уступками задобрить правителей этих новых буржуазных государств, только бы заключить мир.

Позицию некоторых своих соратников, считавших неоправданными разбазаривать Советскую Россию по волостям, Ленин клеймил как «шовинистов»:

«Я слышал немало возражений [по поводу договоров], – говорил Ленин, – чисто шовинистических: “Там, дескать, хорошие рыбные промыслы, а вы их отдали”. Это такие возражения, по поводу которых я говорил: поскрести иного коммуниста – и найдёшь великорусского шовиниста».

На первом месте перед Лениным всегда стояли задачи целого – сохранения РСФСР как плацдарма для мировой революции. Для этого можно и нужно было пожертвовать частями. Такая позиция, по убеждению Ленина, оправдала себя во время заключения Брестского мира; тем более, её следовало применять в отношениях с мелкими соседями.

Главными в тот период для большевиков были две задачи: прорыв внешнеполитической изоляции и сосредоточение всех сил для разгрома русского Белого движения. Ради этого Ленин был готов идти на любые уступки внешнему врагу.

Поляки не согласились с предложениями большевиков. Им в тот момент хотелось большего. В январе 1920 года переговоры прервались.

Мираж мировой революции

В апреле 1920 года Войско Польское развернуло наступление на Украине. Поляки добились кратковременных успехов, захватив Киев. Но красные, уже разгромившие Деникина и Колчака, быстро сосредоточили против поляков превосходящие силы и погнали их на запад. В августе 1920 года Красная Армия уже подходила к Варшаве. Ленин готовился к советизации Польши – в Белостоке было создано коммунистическое польское правительство при участии Феликса Дзержинского.

Великобритания предложила сторонам заключить мир на условиях разграничения по так называемой линии Керзона (по имени британского дипломата). Эта линия была установлена по этнографическому принципу и в общих чертах совпадала с восточной границей современной Польши. Полякам предлагалось отвести свои войска за эту черту, а большевикам – остановить Красную Армию в 50 км от неё.

Но в тот период в советском руководстве возобладало стремление использовать победу над Польшей для разжигания революции в Европе. «Внутренняя контрреволюция», представленная Врангелем в Крыму и атаманом Семёновым на Дальнем Востоке, перестала казаться опасной. Даже расположение советских войск было таково, что они нацеливались уже не на разгром Польши, а на вторжение через Северную Польшу в Восточную Пруссию и далее в Германию. Именно туда направляли главный удар председатель Реввоенсовета Лев Троцкий и командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский.

Поляки с помощью французских военных советников во главе с генералом Вейганом воспользовались этой оплошностью советского командования и перехватили инициативу. Оторвавшиеся от баз войска Тухачевского были отрезаны и разгромлены. Вслед за этим польские войска снова двинулись в Белоруссию и на Украину.

Поражение Советской России

Между тем, Врангель на юге стал одерживать успехи. Ленин круто изменил направление действий. Он снова стал склоняться к миру с Польшей ценою любых территориальных уступок. Одновременно он призывал как можно скорее покончить с «крымским разбойничьим гнездом контрреволюции».

На волне польских успехов РСФСР предложила Польше возобновить мирные переговоры. Они начались в Риге в конце сентября 1920 года и всего за три недели завершились подписанием перемирия и предварительных условий мира. В день подписания прелиминарного мирного договора 12 октября поляки второй раз в ходе войны заняли Минск.

Рижский договор 1921 года исправил проведённую тогда границу между советскими республиками и Польшей – в пользу Польши, а также решил ряд финансовых претензий. В частности, советская Россия согласилась выплатить Польше контрибуцию в размере 48 миллионов золотых царских рублей.

Ленин подчёркивал, что из войны с Польшей «мы вышли победителями», потому что поляки получили мир на условиях худших, чем большевики им предлагали до начала 1920 года. Но это была обычная для вождя мирового пролетариата демагогия. Ведь кроме предложения Ленина, оставлявшего за Польшей почти всю Белоруссию, было, уже позже, летом 1920 года, предложение Великобритании, по которому советскими становились вся Украина и вся Белоруссия, и не следовало платить никакой контрибуции.

Но Ленин тогда отверг эти выгодные мирные условия ради миража «мировой революции». В итоге ему пришлось довольствоваться меньшим и отдать Польше Западную Украину и Западную Белоруссию в результате военного поражения, а Сталину в 1939 году довелось исправлять давнюю оплошность своего предшественника.