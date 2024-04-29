От каких детей родители могли отказаться на Руси

На Руси к детям было особенное отношение. Их любили и заботились только тогда, когда они являлись желанными. В противном случае от новорождённых избавлялись. У наших предков были даже специальные категории отпрысков, от которых родителям следовало отказаться как можно быстрее.

Женская доля

Девочки, как правило, после достижения 15-летия выходили замуж и уходили в семью мужа. По этой причине родные мать и отец считали их «лишним ртом». Сыновей же рассматривали как опору и помощников.

От новорождённых девочек избавлялись просто – мать душила ребёнка во сне, а потом рассказывала всем, что как будто случайно навалилась на него во сне всем своим телом. Всё выглядело как несчастный случай, а поэтому матерям-детоубийцам такие преступления сходили с рук.

Не такие, как все

Часто расправлялись с новорождёнными, которые появлялись на свет физически неполноценными. Родители просто боялись быть обвинёнными в ведьмовстве и взаимодействии с нечистой силой. Мать душила младенца, после чего труп сжигала, закапывала в лесу или выбрасывала в скудельницу – общую могилу, в которой хоронили неопознанных личностей.

Чужие

Не нужны были и дети от других браков. Особенно лютовали мачехи. Пасынков или падчериц они бросали в лесной чаще умирать от голода, холода или хищников. Порой неродные родители действовали более аккуратно – создавали дома настолько невыносимые условия, что ребёнок предпочитал самостоятельно уйти на все четыре стороны.

Подкидыши

Иногда женщины предпочитали не убивать ненужного ребёнка, а подбрасывать его, например, к воротам богатого дома. Но был и другой вариант – оставить чадо в специальных небольших избушках у скудельниц – «божедомках». Кстати, именно такие «домики», сооружённые у общих могил, стали прообразами детских приютов. Воспитанием подкидышей в них занимались пожилые люди.