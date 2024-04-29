Что можно утаить от священника на исповеди

Некоторые люди со своими проблемами отправляются в храм, так как уверены, что во время исповеди им непременно помогут. Но ведь это церковное таинство не стоит рассматривать как разговор по душам. Это анализ жизненного этапа и попытка избавиться от всего дурного в себе. По этой причине, на исповеди нужно быть максимально откровенным. Но всё же некоторые сведения от священника можно утаить…

© РИА Новости

В нужное русло

На исповеди священник выступает в качестве свидетеля и помощника в преодолении каких-то недостатков духовного свойства. Правда, про данную роль исповедники забывают. В храм на исповедь они приходят не за советом и таинством, а за конкретной «инструкцией по применению». Они надеются получить совет относительно того, как им лучше распорядиться деньгами, куда поступить учиться, следует ли менять место работы и так далее. После такой исповеди священник оказывается целиком и полностью ответственным за чужую жизнь. Это далеко от христианского миропонимания! Церковный служитель – это не психотерапевт, не гадалка и не бизнес-коуч.

Ценные сведения

Задача священника (на секундочку – они тоже люди, которым свойственны слабости и ошибки) – наставить на духовный путь, задать направление в сфере взаимоотношений с Богом. Поэтому рассказывать ему подробности своей интимной жизни, зачитывать выписки из медицинских карт или просить совета в «делах житейских» явно не следует. Данной информацией на исповеди можно пренебречь. Практического смысла она всё равно никакого не несёт, так как священник не относится к категории «и швец, и жнец, и на дуде игрец».