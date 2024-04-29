Взрыв «Генерала Ватутина»: самое страшное ЧП в советском порту

4 августа 2020 года в столице Ливана, Бейруте, прогремел мощный взрыв, который унес жизни более 100 человек. По последним данным, взорвалась партия нитрата аммония, хранившаяся в порту. Похожий случай произошел в 1947 году и в Советском Союзе. Согласно одной из версий, диверсию устроили заключенные из числа фронтовиков, осужденных за пребывание в немецком плену.

© РИА Новости

Как «Jay Cooke» стал «Генералом Ватутиным»

На самом деле, как пишет Александр Окороков в издании «Свод объектов подводного культурного наследия России», пароход «Генерал Ватутин» когда-то носил совсем другое название. По словам Окорокова, сухогруз был построен в 1944 году в Соединенных Штатах, в городе Ричмонде, на верфи компании «Permanent Metals Co». Тогда судно называлось «Jay Cooke». Однако уже в августе того же года «Jay Cooke» был передан по программе ленд-лиз Советскому Союзу, после чего «Генерал Ватутин» вошел в состав Дальневосточного пароходства и до конца войны занимался экспортно-импортными перевозками между портами СССР и союзниками.

В течение нескольких месяцев 1946-1947 годов «Генерал Ватутин» находился в подчинении Министерства морского флота. Впоследствии он был переведен на баланс Балтийского флота, а потом снова возвращен Дальневосточному пароходству. Дело в том, что, как утверждают авторы сборника «Дальстрой и Севвостлаг ОГПУ-НКВД СССР в цифрах и документах: 1941-1945» И.Д. Бацаев и А.Г. Козлов, 24 июля 1946 года в порту Находка погиб пароход «Дальстрой». Кроме продовольствия и других грузов, «Дальстрой» перевозил взрывчатку, необходимую для добычи полезных ископаемых. В указанный день в трюме судна произошел взрыв, разорвавший «Дальстрой» на части.

ЧП в порту Нагаево

На место «Дальстроя» и был «назначен» пароход «Генерал Ватутин». 19 декабря 1947 года судно доставило в порт Нагаево тысячи тонн различных грузов, среди которых, если верить Николаю Николаеву, автору книги «ТАСС уполномочен… промолчать», было 3 313 тонн взрывчатки. «Генерал Ватутин» остановился в глубине бухты в ожидании дальнейших распоряжений. Как вспоминал позже очевидец трагедии, капитан теплохода «Советская Латвия», П. С. Чигорь, сперва на «Ватутине» раздался первый, но небольшой взрыв, из трюмов повалил дым и начало вырываться пламя. Капитан парохода С.В. Куницкий тут же сориентировался в ситуации и, понимая, что на борту опасные взрывчатые вещества, дал команду двигаться задним ходом к выходу из порта.

Однако вскоре на «Генерале Ватутине» прогремел второй, уже гораздо более мощный взрыв. Ситуация осложнялась тем, что в этот момент в порту стояло множество других судов, в числе которых находился и пароход «Выборг», также перевозивший взрывчатку. По словам оставшихся в живых свидетелей из состава членов экипажа «Выборга», на указанном пароходе сдетонировали капсюли, расположенные в трюме. Получив сообщение о ЧП от заместителя начальника Дальстроя Семенова и начальника УМВД Окунева, министр внутренних дел Круглов, его заместитель Серов и министр морского флота Ширшов в свою очередь доложили о случившемся Сталину, Молотову и Берии.

Последствия и причины трагедии

Как утверждает Дмитрий Богданов, автор книги «Сергей Круглов. Два десятилетия в руководстве органов госбезопасности и внутренних дел СССР», перечисленные лица сообщили «наверх» о том, что пароходы «Генерал Ватутин» и «Выборг» в результате взрывов затонули. Кроме того получили значительные повреждения и другие суда: «Минск», «Старый большевик» и танкер «Совнефть». Также от взрывной волны пострадали многие портовые постройки и складские помещения. К счастью, пожар, по крайней мере, как следует из упомянутого документа, был оперативно локализован и склады нефтепродуктов не пострадали. Однако имели место многочисленные человеческие жертвы.

Как пишет Владимир Хардиков, автор книги «Район плавания от Арктики до Антарктики», все члены экипажа парохода «Генерал Ватутин» погибли. Из тех, кто находился на «Выборге», спаслось 22 человека. Всего же, по словам Юрия Богданова, жертвами ЧП, которым не удалось выжить, оказались 97 человек. Более 200 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Убытки составили 116 миллионов рублей, и это не считая стоимости самих пароходов. А вот что касается причин взрыва, то на этот счет достоверных данных нет до сих пор. Николай Николаев считает, что причиной всему была диверсия. Дело в том, что почти все работы в порту производились заключенными из числа тех, кто во время Великой Отечественной войны побывал в немецком плену и был за это осужден.