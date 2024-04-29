Авиакомпания омолодила туристку на 100 лет

Туристку-долгожительницу в американской авиакомпании приняли за маленького ребенка. Система бронирования отметила, что она родилась на 100 лет позже. Об инциденте сообщает bbc.com.

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101-летняя Патриция, работавшая ранее медсестрой, вместе с дочерью летела из Чикаго в город Маркет в штате Мичиган. Места на рейсах авиакомпании American Airlines были заказаны онлайн, причем дочь при бронировании указала, что пассажиры – взрослые, и оплатила билеты по полному тарифу.

Позже выяснилось, что в системе бронирования перевозчика ввод подобных дат не предусмотрен. В результате авиакомпания просто вычла 100 лет из даты рождения пассажирки: записали 2022, а не 1922-й год.

«Было забавно в аэропорту, - говорит туристка – в авиакомпании ожидали увидеть годовалого ребенка, а перед ними предстала пожилая леди».

Из-за произошедшего казуса перевозчик не сразу предоставил долгожительнице заказанное инвалидное кресло. В терминале ее дочери пришлось самостоятельно нести багаж и другие вещи.

По словам пенсионерки, подобные инциденты уже происходили с ней раньше при полетах на рейсах American Airlines. Сообщается, что до 97 лет женщина путешествовала без посторонней помощи, а с этого возраста стала нуждаться в услугах сопровождающих.