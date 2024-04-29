В чем секрет великих трюков Гудини

Самые знаменитые номера Гарри Гудини были связаны с исчезновением со сцены и освобождением из закрытых пространств. Большинство его секретов остаются неразгаданными, но некоторые раскрыть все же удалось. О пяти разоблаченных номерах иллюзиониста рассказывает «Газета.Ru».

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Исчезающий слон

Этот номер Гудини представил только один раз — 7 января 1918 года в театре «Ипподром» в Нью-Йорке. Фокусник провел слона по кругу и загнал его в специальную клетку. Ассистенты набросили на нее белое покрывало, Гудини выстрелил из пистолета, покрывало убрали, двери клетки открылись — а слона там уже не было.

Объяснить эту иллюзию было сложно, потому что ее показали только один раз, а клетка была утеряна. Долгие годы тайна исчезающего слона оставалась неразгаданной.

Секрет:

На сайте The Great Harry Houdini сообщается, что театра «Ипподром» давно не существует, но на фотографиях виден огромный зал на 5697 мест. Сиденья располагались в три полукруглых яруса. Ни один из зрителей не мог полностью видеть клетку со слоном, которая находилась далеко от края сцены.

Внешний вид клетки также является спорным. Инженер по реквизиту Р. Д. Адамс утверждал, что нижняя часть ее каркаса скрывала рулон ткани, идентичной шторам, которые висели в дальней части клетки. Ткань прикреплялась к ролику с помощью настолько сильной пружины, что ее приходилось наматывать двум мужчинам. В нужный момент Гудини выстрелил из пистолета, заставив зрителей моргнуть. Пока они моргали, рулон ткани резко разматывался перед слоном, создавая впечатление, будто он мгновенно исчез.

Китайская камера для пыток водой

В 1911 году Гудини изобрел китайскую камеру для пыток водой, которую использовал в своем выступлении. В отличие от клетки с исчезающим слоном, фокус с подобной камерой все еще существует — и принцип ее работы доподлинно известен.

Иллюзионист приобрел клетку по индивидуальному заказу за $10 тыс. и запатентовал ее. Она выглядела как продолговатый аквариум, перевернутый набок, имела каркас из красного дерева и никелированной стали, а сантехническое оборудование было латунным. Ее ширина составляла 67 см, высота — 150 см, а вес — три тонны. Передняя стеклянная пластина имела толщину 1,5 см и была закалена.

В начале номера Гудини просил зрителя назвать любую часть сцены — и перемещал туда камеру, доказывая, что в трюке не используется люк. Иллюзионист позволял зрителю осмотреть камеру и предлагал $1000, если он сможет доказать, что внутри есть доступ к кислороду.

Затем Гудини ложился на спину, и ассистенты заковывали его ноги в крышку из красного дерева, в центре которой были кандалы для ног. Фокусника поднимали в воздух вниз головой, опускали в резервуар с водой, закрывали крышку на замки — и прятали конструкцию за шторой. Рядом находился помощник с топором, готовый разбить стекло, если что-то пойдет не так. Оркестр играл мелодию «Asleep in the Deep», а через две минуты Гудини выходил из-за занавески. Крышка с колодками все еще была на резервуаре вместе с замками.

Секрет:

Решающее значение для этого фокуса имели два момента. Во-первых, когда Гудини погружали в резервуар, часть воды из камеры переливалась через верхний край, образуя небольшой воздушный карман между поверхностью воды и крышкой с колодками.

Во-вторых, доски из красного дерева, образующие две стороны кандалов на щиколотке, слегка расходились, когда застежки были заперты. Как только занавес был задернут, Гудини использовал боковые стороны резервуара, чтобы подтолкнуть ноги вверх, поворачивался в сторону и вытаскивал ноги через увеличенные отверстия в кандалах. Затем он подтягивался грудью к ногам и вдыхал воздух над поверхностью воды.

Две доски, образующие кандалы, были на незаметных петлях — Гудини открывал их, вылезал, закрывал и представлялся публике.

Освобождение из бидона

Один из своих простейших и популярнейших номеров Гудини начал исполнять в 1901 году. Он советовал зрителям осмотреть и даже пнуть метровый бидон для молока, чтобы убедиться в его прочности. На крышке было шесть застежек, которые проходили через шесть петель, прикрепленных к краю бидона. Емкость наполняли водой, а Гудини в это время переодевался в купальный костюм. Вернувшись, он просил зрителей засечь, как долго они смогут задерживать дыхание. Мало кто мог превысить 60 секунд. Улыбаясь, Гудини залезал в бидон, лишняя вода выливалась наружу.

Когда бидон накрывали крышкой, Гудини полностью погружался в воду. Крышка закреплялась шестью застежками и несколькими замками (иногда предоставляемыми зрителями). К тому времени Гудини уже находился под водой как минимум минуту. Вокруг бидона ставили ширму. Две минуты спустя из-за ширмы выходил Гудини — мокрый и запыхавшийся. Замки на крышке бидона оставались на месте.

Секрет:

Через несколько лет после смерти Гудини его друг раскрыл тайну: горловина бидона на самом деле была съемной и откреплялась изнутри. Любой, кто осматривал бидон, не мог снять горловину или даже сдвинуть ее с места. Но находясь внутри, можно было легко поднять конструкцию и выбраться наружу.

Побег из подводного ящика

В 1912 году Гудини придумал побег из закрытого ящика со дна реки — и совершил первое погружение с баржи на Ист-Ривер в Нью-Йорке. Фокусник надел наручники и забрался в деревянный ящик, который забили гвоздями, связали, заковали цепью и опустили в реку. Ящик затонул, а через 150 секунд Гудини выплыл на поверхность воды. Журнал Scientific American назвал это «одним из самых замечательных трюков, когда-либо совершенных».

Секрет:

Секрет, конечно же, заключался в конструкции ящика. Во-первых, в нем были небольшие отверстия, чтобы Гудини мог дышать, ожидая погружения. Отверстия также позволяли ящику утонуть. Во-вторых, ящик был кубическим с четырьмя досками с каждой стороны, — но с одной из сторон не были прибиты две доски. Для внешней убедительности на них прикрепили только шляпки гвоздей. Доски представляли собой откидную ловушку, которая закрывалась защелкой. По словам Адамса, Гудини снимал наручники, когда ящик заковывали. Затем фокусник ждал, пока ящик окажется в воде, открывал ловушку и выплывал на поверхность.

Однажды этот трюк едва не закончился плохо: Гудини решил открыть ящик на дне реки, но тот приземлился дверцей вниз — и только отчаянно ударившись о край ящика, фокусник смог перевернуть его и освободиться. После этого он всегда открывал ящик, прежде чем тот оказывался на дне.

Ост-Индский трюк с иглой

Первым известным фокусником, исполнившим этот трюк, был уроженец Индии по имени Рамо Сами. Считается, что Гудини еще в 1899 году предложил Сами сотрудничество в своих шоу — а позднее и сам стал использовать его трюк.

Фокусник просил зрителя осмотреть 50-100 игл и 18 метров ниток. Тот же зритель осматривал рот Гудини. Затем иллюзионист проглатывал все иглы и нитки, запивая их водой. Мгновение спустя Гудини их срыгивал — причем из его рта выходила нить, на которую были вдеты все иголки.

Секрет:

Через три года после кончины Гудини Адамс рассказал, как проводился этот трюк. Фокусник помещал пачку ниток с уже вдетыми на нее иголками между щекой и зубами. Узлы на нити располагались так, чтобы иглы могли свободно по ней перемещаться. Затем нить сворачивали в плоский пакетик и вставляли в рот фокусника.

Когда Гудини позволял зрителю осмотреть свой рот, он отодвигал пальцами верхнюю и нижнюю губы от десен и зубов. Пальцы естественным образом обхватывали губы и переходили в область щек. Гудини прятал пакет под один из пальцев. Если зритель настаивал на том, чтобы он пошевелил пальцами, Гудини незаметно перемещал пакетик под язык.

Затем Гудини притворялся, что проглотил иголки и нитки, запивая водой. На самом деле он выплевывал их в стакан с водой, оставляя в стакане достаточно воды, чтобы отражение их скрыло. Если зритель оставался рядом, Гудини просовывал выпавшие иголки себе под язык и держал их там до конца трюка. Закончив, он делал еще один глоток воды, выплевывал иголки и быстро передавал стакан помощнику.