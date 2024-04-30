Как советские танкисты освобождали Севастополь и роль техники, поставляемой по ленд-лизу

До недавнего времени считалось, что поступавшая в годы Великой Отечественной войны в СССР техника ленд-лиза не принимала непосредственного участия в штурме Сапун-горы и освобождении Севастополя. Но рассекреченные военные архивы говорят об обратном. Главный научный сотрудник Музея обороны Севастополя Станислав Рузаев рассказал "Российской газете", как бронетехника производства США, Великобритании и других союзных стран помогла советским войскам разгромить гитлеровцев в Крыму.

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- Бронетанковые части сыграли очень большую роль в освобождении Крыма и Севастополя, - говорит Станислав Рузаев. - Они выполняли роль броневого кулака, который пробивал дорогу наступающим войскам 4-го Украинского фронта и Приморской армии. Танкисты принимали участие в освобождении Севастополя и в последних боях на мысе Херсонес 12 мая 1944 года.

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В Крымской наступательной операции участвовало несколько крупных танковых соединений. 19-й танковый корпус, состоявший из трех бригад, 63-я отдельная Таманская танковая бригада, 244-й и 85-й танковые полки.

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Из советских танков Крым освобождали легендарные Т-34, а также массово применялся легкий танк Т-70. В то же время в танковых подразделениях было довольно много иностранной техники, которая поставлялась по программе ленд-лиза. Многие части были переброшены в Крым с Кавказа, куда ленд-лизовскую технику завозили через Иран по так называемому Персидскому коридору.

- В Крыму применяли танки британского, канадского, американского производства "Стюарт", "Шерман", "Валентайн", бронетранспортеры Universal Carrier, - рассказывает ученый. - Но стоит подчеркнуть, что за рычагами этих "Валентайнов" и "Стюартов" сидели наши советские танкисты.

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Кстати, в Музее обороны Севастополя хранится уникальный экспонат - ручной пулемет Bren британского производства, который устанавливался на бронетранспортеры Universal Carrier. Пулемет был найден под Севастополем. Известно, что около 10 БТР Universal Carrier стояли на вооружении 91-го мотоциклетного батальона, входившего в состав 19-го танкового корпуса, отмечает историк.

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В Музее обороны Севастополя можно найти уникальный экспонат - ручной пулемёт Bren британского производства.

Некоторые подразделения были почти полностью укомплектованы ленд-лизовской техникой, что подтверждается документами.

Так, на сайте "Память народа" опубликован журнал боевых действий 63-й отдельной танковой бригады Приморской армии из Центрального архива МО РФ. Бригада освобождала Керчь, города Южного берега Крыма и Севастополь.

Из журнала известно, что к 19 апреля 1944 года в составе бригады было более 40 машин, поставленных по ленд-лизу: танки "Шерман", "Валентайн", "Стюарт", выяснил Станислав Рузаев. Бригада принимала активное участие в штурме Сапун-горы и дальнейших сражениях за Севастополь.

За рычагами всех "Валентайнов" и "Стюартов" сидели наши советские танкисты

23 апреля бригада пошла в атаку в долине между Сапун-горой и высотой Горная. Получив приказ любой ценой продвигаться вперед, танкисты прорвали передний край немецкой обороны, но были вынуждены отступить, потеряв за два дня жестоких боев 26 танков.

При штурме Сапун-горы отличился первый батальон бригады, в составе которого насчитывалось 28 танков: один Т-34, два "Генерала Ли", пять "Шерманов", 10 "Валентайнов" и 10 "Стюартов". Вечером 7 мая танкисты продавили хорошо укрепленную оборону противника, овладели колхозом "Большевик" и заняли юго-западные скаты Сапун-горы, обеспечив выход пехоты на плато. За этот прорыв замкомандира первого батальона лейтенант Михаил Мясников был удостоен звания Героя Советского Союза.

7 и 8 мая бригада потеряла 21 машину, но продолжала сражаться. Рано утром 12 мая началось наступление в район Камышовой бухты и мыса Херсонес, откуда немецкие подразделения пытались эвакуироваться. Противник отбивался, устраивал контратаки, но уже к 11 часам бои прекратились.

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Севастополь. Вид на улицу Ленина в день освобождения города, 1944 год. / Фотохроника ТАСС

В 63-й бригаде остались в строю четыре иностранных танка. В боевом журнале сказано, что с 7 по 12 мая 1944 года она потеряла убитыми и ранеными более 80 человек, но при этом нанесла противнику десятикратный урон. В период освобождения Крыма и Севастополя были награждены 600 танкистов 63-й бригады.

- У ветеранов, которые воевали на иностранных и наших танках, были разные отзывы об их достоинствах и недостатках, - добавляет Станислав Рузаев. - А историки и исследователи спорят до сих пор, сравнивая технические характеристики. Тем не менее, наиболее оптимальным для ведения боевых действий в годы Великой Отечественной войны был танк Т-34, который массово выпускался на предприятиях СССР. При освобождении Крыма и Севастополя применялись танки Т-34-76, а совсем скоро им на смену пришла более современная модификация - один из лучших советских танков Т-34-85, вооруженный мощной 85-миллиметровой пушкой.

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Центр города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Май 1944 года. Фото:Соколов Ю. / ТАСС

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Улица Фрунзе в освобождении от немецкой оккупации города. Май 1944 года. Фото: Евзерихин Эммануил / ТАСС

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На улицах освобождённого города. На плакатах написано "Севастополь наш!". Май 1944 года. Фото: Александр Бродский / РИА Новости

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Разрушенные дома на улице Нахимова. Май 1944 года. Фото: Соколов Ю. / ТАСС

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Памятник "Оборона Севастополя" защитникам города в годы Крымской войны на Историческом бульваре. Май 1944 года. Фото: Владислав Микоша / РИА Новости

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Графская пристань после освобождения города в 1944 году. Май 1944 года. Фото: Владислав Микоша / РИА Новости

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Советские солдаты на Приморском бульваре в освобождении от фашистов Севастополя. Май 1944 года. Фото: Владислав Микоша / РИА Новости

© Российская газета

Вид из кабины самолёта на город, освобождённый от немецких захватчиков. Май 1944 года. Фото: Евгений Халдей / ТАСС

© Российская газета

Дома на улице Ленина, разрушенные немецкими бомбардировками. Май 1944 года. ФОТО: ТАСС

© Российская газета

Дома на улице Ленина, разрушенные немецкими бомбардировками. Май 1944 года. Фото: Евгений Халдей / ТАСС

© Российская газета

Руины здания военно-исторического музея Черноморского флота на улице Ленина. Июнь 1944 года. Фото: Халдей Евгений / ТАСС

© Российская газета

Местные жители во время работ по восстановлению портовых сооружений после освобождения Севастополя. Июль 1944 года. Фото: Халдей Евгений / ТАСС

© Российская газета

Жители города у здания в освобождённом от немецкой оккупации города. Ноябрь 1944 года. Фото: Евзерихин Эммануил / ТАСС