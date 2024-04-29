«Смешивал красное вино и водку» Что творилось на майских пикниках у Сталина

Россияне готовятся открыть шашлычный сезон — страну ждут длинные выходные, погода шепчет, а наркологические клиники ждут жертв алкогольных отравлений и запойных пациентов. Традиция устраивать майские пикники тянется с советских времен, и вожди СССР в желании хорошо закусить (а прежде выпить) никогда не отличались от своего народа — они так же любили выезжать на природу, купаться, разводить костер и петь песни, развлекая себя употреблением алкоголя. Те, кто был рядом с ними, старательно запоминали детали, чтобы потом раскрыть их в мемуарах. «Лента.ру» — о том, как отдыхали Сталин, Хрущев, Брежнев и Горбачев и как их традиции продолжил Ельцин.

«Сталин поглощал огромное количество еды»

Вожди раннего СССР, чье здоровье подорвала революционная юность, очень внимательно относились к своему отдыху. В 1920-е Иосиф Сталин выезжал в окрестности Нальчика, но вскоре облюбовал черноморское побережье — и в 1933 году для него начали строить дачу в Мацесте (ныне микрорайон Сочи). Без отрыва от государственных дел лидер СССР принимал грязевые ванны и очень любил играть в городки, для чего звал Сергея Кирова и Семена Буденного. Их посиделки в ту пору мало чем отличались от душевных встреч простых советских людей.

«Иосиф Виссарионович любил совершать походы на природу, — отмечала участница этих пикников, жена Климента Ворошилова Екатерина. — Мы выезжали на машине, располагались на берегу реки, разводили костер, жарили шашлык, пели песни и шутили».

Подвыпив, «придворный» поэт Демьян Бедный травил анекдоты, а Сталин развлекал гостей байками о подпольной борьбе, стрелял по куропаткам и катался на лодке.

Как-то раз, отдыхая на юге в 1936 году, Сталин решил позвать в гости летчиков Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова — совсем недавно они совершили рекордный сверхдальний беспосадочный перелет из Москвы на остров Удд (ныне — остров Чкалова) в Охотском море и пользовались в СССР бешеной популярностью. Хозяин фазенды встретил их в высшей мере благожелательно и гостеприимно, а Чкалову разрешил обращаться к нему на ты и по имени.

Руководитель СССР по своему обыкновению покуривал трубку, был одет в простой парусиновый китель, коричневые брюки и невысокие легкие сапоги.

Летчика Белякова больше всего поразило, что Сталин оказался большим знатоком садоводства, с упоением рассказывал о деревьях и поделился своим секретом: решил засадить участок соснами, поскольку они прекрасно очищают воздух. В тот день Сталин много откровенничал с гостями и даже раскрыл подробности своего побега из ссылки в царские времена.

После обильного обеда с множеством тостов за героев-летчиков и тяжелую промышленность Советского Союза Сталину захотелось послушать патефон. Он ставил свои любимые пластинки с народными песнями «Стонет сизый голубочек», «Ты канава», «Ты взойди, солнце красное», «Вспомним-ка, товарищи», «Ревела буря, дождь шумел», а солировал первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Андрей Жданов.

«Пели и частушки, — рассказывал Беляков. — Мы пели, танцевали, веселились. Было далеко за полночь, когда мы отправились играть на бильярде».

Посиделки закончились едва ли не под утро.

Впрочем, застолья у Сталина нравились далеко не всем. В более поздние годы многие из его окружения жаловались, что хозяин, будто бы издеваясь, заставлял их принимать огромные дозы алкоголя. Всякий знал, что трезвым от Сталина не уйти, поэтому Лаврентий Берия якобы спешил поскорее накидаться и соскочить домой

Член руководства социалистической Югославии в послевоенный период, а затем жесткий критик режима Милован Джилас вспоминал об одной из ночных пирушек у Сталина с некоторой неприязнью. Если верить рассказчику, глава правительства СССР старался уколоть югославского лидера Иосипа Броз Тито, оценивая его армию ниже болгарской, и в целом будто бы насмехался над собравшимися. По свидетельству Джиласа, все внимательно прислушивались к мнению Сталина, и никто особо с ним не спорил.

Сталин поглощал количество еды, огромное даже для более крупного человека, — утверждал югославский коммунист. — Чаще всего это были мясные блюда — здесь чувствовалось его горское происхождение. Пил он скорее умеренно, чаще всего смешивая в небольших бокалах красное вино и водку. Ни разу я не заметил на нем признаков опьянения, чего не мог бы сказать про Молотова, а в особенности про Берию, который был почти пьяницей

«Леонид Ильич купался часов до восьми утра»

Демонстративное стремление титовской Югославии к неподчинению СССР, как известно, в 1948 году привело к разрыву отношений между странами. Однако Тито все равно стал одним из очень немногих иностранных персон, кого привечали и Сталин, и его преемники.

Желая помириться с Тито и улучшить отношения с официальным Белградом, в 1956-м Никита Хрущев пригласил югославского президента в Крым на отдых и охоту. По наблюдению советника первого секретаря ЦК КПСС Федора Бурлацкого, его шеф считал такой вид досуга наилучшей возможностью для сближения и бесед. Но чаще всего компанию Хрущеву во время визитов во всесоюзную здравницу составляли руководители Советской Украины Петр Шелест и Владимир Щербицкий, а также верный до поры соратник Брежнев.

Годы спустя уже сам Брежнев и другие видные деятели использовали пикники на свежем воздухе для обсуждения плана смещения Хрущева. Чаще всего они собирались на футбольном стадионе, где, по их мнению, был ниже риск прослушки

Заняв пост первого секретаря вместо Хрущева, Брежнев унаследовал от своего бывшего покровителя и многие царственные привычки. Он любил летать в Крым, обожал охоту и душевные беседы у костра. При нем пика своего развития достигло знаменитое охотхозяйство в Завидово. В отличие от своего предшественника, Брежнев был еще и неплохим спортсменом.

«Леонид Ильич купался часов до восьми утра, плавал он великолепно, по полтора-два часа держался на воде, правда, в последнее время уже начинал уставать и поэтому старался не злоупотреблять водой», — вспоминал его зять Юрий Чурбанов.

Перед появлением первого лица пляж, причалы и морское дно, конечно, тщательно осматривали на предмет магнитных мин и битых бутылок.

После заплывов Брежнев мог непринужденно пообщаться с курортниками. Еще одной его страстью была езда за рулем — по прилете в аэропорт Симферополя он садился в авто и два часа пилил по горным перевалам до Ялты. Процессию обязательно возглавляла машина ГАИ.

«Охота всегда была для него разрядкой»

Холода не были преградой для забав советской элиты и при Хрущеве, и при Брежневе. В январе 1964 года Фидель Кастро провел, пожалуй, самые необычные дни в своей жизни — Никита Хрущев решил разом показать кубинскому гостю все русские зимние забавы. Команданте сменил революционный берет на шапку-ушанку, попробовал себя на лыжах и спустился на ковре с ледяной горки. Закутав теплолюбивого Кастро в овчинный тулуп, Хрущев по-приятельски прокатил его на тройке быстроногих коней, со смехом извалял в снегу, засунув за шиворот снег, и даже познакомил с подледной рыбалкой. Затем были веселые покатушки на санках. Прямо на морозе они пили чай из самовара. Вероятно, не только его. На новогодней елке в Кремле Фидель передал привет советским школьникам от кубинских детей.

Заморские товарищи покидали заснеженную Москву, преисполненные впечатлений. Через девять месяцев Хрущева отправят в отставку, а Кастро будет встречаться с Леонидом Брежневым. Но такого отдыха ему уже не предложат.

В 1967 году в заснеженном Завидово побывал Тито. Возвращаясь с охоты в хорошем расположении духа, Брежнев приказывал начальнику охраны Александру Рябенко распределить добычу среди своих ближайших соратников: куски туши отправляли Константину Черненко, Юрию Андропову и Дмитрию Устинову. Охотник затем звонил им и спрашивал, доставлена ли посылка.

«Он очень любил охоту, — уверял Чурбанов. — И никто Леониду Ильичу медведей к дереву веревками не привязывал! Охота всегда была для него разрядкой, но потраченные на отдых часы компенсировались работой».

Частенько для Брежнева жарили шашлыки, и он по совету врачей за один раз пробовал разные сорта мяса. Запивал неизменной «Зубровкой» — своим любимым алкогольным напитком, популярным в Белоруссии.

«Найти подходящую жертву и сразить ее»

В 1973 году Брежнев зазвал в Завидово госсекретаря США Генри Киссинджера, прибывшего в СССР для переговоров. Он покатал американского гостя на машине, затем на катере по водохранилищу и, наконец, предложил вместе поохотиться. Киссинджер пытался отказаться, объяснив, что он не охотник по натуре и никогда не стрелял в животных. Однако Брежнев уговорил его все же поехать и хотя бы просто понаблюдать. Американцу выдали экипировку защитного цвета и сапоги.

Егерь приманил кабанов подкормкой, и затем генсек завалил одного молодого самца, который, по его мнению, еще не успел обзавестись потомством.

Брежнев был доволен и горд, — констатировал в своих мемуарах присутствовавший на охоте переводчик Виктор Суходрев. — Я же тогда подумал, что это никакая не охота, а обыкновенное убийство. Ведь звери находились от стрелка на расстоянии десяти, максимум пятнадцати метров. У охотника — винтовка с оптическим прицелом, и единственное, что от него требовалось, — найти подходящую жертву и сразить ее наповал

Посчитав свою миссию выполненной, советский лидер предложил Киссинджеру выпить водки. Помощники быстренько накрыли скатерть, заставив ее различной снедью. По мнению Суходрева, с этого момента за столом на охотничьей вышке сидели уже не государственные деятели с переводчиком, а просто-напросто мужики, охотники на привале. Киссинджер привел этот эпизод в своих мемуарах, но заменил водку на пиво.

Про Михаила Горбачева по части выпивки всегда ходили противоречивые слухи. Одни, знавшие генсека лично, утверждали, что он на дух не переносил алкоголь, другие божились, что все-таки любил пройтись по коньячку. Уже в наше время журналист Алексей Венедиктов (объявлен иноагентом) похвастался в соцсетях, что «раздавил» с бывшим президентом СССР две бутылки водки.

А первый президент новой России Борис Ельцин, несмотря на всю свою демократичность, в пристрастиях на отдыхе мало чем отличался от советских вождей — видимо, сказывалась партийная закваска и годы работы первым секретарем Свердловского обкома.

Как и Сталин в 1930-е, Ельцин любил выехать на природу, посидеть на берегу водоема и послушать песни под гитару, а дойдя до нужной кондиции, еще и подпеть. Обычно Ельцин не ограничивал себя в алкоголе, что порой становилось достоянием общественности.

Но были случаи, когда первую скрипку играл не он. В 1991 году на выборы президента еще советской России — РСФСР — лидер российских демократов планировал выдвигаться в связке с Геннадием Бурбулисом. Незадолго до голосования организовали застолье на даче в Архангельском. Если верить охраннику Ельцина Александру Коржакову, в самый разгар веселья кандидат в вице-президенты во время тоста начал отчаянно материться (хотя Ельцин презирал нецензурную брань). Затем Бурбулису поплохело, он отошел в угол комнаты и блевал на глазах у жены и дочери своего босса, а затем как ни в чем не бывало вернулся за стол, над которым повисла звенящая тишина. После такой выходки Ельцину пришлось срочно искать другого партнера. Выбор пал на Александра Руцкого.