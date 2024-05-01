Академик назвал достоинство российской медицины в отличии от США на примере известного писателя

Как рассказал «АиФ» заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Юрий Бузиашвили, пример такой «помощи» был с известным советским писателем Сергеем Довлатовым.

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По словам академика, Довлатов скончался в машине скорой помощи в США. Когда его доставили в клинику, его отказались принимать из-за отсутствия медицинской страховки, и он не дождался помощи от муниципальных служб.

Один из ключевых аспектов медицинской системы в США — наличие страховки. Даже при огромных затратах на здравоохранение (более 3 трлн долларов или 18% ВВП), если у человека нет подходящей страховки, его будут лечить только в случае экстренной необходимости.

В России же по полису ОМС пациенты получают бесплатно и в оговоренные сроки любую медицинскую помощь. Государство контролирует процесс и не устанавливает лимитов или ограничений. Это значительное достижение нашей страны в сфере здравоохранения, заключил эксперт.

Ранее Юрий Бузиашвили рассказал, какие болезни оставляют реальные рубцы на сердце, а также ВОЗ назвала важные симптомы нехватки железа в организме.