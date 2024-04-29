Автор детективов умер за три дня до премьеры экранизации своей книги

Скончался британский шотландский писатель Си Джей (Кристофер Джон) Сэнсом. Автор активно известен серией исторических детективов "Шардлейк" - про юриста-горбуна Мэтью Шардлейка.

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Первый роман линейки вышел в 2003-м, седьмой - в 2018-м. Си Джей умер в разгар работы над новой книгой и, что самое печальное, перед премьерой сериала по своим произведениям - шоу начнет выходить 1 мая, преодолев множественные производственные тернии.

Главного героя там сыграл Артур Хьюз. Томаса Кромвеля, советника короля Генриха VIII, - Шон Бин. Действие книг Сэнсома происходит в XVI веке.

Сериал - копродукция Великобритании, Австрии, Венгрии, США и Румынии.

В основе стартового сезона шоу на четыре эпизода - начальная книга, Dissolution, в России вышедшая (и неоднократно переизданная) как "Горбун лорда Кромвеля". Все остальные части франшизы также вышли на русском.

Кристофер Джон Сэнсом родился в 1952 году в Эдинбурге. Получил степень доктора истории в Бирмингеме, позже переквалифицировался в адвоката, практиковал.

После громогласного успеха своих книг, эмоционально признанных критиками "великолепными", стал писателем "на полный рабочий день".

Причина смерти прозаика - миелома, диагностированная у него в 2012 году.

Об уходе автора сообщил его издатель.