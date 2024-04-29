Древнюю "дорогу мертвых" нашли в Ирландии

Археолог Джеймс О'Дрисколл из Абердинского университета (Великобритания) обнаружил на востоке Ирландии уникальные неолитические сооружения, которые, возможно, использовались как "дороги мертвых".

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Курсусы

Речь о так называемых курсусах - длинных земляных валах, соединяющих между собой каирны (каменные курганы) и другие археологические памятники. Аналогичные курсусы обнаружены в Шотландии и Англии.

В последней, в частности, в окрестностях Стоунхенджа. Судя по датировке, эти мегалитические сооружения были построены в 3700-3370 годах до нашей эры. В них также были обнаружены человеческие кости и погребальные артефакты, что указывает на ритуальный характер курсусов и каирн.

"Дороги мертвых"

Ученый считает, что население Ирландии эпохи неолита могло использовать курсусы для ритуальных процессий, связанных с погребением. На это указывает, в частности, связь курсусов с погребальными курганами и их ориентация по сторонам света - на восход или закат.

Скорее всего, живые провожали по ним умерших к месту их последнего упокоения. Такой путь на восход или закат мог символизировать путешествие души умершего в мир иной.