Археологи изучили затонувший «Грибсхунден»

Шведские археологи сделали важное открытие, которое раскрывает трагическую историю затонувшего корабля "Грибсхунден", произошедшую в 1495 году. Это открытие было описано в Berliner Morgenpost.

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Корабль был обнаружен в 1970-х годах, но его идентификация произошла только в 2002 году. Считалось, что судно принадлежало датскому королю Иоганну, правившему в XV-XVI веках, и являлось гордостью Датского Военно-Морского Флота.

В 1495 году король отправил корабль в Кальмар. Однако на борту произошел пожар, в результате чего судно было утрачено, а сотни немецких наемников погибли.

Ученые создали трехмерную модель корабля и собрали уникальные данные с помощью фототехнологии. Эти сведения раскрывают детали конструкции судов времен Христофора Колумба и Васко да Гамы, что имеет важное значение для изучения эпохи Великих географических открытий.