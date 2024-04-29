Страстная неделя 2024: как подготовиться к Пасхе правильно и что делать нельзя

Когда начинается Страстная неделя в 2024 году? А когда у православных в 2024 году Пасха? Можно ли есть мясо в Страстную неделю, а молоко, рыбу, творог? И что вообще можно есть на Страстной, а что нельзя? Когда перед Пасхой 2024 года красить яйца? В какой день Страстной недели освящают крашеные яйца, пасхи и куличи? В какое время приходить в храм на освящение яиц, куличей, творожной пасхи? Когда на Страстной неделе можно исповедаться? В какие дни Страстной надо причаститься? Когда к Пасхе 2024 года убирать квартиру, дом? Что происходит в церкви в Страстную неделю - расписание по дням. Что означает "Страстная неделя"? Как ее провести правильно? Что надо обязательно сделать, а что делать нельзя? Оказывается, это основные запросы на тему религии в канун православной Пасхи. Отвечу сразу: в 2024 году Страстная неделя начинается 29 апреля, заканчивается 4 мая. 5 мая православные верующие отмечает Пасху, Светлое Воскресение Христово. Ответы на остальные (и многие другие) вопросы "РГ" собрала в одну статью, она перед вами. Начнем по порядку.

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1. Что означает словосочетание "Страстная неделя"? Почему неделю накануне праздника Пасхи называют Страстной? В чем ее смысл?

В Церкви слово страсть употребляется в двух случаях: когда говорят о противоестественном, греховном влечении души, к примеру, о страсти пьянства, и когда имеют в виду страдание. Значения эти взаимосвязаны, потому как противоестественное влечение неизбежно приводит к страданию. Но в названии Страстной недели слово "страсть" означает только "страдание", ведь Иисус Христос, последним дням земной жизни Которого и посвящена Страстная неделя, безгрешен по своей природе.

Поэтому Страстная неделя (в Церкви говорят "седмица") - это неделя перед Пасхой, когда мы вспоминаем Страсти (страдания) Господни: предательство Христа Иудой; одиночество и молитву до кровавого пота в Гефсиманском саду; арест и несправедливое осуждение Христа на Крестную смерть; отречение от Него самых близких учеников; Крестный путь - то есть, буквально, дорогу с Крестом на спине на Голгофу; Распятие и смерть на Кресте; погребение и трехдневное сошествие Христа в ад (в Церкви говорят "сошествие во ад"). Событие Воскресения Христа отмечается уже Пасхой, праздником Светлого Воскресения Христова. Каждый день Страстной недели получил два названия - Великий или Страстной, причем, чтобы подчеркнуть значимость, имя дня пишут с прописной буквы. Цель Страстной недели - приблизить нас к пониманию того, что Иисус Христос совершил ради людей.

2. Можно ли есть мясо и молочное на Страстной неделе? А рыбу? Что можно есть в Страстную неделю. А что нельзя?

Страстная неделя - время самого строгого поста в году. Пост в Страстные дни держат даже те верующие, кому не удалось пройти сорокадневный путь Великого поста. СМИ последнее время часто публикуют очень категоричное "расписание" поста. И напрасно. Потому что таблицы, в которых расписано, что можно есть, в каждый конкретный день, не для мирян, для монахов. Но монахи популярные светские СМИ в Великий пост не читают, а вот мирян, то есть обычных верующих, не священнослужителей, подобное расписание только дезориентирует. По монастырскому уставу с понедельника по пятницу Страстной недели едят только хлеб, овощи, фрукты, орехи, а в Страстную пятницу не едят вообще - в знак скорби: Иисус в этот день был распят и испустил Дух. В Страстную субботу позволяется пища с растительным маслом. Но это, подчеркну, монашеский устав. Миряне в Страстную неделю едят обычную постную пищу - вареную, тушеную, но, понятно, без мяса, рыбы, яиц и молочного. То есть разрешены любые овощи, крупы, хлеб, макаронные изделия, грибы, морепродукты (кроме рыбы и икры), фрукты, орехи, мед. Кто-то ест горячую пищу и салаты без растительного масла, кто-то делает послабление и включает его в свой рацион. Жестких рекомендаций Церковь (в отличии от некоторых СМИ!) не дает. Напротив, снисходя к немощи больных или тех, кто много работает, Церковь допускает для них послабления.

Как учат святые, "мы не телоубийцы, то есть не убийцы тела, мы убийцы греха". В Страстную пятницу миряне обычно не едят до двух часов дня, когда в центр храма выносят плащаницу, символизирующую погребение Христа. После этого можно и подкрепиться. Понятно, что в сам праздник Пасхи, то есть после праздничного богослужения в ночь с 4 на 5 мая пост отменяется. Нет поста и всю следующую неделю за днем Пасхи, называемую Светлой (с 6 по 12 мая 2024 г.)

3. Когда перед Пасхой красить яйца, готовить куличи и творожные пасхи? В какой день Страстной недели освящают крашеные яйца, пасхи и куличи? В какое время приходить в храм на освящение всего этого?

Красить яйца, печь куличи, готовить творожные пасхи можно в любой день Страстной недели, наши предки занимались этим в Великие вторник и среду - потому что с четверга все старались обязательно прийти на богослужение в храм. В 2024 году сделать так особенно удобно, ведь 30 апреля и 1 мая - выходные. Но надо помнить: хозяйственные хлопоты не должны затмевать духовное, богослужения Страстной недели.

Теперь про освящение непостной праздничной снеди, и тут стоит разобраться с терминологией. Если быть точными, то говорить надо не "освящать яйца или святить куличи, мясо, молочное", а "получить благословение на непостную пищу - яйца, творожную пасху, сдобные куличи, мясное". Слова "освящать" или "святить" в данном случае употребляются неточно: ни яйца, ни буженина, ни кулич святынями после окропления их святой водой не становятся, мы просто получаем благословение на то, чтобы съесть это все в праздник. Но в быту используется именно слово "освящение".

Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу (4 мая 2024 г.), после богослужения, начиная с 11-12 часов дня и до 19-20 вечера. Для тех, кто не успел освятить непостную еду в субботу, освящение проходит в воскресную ночь, после Пасхального богослужения или в Светлое Воскресенье утром.

4. Что происходит в церкви на Страстной неделе - по дням? Когда на Страстной можно исповедаться? Когда причаститься? Когда принято убираться в доме?

Страстные понедельник, вторник и среда (29 и 30 апреля, 1 мая 2024 г.) посвящены воспоминаниям последних бесед Иисуса Христа с учениками. На Страстную верующие стараются непременно прийти на исповедь и причаститься. И хотя сделать это можно в любой день, больше всего желающих исповедоваться бывает в Великую среду. Ведь исповедуясь накануне Великого четверга, верующие потом причащаются в четверг утром - в память о том, что именно в этот день Господь установил Таинство Причащения.

Произошло это во время Тайной Вечери Христа с двенадцатью апостолами, и в Великий четверг в храмах вспоминают это событие. Исполнение Таинства Причащения - прямой завет Христа всем верующим, поэтому Таинство это совершается на каждой Божественной литургии.

Во время вечерней службы Страстного четверга (2 мая 2024 г.) читают двенадцать евангельских отрывков о том, как Христа схватили, судили, про Его путь с Крестом на Голгофу, Его Распятие, смерть и погребение. По давней традиции во время чтения двенадцати Евангелий верующие стоят в храме с зажженными свечами.

Великий (Страстной) четверг называют еще Чистым четвергом. С одной стороны, это день духовного очищения через Таинства Покаяния (исповеди) и Причащения, с другой - речь о бытовой части жизни. Именно в четверг стараются убраться в доме.

Страстная пятница (3 мая 2024г.) - самый скорбный день церковного календаря: именно в пятницу совершилось Распятие и Крестная смерть Христа. Три долгих часа мучительных страданий на Кресте. Евангелие сообщает: смерть распятого Христа произошла в девятом часу (около трех дня по нашему времени). Поэтому во второй половине дня из алтаря в центр храма выносят плащаницу - "погребальную пелену", особую икону из ткани, изображающую снятое с Креста Тело Спасителя и символизирующую Его погребение. В Великую пятницу до выноса плащаницы не принято есть, в этот день не служат Божественную литургию - в знак того, что в Страстную пятницу Сам Господь принес Себя в жертву. Безгрешный и бессмертный по Своей Божественной природе, Иисус Христос добровольно принес Себя в жертву, пройдя человеческий путь до конца - через страдания и смерть. И сделал Он это из любви к нам, людям.

Страстная суббота (4 мая 2024г.) - время, когда, как говорят в Церкви, "да молчит всякая плоть", то есть время внутренней сосредоточенности и тишины. Время ожидания Воскресения Христа. Ведь день Великой субботы - день пребывания Тела Иисуса Христа "во гробе", где Он был погребен после Того, как Его сняли с Креста. Но, пребывая Телом во гробе, Душою Своею Господь в этот день сошел во ад, где, ожидая спасения мира, томились души всех умерших и даже души святых ветхозаветных времен. Безгрешный и бессмертный по Своей природе Иисус Христос нисходит во ад, но не задерживается там - ведь в Нем нет ничего от греха, да и смерть не властна над Ним, Сыном Божьим. И Христос выходит из ада. И выводит за собой души ветхозаветных праведников. Во время Божественной литургии Великой субботы есть поразительный момент - переоблачение священников из черных одежд в белые. Символ того, что Христос Своею смертью упразднил, аннулировал неотвратимость человеческой смертности - в Церкви говорят: "смертию смерть поправ".

Повторюсь, в Великую субботу после литургии начинается освящение куличей, пасхи, мяса и крашеных яиц, которые появятся на праздничном столе после пасхальной службы. А сама торжественная пасхальная служба начинается в ночь с субботы на воскресенье. Вся она пронизана духовной радостью Воскресения Христа, посвящена победе жизни над смертью.