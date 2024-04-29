Вальпургиева ночь: история и ритуалы, чего следует опасаться

В древности, в ночь на 1 мая, европейские народы отмечали приход весны. Вальпургиева ночь зародилась как языческий праздник, символизирующий весну и плодородие. История события, ритуалы, чего стоит бояться в это время — в материале URA.RU.

Скандинавские предания и кельтские ритуалы

Скандинавские легенды рассказывают о ведьмах, собирающихся на шабаш в честь пробуждения природы. В Шотландии и Ирландии праздновали Бельтану — кельтский праздник скотоводства, посвященный богу солнца Беленусу. В этот день люди зажигали костры на холмах и проводили скот между огнями для его очищения.

Майские деревья и традиция «похищения»

В некоторых германских и славянских традициях принято было водить хоровод вокруг майского дерева (это украшенное к празднику дерево, либо высокий столб — прим. URA.RU). В определенных регионах существовала обычай похищения майского дерева и требования выкупа за его возвращение.

Христианское переосмысление

С приходом христианства праздник получил имя Вальпургиева ночь в честь английской монахини Вальпургии, канонизированной 1 мая. В Вальпургиеву ночь стали проводить ритуалы по изгнанию ведьм: в деревнях разжигали большие костры и сжигали на них соломенное чучело, олицетворявшее колдунью, устраивали шествия с факелами. Смысл был один — изгнать нечисть.

Другая версия гласит, что название этой ночи происходит из-за другой Вальпургии. Ее казнили как ведьму в XVI веке. Она была акушеркой, однако в те времена представители такой профессии часто подвергались гонениям.

Согласно народным повествованиям, арест Вальпургии мог быть спровоцирован клеветой завистливых соседей. Под давлением инквизиционных пыток она якобы призналась в серии злодеяний, включая убийство двух женщин в родах и сорока новорожденных детей, а также в том, что она принесла в жертву дьяволу исчезнувших животных и птиц из окрестностей. Она также «призналась», что принимала участие в сатанинских обрядах и богохульстве, вступила в связь с демоном и с помощью магии уничтожила урожай в своей деревне.

Вальпургиева ночь на Руси

Вместо Вальпургиевой ночи на Руси отмечали Живин день в честь богини жизни Живены. Праздник включал танцы вокруг огня и прыжки через костер для очищения от злых духов. Поверья, что в эту ночь ведьмы собирались на шабаш были и на Руси.

Чего не надо делать в Вальпургиевую ночь и чего бояться

В Вальпургиеву ночь существуют обряды для защиты дома от злых духов: зажигание свечей для очищения пространства, распределение песка у порога, чтобы ведьмы тратили время на его пересчет, и сжигание бумаги с записанными беспокойствами для избавления от негатива.

Двери и окна нужно держать закрытыми, шторы задернутыми и не открывать незваным гостям. При подозрении, что за дверью ведьма, можно попросить назвать имя, так как существо не сможет этого сделать, гласят легенды.

Магические ритуалы и гадания популярны в эту ночь, но они должны быть свободны от зла и обмана. Избегайте сплетен, ругани, упоминания о нечисти и темной одежды. Не стоит приносить сирень в дом с больными людьми и не делится с другими тем, что приснилось, так как сновидения могут быть пророческими.

Как встречают Вальпургиевую ночь в разных странах

В Швеции празднование Вальпургиевой ночи проходит в парках городов Упсалы, Лунда и Мальме, а в Стокгольме самые крупные торжества устраивают в музее Скансен с кострами, хороводами и пением. В Финляндии эти даты отмечены как Ваппу, сочетая в себе весенние традиции, День труда и студентов, с ношением белых фуражек и украшением центральной скульптуры Хельсинки.

В Чехии и Словакии украшают майское дерево и предлагают специальные блюда, а также разжигают костры для защиты от ведьм. В Великобритании празднуют Бельтейн, кельтский праздник плодородия, с кострами и хороводами вокруг Майского шеста. В Германии Вальпургиеву ночь отмечают жжением ведьминских костров, особенно на горе Броккен, где происходит театрализованное представление «Фауст».