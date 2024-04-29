Первая советско-финская война: каких своих территорий лишилась Россия

В Гражданской войне Белое движение во многом рассчитывало на финнов – на то, что они помогут свергнуть большевиков. Однако более чем двухгодичный советско-финский конфликт 1919 – 1920 годов, закончившийся подписанием Тартусского мирного договора между Финляндией и СССР, показал, что правительство Владимира Ленина устойчивей, чем ожидалось.

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От самоопределения до «Клятвы меча»

Как считал финский историк Тойво Нигорд, революционный переворот 1917 года в России открыл для Финляндии большие возможности для самоопределения и для обозначения территориальных претензий к России.

Большевистский Совет Народных комиссаров в декабре 1917 года признал Финляндию самостоятельной, независимой республикой. Финны, в свою очередь, признали легитимность советской власти в России. И все же антибольшевистские настроения в Финляндии были не менее острыми, чем в России. В республике после российского октябрьского переворота 1917 года развернулась гражданская война, более чем 100-дневная. Она, по данным финского Национального архива жертв войны, унесла жизни порядка 35 тысяч человек. В 1918 году финская гражданская война распространилась и на северокарельскую область России, а также на другие, сопредельные с Финляндией, территории. Этот конфликт историки называют первой советско-финской войной.

Главком финской армии Карл Маннергейм в своей «Клятве меча» провозгласил: Восточная Карелия и Финляндия в целом должны быть освобождены от «последнего вояки и хулигана Ленина». К середине октября 1918 года белофинны заняли восточнокарельскую Ребольскую волость, а в январе следующего года – олонецкую Поросозерную волость.

Всю первую половину 1919 года белофинны вели интенсивные боевые действия в районе Петрограда. В итоге советское правительство было вынуждено заключить с Финляндией двустороннее мирное соглашение, которое, помимо прочего, содержало и территориальные уступки России по отношению к Суоми. По мнению бывшего премьер-министра Финляндии Юхо Пааскиви, тогда среди руководства Суоми возникали споры, стоит ли признавать финской территорию всей Восточной Карелии или все же учитывать при этом мнение жителей данных областей. У России в данном споре были намерения получить Карельский перешеек и острова Финского залива.

Тартусский мир

Как писал известный советский и российский историк Вильям Похлебкин, большевики к моменту подписания Тартусского мирного договора уже давно, с сентября 1919 года, искали возможности замириться с финнами, подобные попытки предпринимались неоднократно, но успешными не были. Только к октябрю 1920 года сторонам удалось прийти к консенсусу и подписать двустороннее соглашение между Финляндией и РСФСР. Финляндия по территориальным уступкам в результате получала Петсамо (Печенгскую область) и западную часть полуострова Рыбачий, а также основную часть острова Среднего, а еще – острова Кий и Айновские. Финны отстояли легитимность демаркационной линии старой русско-финляндской границы, которая отделяла Суоми от русских губерний.

Была установлена морская граница между РСФСР и Финляндией, лишившая большевиков возможности выхода в международные воды Финского залива. Ширина финляндских территориальных вод в Финском заливе, согласно Тартусскому договору, варьировалась от 3 до 6 миль.

Итог

«Зимняя» советско-финская кампания 1939-1940 годов повестку Тартусского договора основательно переверстала. Кандидат исторических наук Олек Вышлев писал, что в результате этой войны к СССР отошел Карельский перешеек, города Выборг и Сортавала, несколько островов в Финском заливе, часть финской территории вместе с деревней Куолаярви (сейчас это поселение в Мурманской области не обжито, деревня вымерла), части полуостровов Рыбачий и Средний. К территории СССР отнесли Ладожское озеро, а полуостров Ханко Советский Союз арендовал у Финляндии на 30 лет – для создания военно-морской базы. В 1944 году СССР этот договор аннулировал – Финляндия к тому времени уже прекратила военные действия в отношении СССР.