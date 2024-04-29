«Мону Лизу» уберут в подвал Лувра

Лувр может убрать Мону Лизу в подвал, чтобы положить конец «общественному разочарованию», пишет Eurasia Daily.

Люди со всего мира приезжают в парижский Лувр ради нее, платят 22 евро, стоят в огромных очередях ради нескольких секунд просмотра картины и остаются разочарованными.

В недавнем опросе ответы туристов об этом опыте варьировались от «никогда не были так разочарованы» до «пытка».

«Мы не очень хорошо принимаем посетителей в этом зале, поэтому нам кажется, что мы не справляемся со своей работой. Перемещение Моны Лизы в отдельную комнату могло бы положить конец разочарованию публики», — заявила сотрудникам Лувра его директор Лоуренс де Карс.

С ней согласен главный куратор итальянской живописи XVI века в Лувре Винсент Делевен.

Для многих гостей музея «Мона Лиза» ассоциируется чуть ли не с почтовой маркой, плюс она находится на довольно большом отдалении от посетителей.

Это противоречит первоначальному замыслу художника.

«Леонардо да Винчи хотел установить непосредственные отношения между картиной и человеком, созерцающим ее», — сказал Делевен.