Часы погибшего на «Титанике» продали за 1,4 млн евро

Часы миллионера, погибшего при крушении «Титаника», продали на аукционе за рекордные 1,4 млн евро, сообщает Bloomberg.

Джон Астор, который считался одним из самых богатых людей того времени, посадил свою жену в спасательную шлюпку, когда корабль начал тонуть в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом.

Его жена выжила, а тело 47-летнего Астора было обнаружено через семь дней после трагедии. Вместе с ним были найдены его роскошные 14-каратные золотые карманные часы Waltham.