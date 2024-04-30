Приметы и поверья на 30 апреля: что нельзя делать на Зосима Пчельника

30 апреля по народному календарю – день Зосима Пчельника. Он считается покровителем пчел и пчеловодов. К этому дню, как и днем ранее (Пудов день) принято выводить пчел с зимовки, переносить улья на пасеки. На Руси посреди пасеки ставили стол и на чистую скатерть выкладывали хлеб, соль и воду, собранную на Богоявление, с оставшейся от пасхальной утрени свечой обходили вокруг пасеки, окропляя ее святой водой и приговаривая «Рой роится – Зосима веселится».

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На Зосима Пчельника принято угощаться медом. Его ели как в чистом виде, так и добавляли в разные блюда. Особенно почиталась свинина или утка, запеченные в меде. Также на Руси любили медовуху.

30 апреля нельзя обижать пчел и причинять им какой-то вред. Если насекомое залетит в дом, нужно осторожно выпустить его на волю. Не принято рассказывать сны, иначе хорошие могут осуществиться в негативном ключе, а плохие сбудутся. Не стоит надевать новые вещи, чтобы они быстро не испортились и не износились. Нельзя долго смотреть в зеркало – нечисть может наслать несчастья.

Женщинам запрещается браниться, повышать голос, вести себя неподобающим образом. Замужним нельзя смотреть на других мужчин и проявлять к ним интерес. Мужчинам запрещается обижать женщин, девушек, девочек, нельзя кричать на них, грубить и проявлять неуважение, распускать про них слухи.

Ночь с 30 апреля на 1 мая – Вальпургиева. В старину считали, что в эту ночь по земле ходит нечистая сила, а ведьмы устраивают шабаш. Перед сном плотно закрывали ставни, а у порога насыпали песок, траву или зерно, а также ставили топор острием к выходу – ведьма не сможет пройти через это препятствие.

По приметам, если день Зосимы Пчельника теплый и солнечный, то летом будет богатый урожай меда, а если пасмурный и дождливый, то меда будет мало, на пасеке будут проблемы. Много кучевых облаков в небе – к ветреной и ненастной погоде. Если пчелы жмутся к стенам улья – к жаре, если роятся недалеко от ульев – к дождю.